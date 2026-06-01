Grški in tudi evropski nogomet je zavit v črno. Nekdanji grški reprezentant in branilec Bologne Marios Oikonomou je bil pred tednom dni udeležen v hudi prometni nesreči v grškem mestu Ioannina. Zaradi hudih poškodb je danes komaj 33-letni nekdanji nogometaš umrl.

33-letni Marios Oikonomou je bil 23. maja udeležen v hudi prometni nesreči, ko je s svojim skuterjem na eni izmed osrednjih ulic v Ioannini trčil v avtomobil. Nekdanjega nogometaša so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb glave prestal operacijo. Teden dni je bil v kritičnem stanju in je ostal na intenzivni negi, danes pa je podlegel hudim poškodbam glave, ki jih je utrpel v nesreči.

Oikonomou je svojo profesionalno nogometno pot zaključil julija 2024, velik pečat na nogometnih zelenicah pa je pustil v dresih italijanskih klubov. Med letoma 2014 in 2017 je igral za Bologno ter z njo napredoval v Serie A. V najmočnejšo italijansko ligo je vstopil leta 2013, ko je oblekel dres Cagliarija, nato pa je zastopal še barve SPAL-a, Barija in Sampdorie. Igral je tudi za AEK Atene ter danski Koebenhavn, s katerim je leta 2022 osvojil naslov državnega prvaka, in nazadnje za grški Panaitolikos, klub, v katerem je odigral svojo zadnjo sezono pred upokojitvijo.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.



Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd — UEFA (@UEFA) June 1, 2026

Grški nogometaš je branil tudi barve svoje države, saj je zbral šest uradnih nastopov za grško izbrano vrsto. Po koncu kariere se je Oikonomou vrnil v rodno Ioannino, kjer je naredil tudi prve nogometne korake.

Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.



Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.



Od nekdanjega soigralca in nogometaša so se na družbenih omrežjih z zapisi poslovili številni klubi in navijači. "V imenu evropske nogometne skupnosti izrekamo globoko sožalje ob smrti nekdanjega grškega reprezentanta Mariosa Oikonomouja, ki je umrl v starosti 33 let," so med drugim zapisali pri Uefi. Dodali so, da so njihove misli in iskreno sožalje z njegovo družino, prijatelji, soigralci in vsemi, ki so ga poznali.