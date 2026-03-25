Dylan Groenewegen še do tretje zmage v petih dneh

Nizozemski kolesar Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) je prišel še do tretje zmage v petih dneh in 81. v karieri. Po dveh zmagah na dirkah nižje kategorije je tokrat dobil enodnevno dirko svetovne serije Ronde van Brugge. Najboljši je bil v sprintu glavnine, najbližje sta mu bila Belgijec Jasper Philipsen in Nemec Max Kanter.

Zelo dobro se je v sprintu odrezal Žak Eržen (Bahrain Victorious), zasedel je 13. mesto, Luka Mezgec je bil 53., zaostal je minuto in 33 sekund.

To je bila petdeseta izvedba dirke v Bruggeu, dolge 202,9 kilometra, ki jo večinoma dobivajo sprinterski specialisti. Groenewegen jo je dobil že leta 2019, leta 2023 in 2024 je bil najboljši Philipsen, lani pa Kolumbijec Juan Molano.

