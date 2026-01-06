Zakaj je dober spanec najpomembnejša novoletna zaobljuba?

Začetek novega leta je tradicionalno čas novih ciljev, dobrih navad in odločitev, s katerimi želimo izboljšati svoje počutje in kakovost življenja. Med vsemi željami – več gibanja, manj stresa, bolj uravnotežena prehrana – pogosto spregledamo temelj, na katerem sloni naše zdravje: kakovosten spanec .

Spanec ni razkošje, temveč osnovna življenjska potreba. Med spanjem se telo regenerira, obnavlja mišice, uravnava hormone in krepi imunski sistem. Raziskave kažejo, da odrasli za optimalno delovanje potrebujejo od sedem do devet ur kakovostnega spanca na noč. Pomanjkanje spanja ali slabša kakovost spanja pa sta povezana z večjo pojavnostjo stresa, slabšo koncentracijo, kronično utrujenostjo ter dolgoročno tudi s povečanim tveganjem za različne zdravstvene težave.

Zakaj je kakovost spanja pomembnejša od dolžine spanja?

Ni pomembno zgolj, koliko spimo, temveč kako spimo. Kakovosten spanec pomeni, da telo preide skozi vse faze spanja, brez pogostih prebujanj in z ustrezno podporo hrbtenici ter mišicam. Neprimerna spalna podlaga lahko povzroča nepravilno lego telesa, bolečine v križu in vratu ter nemiren spanec – tudi če v postelji preživimo dovolj ur.

Zato strokovnjaki za spanje poudarjajo pomen izbire ustrezne vzmetnice, nadvložka, vzglavnika, odej in posteljnine, ki se prilagajajo telesu, uravnavajo temperaturo in zagotavljajo udobje skozi vso noč.

Caprisan – celostna rešitev za boljši spanec

Pri blagovni znamki Caprisan razumejo, da je dober spanec rezultat usklajenega delovanja več dejavnikov. Zato njihov portfelj ne ponuja zgolj posameznih izdelkov, temveč celovite rešitve za zdravo spalno okolje.

Vzmetnice Caprisan so zasnovane z mislijo na ergonomsko podporo telesu, pravilno poravnavo hrbtenice in razbremenitev pritiska. Različne trdote in materiali omogočajo, da vsak posameznik najde rešitev, prilagojeno svojim potrebam.

so zasnovane z mislijo na ergonomsko podporo telesu, pravilno poravnavo hrbtenice in razbremenitev pritiska. Različne trdote in materiali omogočajo, da vsak posameznik najde rešitev, prilagojeno svojim potrebam. Nadvložki poskrbijo za dodatno udobje, izboljšajo občutek ležanja ter podaljšajo življenjsko dobo vzmetnice. So idealna izbira za vse, ki želijo hitro in učinkovito nadgraditi svoj spanec.

poskrbijo za dodatno udobje, izboljšajo občutek ležanja ter podaljšajo življenjsko dobo vzmetnice. So idealna izbira za vse, ki želijo hitro in učinkovito nadgraditi svoj spanec. Vzglavniki imajo na kakovosten spanec večji vpliv, kot si mislimo. Njegova naloga je, da podpira pravilno lego glave in vratu ter omogoča naravno poravnavo hrbtenice. Neustrezen vzglavnik lahko povzroča napetosti v vratu, bolečine v ramenih, nemiren spanec in pogosta prebujanja – ne glede na to, kako kakovostna je vzmetnica. Caprisan ponuja kar deset različnih vzglavnikov – za vse tipe spalcev in različne potrebe pri spanju.

imajo na kakovosten spanec večji vpliv, kot si mislimo. Njegova naloga je, da podpira pravilno lego glave in vratu ter omogoča naravno poravnavo hrbtenice. Neustrezen vzglavnik lahko povzroča napetosti v vratu, bolečine v ramenih, nemiren spanec in pogosta prebujanja – ne glede na to, kako kakovostna je vzmetnica. Caprisan ponuja kar deset različnih vzglavnikov – za vse tipe spalcev in različne potrebe pri spanju. Prešite odeje in posteljnina dopolnjujejo spalni sistem z zračnostjo, uravnavanjem toplote in prijetnim občutkom na koži, kar pomembno vpliva na nemoten spanec vso noč.

Januar – idealen čas za naložbo v boljši spanec



Ves januar ob uporabi promocijske kode SIOL na spletni strani velja 20-odstotni popust na vse izdelke v spletni trgovini. Za vse, ki želijo novo leto začeti z boljšo skrbjo za svoje zdravje, so pri Caprisanu pripravili posebno januarsko ugodnost – za dober začetek leta.ob uporabi promocijske kodena spletni strani Caprisan

To je odlična priložnost, da si zagotovite kakovostno vzmetnico, udoben nadvložek ali toplo prešito odejo po znižani ceni ter tako poskrbite za spanec, ki ga vaše telo potrebuje.

Naj bo novo leto leto boljšega spanca – in boljšega počutja. S premišljenimi rešitvami Caprisan lahko ustvarite spalno okolje, ki podpira vaše telo, um in zdravje!

Izkoristite posebno ponudbo in si pridobite 20-odstotni prihranek na spletu s kodo SIOL samo na spletni strani Caprisan.



Caprisan – tvoja najboljša noč vsak dan.

