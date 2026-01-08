Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

8. 1. 2026
10.25

voda elektrika mraz zima prebivalstvo vojska Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

Po ruskih napadih milijon ljudi v Ukrajini brez vode in ogrevanja

Nekaj minut pred polnočjo je upravitelj električne energije Ukrenergo sporočil, da je obsežen ruski napad z droni poleg Dnipropetrovska izpad elektrike povzročil tudi v sosednjem Zaporožju, kjer je ob temperaturah pod ničlo več tisoč ljudi ostalo brez elektrike in ogrevanja.

Nekaj minut pred polnočjo je upravitelj električne energije Ukrenergo sporočil, da je obsežen ruski napad z droni poleg Dnipropetrovska izpad elektrike povzročil tudi v sosednjem Zaporožju, kjer je ob temperaturah pod ničlo več tisoč ljudi ostalo brez elektrike in ogrevanja.

Foto: Shutterstock

V ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je po nočnih ruskih napadih, ki so povzročili izpad elektrike, več kot milijon ljudi ostalo brez vode in ogrevanja, je danes sporočil ukrajinski minister za obnovo Oleksij Kuleba. Pred tem je državni upravitelj električne energije Ukrenergo sporočil, da so brez elektrike ostali tudi v sosednji regiji Zaporožje.

Kuleba je na družbenih omrežjih zapisal, da se popravila za obnovitev oskrbe s toploto in vodo za več kot milijon naročnikov nadaljujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sovražnik je izvedel obsežen napad z droni na energetsko infrastrukturo v več regijah. Posledično je večina potrošnikov v Dnipropetrovsku in Zaporožju, vključno z regionalnimi središči, ostala brez elektrike," so navedli pri upravitelju.

Po navedbah vojaškega poveljnika Vladislava Gajvanenka je bila v Dnipropetrovsku poškodovana energetska infrastruktura. "Razmere so težke. Toda energetski delavci bodo takoj, ko bodo varnostne razmere to dopuščale, začele obnovitvena dela," je zapisal na Telegramu.

V Zaporožju so medtem obnovili oskrbo z elektriko v ključnih objektih, a je večina potrošnikov po navedbah guvernerja regije Ivana Fedorova še vedno brez elektrike.

Podobno kot v preteklih zimah med skoraj štiriletno vojno v Ukrajini je Rusija tudi letos v tem letnem času okrepila napade na energetske objekte. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija ponoči izstrelila 97 dronov. Ukrajina jih je 70 sestrelila, medtem ko jih je 27 zadelo različne lokacije. Več podrobnosti niso razkrili.
voda elektrika mraz zima prebivalstvo vojska Rusija Ukrajina
