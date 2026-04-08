Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 114. enodnevne dirke Scheldeprijs. Kolesar ekipe Soudal Quick Step je na 205 kilometrov dolgi ravninski preizkušnji med Terneuznom in Schotnom slavil po ciljnem sprintu, v katerem se je s petim mestom izkazal tudi eden od štirih Slovencev na dirki Žak Eržen (Bahrain Victorious). Na dirki pa jo je skupil Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je padel v zadnjih kolometrih in pristal v bolnišnici. Tam so ugotovili, da si je zlomil tri rebra.

Na tej belgijski dirki s klasifikacijo 1. Pro, ki je deloma imela tudi tlakovane odseke, je dolgo bežala šesterica kolesarjev, imela tudi nekaj manj kot tri minute prednosti, polovica te trojice pa je dodatno napadla 39 km pred ciljem, a takrat je bila blizu tudi že glavnina, ki je kmalu ujela prve tri ubežnike.

Preostali trije so še naprej bežali, a bili ves čas "na dosegu" glavnine, v kateri je v zadnjih km prišlo do nekaj padcev, v enem jo je skupil Luka Mezgec, ki je pristal v bolnišnici.

Glavnina je vseeno pravočasno, 3,4 km pred ciljem, ujela preostale ubežnike, začeli pa so se boji za dobre sprinterske položaje.

V sprintu pa se je spet najbolj izkazal Merlier, ki je tako na tej dirki slavil tretjič zapovrstjo, sicer pa vpisal svojo 67. zmago. Drugi je bil Čeh Pavel Bittner (Picnic), tretji Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), četrti Srb Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), peti pa 20-letni Eržen. S tem je vpisal svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil z osmimi sekundami zaostanka 33., Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali) je ciljno četrto prečkal 1:03 minute za zmagovalcem in bil 70.

V letih 2023 in 2021 je na tej dirki, ki jo je največkrat, petkrat, dobil Nemec Marcel Kittel, slavil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin), ki je bil tokrat osmi.