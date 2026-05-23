Na cestah že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je najhuje na območju Unca. Zastoj je tam dolg okoli osem kilometrov, zjutraj pa je bil zaradi prometne nesreče dolg skoraj 20 kilometrov. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA navedli, da se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok. V nesreči ni bilo poškodovanih. Še huje je na štajerski avtocesti proti Ljubljani, kjer je kolona pri Slovenski Bistrici trenutno dolga preko 14 kilometrov. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaprt vozni pas.

Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta. Na primorski avtocesti je trenutno največ gneče med Uncem in Postojno proti Kopru, za pot od Ljubljane proti Kopru je treba računati okoli uro in 20 minut.

Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, ob tem pa še med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Pot od Maribora do Ljubljane traja skoraj dve uri in 15 minut.

Na pomurski avtocesti je med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaradi nesreče zaprt vozni pas.

Kolone so še pred predorom Karavanke, kjer predor tudi občasno zapirajo, ter pred prehodom Šentilj proti Sloveniji.

Prav tako so zastoji na regionalnih cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled.

Gneča na cestah zaradi praznika binkošti je pričakovana

Gneča na slovenskih cestah je zaradi praznika binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednih državah dela prost dan, pričakovana. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.

