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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
6.09

Osveženo pred

21 minut

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promet promet avtocesta avtocesta gneča na cesti zastoj zastoj Slovenija

Četrtek, 4. 6. 2026, 6.09

21 minut

Danes in v prihodnjih dneh močno povečan promet

Avtorji:
K. M., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gneča na ljubljanski obvoznici | Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti. | Foto Ksenija Mlinar

Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti.

Foto: Ksenija Mlinar

Zaradi praznika telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah (Hrvaška, Avstrija, del Nemčije in Švice, Poljska) bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost.

V nedeljo na Agenciji za varnost prometa nato pričakujejo zelo gost promet v obratni smeri, od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.

Agencija sicer ob začetku poletne sezone udeležence v prometu poziva k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje na cestah in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno in strpno. Ob približevanju delovni zapori naj zmanjšajo hitrost, ohranijo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo.

Kaj narediti, če se vam na avtocesti pokvari vozilo? 

V primeru okvare vozila na avtocesti naj voznik, če je mogoče, vozilo umakne na odstavni pas, vključi vse štiri smerne utripalke in pred izstopom obleče odsevni telovnik. Vsi potniki naj vozilo čim prej zapustijo ter se umaknejo za zaščitno ograjo, kjer je mogoče, in počakajo na pomoč. Če je to mogoče in varno, naj voznik postavi tudi varnostni trikotnik. Za pomoč lahko pokliče številko 1970, v nujnih primerih pa številko 112, svetujejo na agenciji.

Ob lepem vremenu je na cestah tudi več ranljivih udeležencev v prometu. Ker poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, agencija voznike poziva k dodatni previdnosti in spoštljivemu sobivanju s kolesarji, uporabniki e-skirojev, vozniki mopedov in motoristi.

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