Marsikoga v Kremlju je vse bolj strah, da je vojna v Ukrajini na mrtvi točki, jasne rešitve konflikta pa ni na vidiku, je po pogovorih z vplivnimi ruskimi funkcionarji poročal poslovni časnik Bloomberg. Rusko politično vodstvo ob tem vse težje skriva, da vojna v Ukrajini ne poteka po načrtih Moskve, v pore ruske družbe pa ob tem vse bolj pronica živčnost, ker državljani in državljanke Rusije posledice vojne vse pogosteje občutijo na lastni koži.

Ruski predsednik Vladimir Putin po poročanju Bloomberga vztraja pri nadaljevanju vojne v Ukrajini, a naj bi si jo po navedbah Bloombergovih virov iz visokih ruskih političnih krogov močno prizadeval končati še pred koncem letošnjega leta.

Putinovi pogoji za razglasitev "zmage" in končanje vojne v Ukrajini so jasni – ruski prevzem popolnega nadzora nad regijo Donbas in mednarodno priznanje ozemeljskih pridobitev Rusije, natančneje ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija po izvedbi referenduma priključila ob koncu leta 2022.

Eno so želje, drugo razmere na terenu

Ovira za izpolnitev teh ciljev – da jih je realistično doseči, naj bi Putina prepričalo več ruskih generalov – so aktualne razmere na terenu, opozarja Bloomberg.

Ruska vojska na bojišču ne dosega več vidnejšega napredka, piše Bloomberg. Ameriške obveščevalne agencije ocenjujejo, da so ukrajinske sile po omejitvi uporabe satelitskega sistema Starlink za ruske enote ponovno osvojile več sto kvadratnih kilometrov ozemlja. Ukrajina vse pogosteje prehaja tudi v protinapade, pri katerih ključno vlogo igrajo droni, medtem ko ruske taktike izčrpavanja izgubljajo učinkovitost in povzročajo ogromne izgube brez vidnih rezultatov. Foto: Reuters

Ne le, da se frontne črte v Ukrajini v zadnjem obdobju tako rekoč sploh ne premikajo več, Ukrajina z brezpilotnimi letalniki vse pogosteje dosega notranjost Rusije in napada strateško pomembne tarče. Ukrajinci so Rusiji nedavno pokazali tudi, da lahko z droni ogrozijo tudi rusko prestolnico Moskvo.

Putin samo še tja, kjer imajo najboljšo zračno obrambo

V Kremlju se po poročanju Bloomberga že pojavljajo panični simptomi. Ruski predsednik Vladimir Putin je, domnevno zaradi skrbi pred ruskimi droni, tako rekoč prenehal potovati po različnih regijah Rusije in se v javnosti pojavlja še skoraj izključno v Moskvi in Sankt Peterburgu, metropolah z najbolj zmogljivo in razvejano zračno obrambo.

V Kremelj naj bi se naselil strah, ki ga podpihujejo za Rusijo vse bolj neugodne razmere na fronti v Ukrajini ter posledice vojne, ki so jih začeli čutiti tudi državljani in državljanke Rusije. Foto: Gulliverimage

Odsotnost napredka na fronti v Ukrajini, naraščajoče izgube, vse učinkovitejši ukrajinski napadi z droni in črne napovedi za prihodnost ruskega gospodarstva, ki jih za nameček spremljajo nenehni izklopi interneta – te zahtevajo ruske varnostne službe, v rusko družbo pa vnašajo veliko mero nervoze –, rusko politično vodstvo po navedbah Bloomberga medtem silijo v bolj "trezen" pogled na vojno v Ukrajini.

Kot še poroča Bloomberg, naj bi bil zelo zgovoren znak velikih težav v Kremlju tudi sprememba tona nekaterih najbolj gorečih ruskih podpornikov napada v Ukrajini med tako imenovanimi vojaškimi blogerji ali milblogerji.

Ukrajinska vojska dronov je korenito spremenila razmere na fronti, Rusija pa tudi po zaslugi uspešnosti ukrajinskih brezpilotnih letalnikov vse bolj ugotavlja, da vojne, ki jo je sama sprožila, ne more več nadzorovati tako, kot je pričakovala. Foto: Guliverimage

Ti so še nedolgo nazaj zahtevali, da ruski predsednik Vladimir Putin ukaže novo mobilizacijo vojakov za fronto v Ukrajini, zdaj pa priznavajo, da tudi dodatni vojaki najverjetneje ne bi prinesli preboja, temveč le nove množične žrtve.