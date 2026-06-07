Slovenski kuhar v moskovskem hotelu groze

Nekoč je sredi Moskve stal hotel Lux, v katerem so stanovali številni komunistični revolucionarji iz vse Evrope. Med njimi je bil tudi poznejši komunistični voditelj Jugoslavije Josip Broz Tito. V času Stalinove velike čistke med letoma 1936 in 1938, ko se je hotel Lux spremenil v hotel groze, je njegovo življenje viselo na nitki.

"Prepričan je bil, da nihče ne kuha tako dobro kot njegova mati. Sam je moral kot mladenič večkrat skrbeti in kuhati za mlajše brate in sestre. Vse svoje življenje je rad pripravljal jedi po starih maminih receptih in s temi jedmi gostil svoje večkrat tudi zelo ugledne goste."

Tito kuha po receptih svoje slovenske mame

Tako v svoji knjigi Tito: Večni partizan piše nemška zgodovinarka Marie-Janine Calic, ki ima po očetu korenine v hrvaškem delu Istre. Josip Broz, ki je v partijski ilegali dobil lažno ime Tito, je kuhal po receptih svoje slovenske mame Marije Broz (dekliški priimek Javeršek). Ta je umrla leta 1918, ko je bil njen sin Jože oziroma uradno Josip v Rusiji.

V 30. letih je Tito živel tudi v Moskvi, kjer je imela sedež Kominterna, ki je veljala za generalštab svetovne revolucije. Formalno gledano je bila to samostojna mednarodna institucija, dejansko pa tesno povezana s sovjetskim državnim in partijskim sistemom, piše nemška zgodovinarka.

Tito je bil v Kominterni znan kot Friedrich Walter

V Kominterni Josip Broz ni bil znan kot Tito, ampak je uporabljal lažno ime Friedrich Walter. Za delo v Kominterni je bil solidno plačan. Tako kot drugi zaposleni v Kominterni je prenočeval v moskovskem hotelu Lux (pred oktobrsko revolucijo je nosil ime Francija).

Stavba, v kateri naj bi bil hotel Lux, ki se je najprej imenoval hotel Francija. Foto: Wikimedia Commons

V hotelu so prebivali tudi Bolgar Georgi Dimitrov, ki je bil generalni tajnik Kominterne, Italijan Palmiro Togliatti, Čeh Klement Gottwald (pozneje komunistični vodja Češkoslovaške) in Nemca Wilhelm Pieck in Walter Ulbricht (oba pozneje v komunistični Vzhodni Nemčiji pomembna politika).

Nemci vihajo nos nad hotelom Lux, Rusi in Jugoslovani navdušeni

Kot piše Caliceva, je bil hotel Lux konspirativni domicil izbranih funkcionarjev Kominterne in je bil skrit pred zunanjim svetom. Bila je svet v malem: imela je restavracijo, trgovino z živili in pekarno, polikliniko, frizerja in otroški vrtec.

Medtem ko so se nemški stanovalci pritoževali nad umazanijo, negostoljubnim vzdušjem in hotelskimi podganami, so se Rusi in Jugoslovani v hotelu Lux veselili centralnega ogrevanja, telefona, tekoče tople vode, etažnih kabin za prhanje ter plinske pečice, ki je bila v vsaki etažni kuhinji.

Tito naj bi blestel v etažni kuhinji hotela Lux

To kuhinjo je rad uporabljal tudi Tito in v njej najverjetneje tudi kuhal jedi svoje slovenske mame. S svojimi kuharskimi veščinami je postal znan med gosti hotela. Eleonore Staimer, hčerka Wilhelma Piecka, je slišala za tovariša Walterja, ki je zelo dobro kuhal. Hodila je v skupno kuhinjo, da bi ga po "naključju" srečala in mu pri kuhanju gledala preko ramen.

Josip Broz Tito, v Kominterni znan kot Friedrich Walter, je v Moskvi v hotelu Lux spoznal mlado nemško komunistko Johanno Elso König. Tudi ta je imela v Moskvi lažno ime - Lucie Bauer. Josip in Johanna oziroma Friedrich in Lucie sta se poročila, a njun zakon ni dolgo trajal. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

V hoteli Lux je Tito jeseni 1935 spoznal takrat 21 let staro Nemko Lucie Bauer. Njeno pravo ime je bilo Johanna Elsa König. Ta je pozneje postala njegova druga žena (njegova prva žena je bila Rusinja Pelagija Belousova). Lucie, ki je prihajala iz saškega mesta Chemnitz, je imela s prejšnjim partnerjem hčerko Theo.

Tajna služba NKVD aretira Titovo nemško ženo

Za njuna zakonsko srečo je bila usodna Stalinova velika čistka med letoma 1936 in 1938, ko je sovjetska tajna služba NKVD pobila na sto tisoče komunistov, ki naj bi bili v resnici vohuni oziroma sovražniki Sovjetske zveze. V veliki čistki je Stalin tudi odstranil svoje nasprotnike v partiji.

Medtem ko je bil Tito na tajni partijski misiji v tujini, je NKVD leta 1937 aretirala njegovo ženo in jo obtožila, da je vohunka Gestapa. Poleti 1937 je namreč Stalin ukazal množično aretacijo Nemcev, ki so živeli v Sovjetski zvezi. Od 4.000 nemških državljanov, ki so živeli v Sovjetski zvezi jih je bilo med julijem 1937 in decembrom 1938 zaprtih skoraj 800. Večina jih je bila poslana v delovna taborišča. Resnični ali domnevni vohuni so bili ustreljeni.

Lucie oziroma Hanno ustrelijo decembra 1937

Lucie so zaprli septembra 1937. Šele tik pred smrtjo je izvedela, da so jo obsodili na smrt. Stara je bila 23 let. Ustrelili so 29. decembra 1937 ponoči. Poleg nje je NKVD to noč na istem kraju ustrelil še več kot 240 ljudi.

Lucie so umorili sredi t.i. velike čistke, ki jo je sprožil Stalin. Ta velika čistka bi bila lahko usodna tudi za Tita, čigar glava je leta 1938 visela na svileni niti, kot se je nekdo izrazil. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Lažne obtožbe, da je njegova žena nemška vohunka, so bile zelo nevarne za Tita, ko se je iz tujine vrnil v Moskvo. Tu se je hotel Lux spremenil v kraj groze. Ta se je spremenil v katastrofalen kraj, je zapisala Jelena Bonner, ruska komunistka judovsko-armenskega rodu (pozneje je postala žena znanega sovjetskega jedrskega fizika in disidenta Andreja Saharova). Skoraj tretjino sob v hotelu so postopoma zapečatili, njihove stanovalce pa odpeljali.

Hotel Lux postane hotel groze

Na hodnikih hotela se je širila grozna panika, histerija strahu pred neko nemo in skoraj neizogibno nevarnostjo, se je spominjal Herbert Wehner, takrat še nemški komunist, po drugi svetovni vojni pa pomembni socialdemokrat v Zahodni Nemčiji.

Kot piše Caliceva, je bil Tito je bil ponoči zaradi razbijanja po sosednjih vratih večkrat buden in nemiren. Ob aretacijah ljudi je prisluškoval kričanju žensk in otrok. "Bilo je tako grozno, da so se ti ježili lasje," se je leta pozneje spominjal.

Tito se posipa s pepelom zaradi Lucie

Aretacije so bile na dnevnem redu, zapirali so tudi tiste, ki so do takrat sami zapirali druge, je poročal Tito po vojni. Tito se je, da bi si rešil življenje, posipal s pepelom glede svoje ustreljene žene. Skliceval se je na nevednost in premajhno pozornost. Trdil je, da jo je svaril pred nevarnimi stiki z nemškimi izseljenci. V svoje poročilu jo je opisal kot sramotni madež v svoji karieri.

Josip Kopinič, ki se je rodil leta 1911 v belokranjski vasici Radoviči, je bil pomemben človek v Kominterni. Vsa leta je bil tesen Titov zaveznik in sodelavec. Umrl je leta 1997 v Ljubljani. Foto: Wikimedia Commons

Titu je življenju rešilo več stvari in srečnih naključjih. Prvi je, da Stalin 15. novembra 1938 odnehal s svojo posebno vrsto NKVD sojenja in kmalu odstavil šefa NKVD Nikolaja Ježova. Množični umori in aretacije v času velike čistke so se končale in Tito lahko bolj svobodno zadihal.

Titovi pomembni zavezniki, ki mu rešijo življenje

Srečo je tudi imel, da je imel pomembne zaveznike. Na njegovi strani je bil vodja Kominterne Dimitrov. Tito je trdil, da se lahko prav Dimitrovu zahvali, da ga niso aretirali (aretacija bi seveda skoraj zagotovo vodila tudi v smrti).

Tita sta podprla tudi dva agenta NKVD. Prvi je bil vodilni oficir kadrovskega oddelka Kominterne Ivan Karaivanov-Spinner, drugi pa belokranjski Slovenec Josip Kopinič, ki je bil tudi sovjetski državljan. Kopinič je vedno tesno sodeloval s Titom in ga branil pred očitki. Kopinič je pozneje trdil, da je Titova glava leta 1938 visela na svileni niti.

Tito postane vodja jugoslovanske partije

Po nekaj mesecih negotovosti je izvršni odbor Kominterne 5. januarja 1939 Tita potrdil za generalnega sekretarja Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) in mu tako omogočil pohod na oblast med drugo svetovno vojno.

Potem ko je Nikita Hruščov leta 1956 obsodil Stalinov kult osebnosti in njegove zločine, je lahko prišlo do rehabilitacij žrtev. Leta 1958 je bila preklicana tudi krivična obsodba Lucie Bauer. Tega ni predlagal Tito, ampak njen prvi življenjski partner Ernst Wabra, oče njene hčerke Thee in pomemben funkcionar v komunistični Vzhodni Nemčiji, še piše Caliceva.