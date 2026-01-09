Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
9. 1. 2026,
7.48

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
astronavt zdravje vrnitev Mednarodna vesoljska postaja vesolje NASA

Petek, 9. 1. 2026, 7.48

12 minut

Nasa zaradi zdravstvenih težav astronavta predčasno končuje misijo Crew-11 na ISS #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo štiričlansko posadko misije Crew-11 na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) predčasno vrnila na Zemljo zaradi zdravstvenih težav enega od astronavtov, je v četrtek po poročanju ameriške televizije NBC sporočil upravitelj Nase Jared Isaacman.

Zaradi zaščite zasebnosti Nasa ni objavila imena astronavta, niti tega, za kakšne ali kako resne zdravstvene težave gre. To bo prva tovrstna evakuacija z ISS v 25-letni zgodovini postaje. Isaacman je na novinarski konferenci povedal, da se bo posadka vrnila na Zemljo v prihodnjih dneh, več pa bo znano v naslednjih 48 urah.

ISS tako zapuščajo Američana, poveljnica misije Zena Cardman in pilot Mike Fincke, japonski astronavt Kimija Jui in ruski kozmonavt Oleg Platonov. Na ISS so prispeli v začetku avgusta, vrniti pa bi se morali šele konec februarja.

Evakuacija iz previdnosti 

Nasin zdravnik J. D. Polk je dejal, da je položaj astronavta stabilen in evakuacija ni nujno potrebna, vendar so se zanjo odločili iz previdnosti zaradi zdravja in dobrega počutja prizadetega astronavta.

"Na Mednarodni vesoljski postaji imamo zelo dobro opremo za medicinsko oskrbo, vendar nimamo vse opreme, ki bi jo imeli na primer na oddelku za nujne primere, da bi lahko opravili celotno preiskavo pacienta," je dejal Polk.

Nasa je zdravstveno težavo prvič javno razkrila v sredo, ko je napovedala, da odlaga vesoljski sprehod, ki sta ga Cardman in Fincke načrtovala za četrtek.

Po predčasnem odhodu posadke Crew-11 bo Nasa nekaj tednov imela na vesoljski postaji le enega astronavta, ki bo nadziral ameriške znanstvene poskuse in operacije – letalskega inženirja Chrisa Williamsa. Z njim so tam ruski kozmonavti Oleg Platonov, Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikaev.

Naslednja odprava Nase naj bi šla proti ISS sredi februarja, Isaacman pa je povedal, da še razmišljajo o morebitni pospešitvi tega urnika.

komet 3I/ATLAS, Nasa, odkritje
Novice Nasa objavila fotografije kometa, ki je vstopil v Osončje #video
Lunin mrk, rdeča luna, krvava luna
Novice "Nasa bo do leta 2030 na Luni postavila jedrski reaktor"
astronavt zdravje vrnitev Mednarodna vesoljska postaja vesolje NASA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.