A. P. K.

8. 1. 2026,
11.07

39 minut

Po več letih se ponovno odpira smučišče Stari vrh

A. P. K.

Stari vrh | Smučišče Stari vrh bo v četrtek začelo obratovati in odprlo smučarsko sezono 2025/26. | Foto STA

Smučišče Stari vrh bo v četrtek začelo obratovati in odprlo smučarsko sezono 2025/26.

Foto: STA

Po nekaj letih neobratovanja se ponovno odpira smučišče Stari vrh. Priljubljeno manjše smučišče, ki velja za dobro izbiro predvsem za smučarje začetnike, bo sezono odprlo s četrtkovo nočno smuko.

Smučišče Stari vrh velja za osrednji zimskošportni turistični center Škofjeloškega hribovja in je priljubljena izbira za smučarje vseh ravni.

Smučišče STC Stari vrh nudi več kot 12 kilometrov smučarskih prog, ki so primerne tako za začetnike kot izkušene smučarje. Manjše smučišče je dostopno po cesti iz Škofje Loke. Smučarsko sezono 2025/26 bodo na smučišču Stari vrh začeli v četrtek z nočno smuko od 19. do 22. ure. Debelina snežne odeje je 60 centimetrov.

Največja naprava na smučišču je šestsedežnica. | Foto: Tinkara Zupan/STA Največja naprava na smučišču je šestsedežnica. Foto: Tinkara Zupan/STA

