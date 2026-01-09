Po poročanju Kyiv Independent so v obsežnem raketnem in brezpilotnem nočnem napadu na Kijev umrli štirje ljudje, 19 ranjenih so prepeljali v bolnišnico, je potrdil kijevski župan Vitalij Kličko. Zahodno poveljstvo ukrajinskih zračnih sil je kasneje potrdilo, da so napad izvedli z balistično raketo, ki je letela s hitrostjo 13 tisoč kilometrov na uro. "Vrsta rakete, s katero so ruski agresorji napadli mesto, bo določena po preučitvi vseh njenih elementov," so dejali. Zjutraj so na ruskem obrambnem ministrstvu potrdili izstrelitev orešnika.

8.00 Rusi potrdili: Izstrelili smo orešnika

6.30 Rusija ponoči izvedla silovit napad na Ukrajino

8.00 Rusi potrdili: Izstrelili smo orešnika

Rusko obrambno ministrstvo je objavilo prvo uradno izjavo po sinočnjem obsežnem napadu z droni in raketami na Ukrajino.

V sporočilu za javnost so zapisali, da je Rusija izvedla "visoko natančen napad dolgega dosega", v katerem je bila uporabljena tudi raketa srednjega dosega orešnik.

V izjavi še trdijo, da je bil napad odgovor na "teroristični napad kijevskega režima" na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina v Novgorodski regiji, za katerega Rusija trdi, da se je zgodil v noči na 29. december 2025. Rusko obrambno ministrstvo še navaja, da so ruske sile ponoči s kopnega in morja izstrelile visoko precizno orožje dolgega dosega, vključno z mobilnim kopenskim raketnim sistemom srednjega dosega orešnik, in izvedle napade z droni na, po njihovem mnenju, ključne objekte v Ukrajini.

6.30 Rusija ponoči izvedla silovit napad na Ukrajino

Med žrtvami sinočnjega napada na Kijev je bil tudi reševalec, je še sporočil kijevski župan Vitalij Kličko.

"Enega reševalca so ubili, štirje so ranjeni med pomočjo ljudem v okrožju Darnicki," je dejal. V napadih je bilo prizadetih več mestnih okrožij. Oblasti poročajo, da so po napadih z brezpilotnimi letalniki poškodovane stanovanjske stavbe v okrožjih Pečersk in Desnjanski, medtem ko je v okrožju Ševčeninski izbruhnil požar. V okrožju Darnicki je brezpilotni letalnik strmoglavil na dvorišče stanovanjske stavbe in poškodoval bližnje stavbe, v okrožju Dniprovski pa sta požara zajela dve stanovanjski stavbi. Udarni valovi so poškodovali streho druge stavbe, ruševine so padle na otroško igrišče.

Foto: Reuters

Prve eksplozije so v Kijevu odjeknile okoli 23.45 po lokalnem času, ko so sistemi zračne obrambe začeli napadati zračne cilje. Zračne sile so že prej opozarjale na grožnjo balističnih raket in gibanje brezpilotnih letal proti prestolnici. Novo raketno grožnjo za vso državo so razglasili okoli 2.13, potem ko so opazili ruska lovska letala. Dodatne eksplozije križarskih raket so Kijev pretresle okoli 3.00, ko je Rusija nadaljevala svojo nočno ofenzivo.

Rusija je ponoči izstrelila rakete tudi na Lvov, najzahodnejše večje mesto Ukrajine, in ciljala na kritično infrastrukturo, je poročal župan Andrij Sadovi.

No NATO tracking station in Europe detected the missile that fell in the Lviv region. No modern air defense system did.



You can imagine how powerful it is.... pic.twitter.com/2mEaWpX9y6 — Sprinter Press (@SprinterPress) January 8, 2026

Ukrajinska vojska je sporočila, da je bila raketa, katere tip sicer še ni uradno potrjen, izstreljena s poligona Kapustin Jar v ruski Astrahanski regiji. Kapustin Jar je znan kot kraj, od koder je bila izstreljena ruska balistična raketa srednjega dosega orešnik, za katero je bilo potrjeno, da je bila do zdaj uporabljena le enkrat, v napadu na Dnipro novembra 2024.

Russian terrorists struck Lviv with what is reported to be an Oreshnik missile - Moscow’s most powerful weapon deployed in this war.



What is the Oreshnik?



It is a land-based long-range weapon capable of flying at hypersonic speeds and carrying multiple warheads. It was first… pic.twitter.com/E3lYWT1TVg — Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) January 9, 2026

Orešnik Foto: Posnetek zaslona/X