Kam po domačo skuto, jogurt, sir?

Po vrhunske domače mlečne izdelke se vam ni več treba odpraviti na kmetijo – od tam namreč prihajajo naravnost na Sparove police.

Domači mlečni izdelki: še veste, kakšen okus imajo?

Kakovostni, aromatični, 'polni' mlečni izdelki so bili nekoč del vsakdanje prehrane. Poznali smo njihov izvor, način priprave – in okus. Z množično proizvodnjo so se recepture spreminjale, postopki poenostavljali, police pa polnili vedno bolj enotni izdelki. Počasi smo pozabili, kako mlečni izdelki pravzaprav nastanejo – in kako dobri so lahko, če so narejeni tradicionalno.

Danes se vse več ljudi vrača k izdelkom iz manjših kmetij in sirarn. Ne zaradi nostalgije, ampak zato, ker smo ugotovili, da nam manjka poln okus, manj predelane sestavine in občutek, da za izdelkom stoji nekdo, ki mu je mar.

Okuse, ki so jih nekoč poznali vsi, danes odkrivamo znova. Foto: Spar

Domači mlečni izdelki so dobili sodobno preobleko

Domači mlečni izdelki se tako vračajo – enako okusni, a v modernejši različici. Na manjših kmetijah in v sirarnah, kjer še vedno prisegajo na tradicionalne postopke, danes namreč nastajajo izdelki, ki sledijo tudi sodobnejšim okusom, željam in navadam.

Na Kmetiji Pustotnik v Poljanski dolini tako nastaja jogurt na grški način brez laktoze, s kremasto teksturo in višjo vsebnostjo beljakovin.

Na Kozjanskem v Sirarstvu Videc še danes prisegajo na kakovostno seneno kozje mleko iz sonaravne reje, iz katerega izdelujejo tradicionalne, a obenem presenetljivo sodobne izdelke, kot je fermentirana kozja sirotka.

Na Ekološki kmetiji Kocjančič na robu Kočevskega oče in trije sinovi pridelujejo ekološko mleko, iz katerega delajo nepasirano skuto – beljakovinsko bogato, polnovredno in minimalno predelano.

V Mokronogu v Sirarni Gorišek nastaja ročno izdelan sir brez konzervansov, dimljen na naravnem brinju, ki ga hvalijo celo v kuhinjah z Michelinovimi zvezdicami.

Stari postopki, presenečenje za sodobne brbončice – to je kombinacija, ki jo danes iščejo tako “foodie” navdušenci kot vsi tisti, ki preprosto hočejo vedeti, kaj jedo.

Tradicionalni mlečni izdelki danes spet postajajo del sodobnega življenjskega sloga in nove “foodie” kulture. Foto: Spar

Iščete domače? Sledite oznaki “Naravnost od pridelovalca”

Vedeti, kje in kako nastajajo mlečni izdelki, ki jih uživamo, in kakšne so zgodbe za njimi, je danes spet postalo pomembno. Ne le zaradi neprimerljive svežine in okusa, ampak tudi zaradi občutka, da izdelek ni nastal anonimno, temveč z več pozornosti, znanja in tudi ljubezni.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR takšne izdelke prepoznate po oznaki NARAVNOST OD PRIDELOVALCA.

Med njimi so fermentirana kozja sirotka, poltrdi kozji sir Tincl in sveža kozja skuta Sirarstva Videc, ekološka nepasirana skuta Kmetije Kocjančič, kremni jogurt na grški način brez laktoze in mlečni deserti brez laktoze Kmetije Pustotnik ter sir z bučnicami Sirarne Gorišek.

A projekt Naravnost od pridelovalca ni le zgodba mlečnih izdelkov. Na policah trgovin SPAR in INTERSPAR povezuje več kot 40 slovenskih pridelovalcev – od čebelarjev in sirarjev do mesarjev in ribogojcev – ter kupcem omogoča neposreden dostop do hrane s 100- odstotnim slovenskim poreklom in popolno sledljivostjo.

Gre za izdelke, pri katerih natančno veste, od kod prihajajo, kdo jih je pridelal in kako so nastali. Brez dolgih transportnih poti, brez anonimnih dobavnih verig in brez ugibanja o izvoru.

Naslednjič, ko boste v Sparu, zato poiščite oznako NARAVNOST OD PRIDELOVALCA – za njo stojijo ljudje, ki s svojim delom ohranjajo kakovost, tradicijo in prihodnost slovenskega podeželja.

Projekt Naravnost od pridelovalca na police trgovin SPAR in INTERSPAR prinaša izdelke slovenskih kmetij, sirarn in pridelovalcev – z znanim poreklom, lokalno zgodbo in pristnim domačim okusom. Foto: Spar

Naročnik oglasne vsebine je SPAR.