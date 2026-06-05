Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na ljubljanski južni obvoznici zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici.

Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozarij proti Primorski in Gorenjski, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, od Centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na dolenjsko avtocesto proti Šmarju - Sapu, ter med Kozarjami in Kosezami in naprej do predora Šentvid proti Kranju, kjer zaradi varnosti začasno zapirajo predor Šentvid.

Foto: promet.si

Zastoji tudi na primorski avtocesti

Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

Foto: promet.si

Gneča na gorenjski in štajerski smeri

Na gorenjski avtocesti so zastoji med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 3 kilometre.

Na štajerski avtocesti so zastoji med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju.

Promet upočasnjen tudi na regionalnih cestah

Zastoji so na cestah Lesce–Bled, Vič–Brezovica, Senožeče–Razdrto, Kalce–Logatec in Logatec–Vrhnika.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Več zapor zaradi del na cestah

Od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaradi del zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure bo zaradi del popolna zapora ceste Ravne–Dravograd.

V noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro bodo zaradi del v predoru Karavanke na gorenjski avtocesti občasne, do 60-minutne popolne zapore v obe smeri.

Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Do 15. junija bo zaradi del popolna zapora ceste Lipnica–Kropa–Rudno med Podblico in Lajšami.

Zaradi del na avtocesti zapore uvoza in izvoza pri Postojni

Zaradi izvajanja del na primorski avtocesti bo junija in v začetku julija spremenjena prometna ureditev na priključku Postojna proti Ljubljani. V posameznih terminih bosta zaprta uvozni in izvozni krak priključka, promet pa bo urejen po označenih obvozih, so sporočili iz Darsa. Od noči na torek naj bi sicer dela pri Postojni izvajali tudi ponoči.

Od ponedeljka po 17. uri do predvidoma sobote do 5. ure bo zaprt uvoz na avtocesto iz Postojne v smeri proti Ljubljani. V času zapore bo promet proti Ljubljani preusmerjen prek priključka Razdrto, kjer se bodo vozniki lahko vključili na avtocesto in nadaljevali vožnjo proti Ljubljani, so pojasnili na Darsu.

Uvoz na priključku Postojna proti Ljubljani bo znova zaprt od 29. junija do predvidoma 12. julija.

Od predvidoma 22. junija bo zaprt izvoz Postojna na smernem vozišču proti Ljubljani. Zapora bo trajala do predvidoma 12. julija. Tudi v tem času bo promet urejen prek priključka Razdrto, od koder bodo vozniki lahko nadaljevali pot proti Postojni in Pivki po vzporedni državni cesti.

Voznikom na Darsu svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije.

Minister Vrtovec napovedal nočna dela

Del na primorski avtocesti se je danes ob prevzemu poslov od nekdanjega ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra dotaknil tudi novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Napovedal je, da se bodo že iz ponedeljka na torek pri Postojni izvajala tudi nočna dela, saj je obnovo avtocestnega križa treba pospešiti. Kot je pojasnil, je o tem že govoril z izvajalci in DRI.