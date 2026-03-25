Sreda,
25. 3. 2026,
19.27

Dylan Groenewegen Žak Eržen Luka Mezgec

Ronde van Brugge

Dylan Groenewegen še do tretje zmage v petih dneh

Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen je prišel do 81. zmage v karieri. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nizozemski kolesar Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) je prišel še do tretje zmage v petih dneh in 81. v karieri. Po dveh zmagah na dirkah nižje kategorije je tokrat dobil enodnevno dirko svetovne serije Ronde van Brugge. Najboljši je bil v sprintu glavnine, najbližje sta mu bila Belgijec Jasper Philipsen in Nemec Max Kanter.

Zelo dobro se je v sprintu odrezal Žak Eržen (Bahrain Victorious), zasedel je 13. mesto, Luka Mezgec je bil 53., zaostal je minuto in 33 sekund.

To je bila petdeseta izvedba dirke v Bruggeu, dolge 202,9 kilometra, ki jo večinoma dobivajo sprinterski specialisti. Groenewegen jo je dobil že leta 2019, leta 2023 in 2024 je bil najboljši Philipsen, lani pa Kolumbijec Juan Molano.

Results powered by FirstCycling.com

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.