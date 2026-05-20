Kulinarični test: Nad zamenjavo znamk navdušeni tudi gostje družin

Družini Gruber in Koršič nadaljujeta test zamenjave znamk, v katerem preverjata prihranek z nakupovanjem izključno v HOFERju. Tokratni teden je minil v znamenju dobre družbe in odlične hrane.

Družini sta svoje najdražje povabili na nedeljsko kosilo oziroma spomladanski piknik, pri pripravi hrane pa sta se v celoti zanesli na izdelke HOFERjevih lastnih blagovnih znamk.

Čeprav so se na obeh koncih Slovenije na mizi znašli povsem različni okusi, so bili končni odzivi podobni – gostje niso skrivali navdušenja nad veliko izbiro in odlično hrano, družini pa ne zadovoljstva ob pogledu na račun.

Foto: HOFER

Izpraznjeni krožniki, polno pohval

Gruberjevi iz Velenja so za prijatelje pripravili nedeljsko kosilo. "Miza je resnično ponujala za vsakega nekaj – od juhe in zrezkov do prilog in sladice. Glede na odzive nihče ni pričakoval, da je bilo vse v celoti pripravljeno iz HOFERjevih izdelkov," pojasni oče Luka.

Ko so gostom zaupali še končni znesek na računu, pa se je začudenje le še povečalo, doda.

Foto: HOFER Foto: HOFER Foto: HOFER

S prvim piknikom izginili zadnji dvomi o ponudbi

Pri Koršičevih so izkoristili tople dni in na piknik povabili stare starše. Čeprav pogosto pečejo na žaru, celotnega piknika še nikoli niso pripravili zgolj z izdelki iz ene trgovine.

"Nekaj zadržanosti je sprva bilo, sploh glede izbire mesa. A dobili smo prav vse: nabodala, marinirana rebrca, stejke in seveda klasiko – čevapčiče," razloži mama Lucija.

Navdušili pa niso zgolj sočno meso in sveža zelenjava, ampak tudi številne omakice.

Foto: HOFER Foto: HOFER

Bo zamenjava znamk potrdila občutek prihranka?

Po uspešnem kulinaričnem druženju se test zamenjave znamk počasi bliža koncu. Vsi že nestrpno pričakujejo rezultate neodvisne agencije za popis cen, ki bo pokazal, kakšen je bil skupni mesečni prihranek.

Agencija namreč ob vsakem nakupu družin v HOFERju popiše cene primerljivih izdelkov uveljavljenih blagovnih znamk pri klasičnih trgovcih (v Mercatorju, Sparu in Tušu).

Kaj bo pokazal končni znesek, bomo izvedeli že zelo kmalu.

Foto: HOFER