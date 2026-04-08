Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
23.04

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Scheldenprijs Žak Eržen Tim Merlier

Sreda, 8. 4. 2026, 23.04

1 ura, 21 minut

114. dirka Scheldeprijs

Tim Merlier do tretje zmage na Scheldeprijsu, Žak Eržen peti, padec Mezgeca

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Žak Eržen | Žak Eržen je zasedel peto mesto. | Foto Guliverimage

Žak Eržen je zasedel peto mesto.

Foto: Guliverimage

Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 114. enodnevne dirke Scheldeprijs. Kolesar ekipe Soudal Quick Step je na 205 kilometrov dolgi ravninski preizkušnji med Terneuznom in Schotnom slavil po ciljnem sprintu, v katerem se je s petim mestom izkazal tudi eden od štirih Slovencev na dirki Žak Eržen (Bahrain Victorious). Na dirki pa jo je skupil Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je padel v zadnjih kolometrih in pristal v bolnišnici. Tam so ugotovili, da si je zlomil tri rebra.

Na tej belgijski dirki s klasifikacijo 1. Pro, ki je deloma imela tudi tlakovane odseke, je dolgo bežala šesterica kolesarjev, imela tudi nekaj manj kot tri minute prednosti, polovica te trojice pa je dodatno napadla 39 km pred ciljem, a takrat je bila blizu tudi že glavnina, ki je kmalu ujela prve tri ubežnike.

Preostali trije so še naprej bežali, a bili ves čas "na dosegu" glavnine, v kateri je v zadnjih km prišlo do nekaj padcev, v enem jo je skupil Luka Mezgec, ki je pristal v bolnišnici.

Glavnina je vseeno pravočasno, 3,4 km pred ciljem, ujela preostale ubežnike, začeli pa so se boji za dobre sprinterske položaje.

V sprintu pa se je spet najbolj izkazal Merlier, ki je tako na tej dirki slavil tretjič zapovrstjo, sicer pa vpisal svojo 67. zmago. Drugi je bil Čeh Pavel Bittner (Picnic), tretji Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), četrti Srb Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), peti pa 20-letni Eržen. S tem je vpisal svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil z osmimi sekundami zaostanka 33., Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali) je ciljno četrto prečkal 1:03 minute za zmagovalcem in bil 70.

V letih 2023 in 2021 je na tej dirki, ki jo je največkrat, petkrat, dobil Nemec Marcel Kittel, slavil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin), ki je bil tokrat osmi.

Scheldenprijs Žak Eržen Tim Merlier
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.