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Avtor:
Na. R.

Nedelja,
7. 6. 2026,
11.57

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
promet promet zastoj zastoj Gorenjska potovanje

Nedelja, 7. 6. 2026, 11.57

44 minut

Pred predorom Karavanke proti Avstriji večkilometrski zastoj

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Hrušica, zastoj | Na cestah so številni zastoji. Previdno in strpno. | Foto DARS

Na cestah so številni zastoji. Previdno in strpno.

Foto: DARS

Ob koncu počitnic v delih Nemčije na cestah nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg že 4,5 kilometra, predor občasno zapirajo.

Krajši zastoj je tudi pred Postojno v smeri Ljubljane, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti pri razcepu Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Celju.

Ob lepem vremenu je promet dodatno povečan v smeri turističnih in izletniških točk.

O zastojih tako prometno informacijski center poroča tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper ter Lesce-Bled.

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