Iran je prvič od začetka veljavnosti premirja med Izraelom, Iranom in ZDA, ki so ga sprejeli aprila, nad Izrael izstrelil serijo raket. Večino raket naj bi prestregli, državljani pa so prejeli obvestila, da lahko zapustijo zaklonišča. Po sporočilu, da se bodo maščevali za prvi iranski napad na Izrael od aprila, je izraelska vojska že izvedla napade na vojaške cilje v zahodnem in osrednjem Iranu. Znova so rakete izstrelili tudi v Iranu, poroča BBC.

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6.40 Izrael izstrelitev rakete zaznal tudi iz smeri Jemna

6.00 Iran s serijo raket nad Izrael, ta se je že maščeval

6.40 Izrael izstrelitev rakete zaznal tudi iz smeri Jemna

Izraelske obrambe sile so sporočile, da so izstrelitev rakete proti svojemu ozemlju zaznali tudi iz smeri Jemna. "Zračni obrambni sistemi so v polni pripravljenosti, da bodo prestregli grožnjo," so poudarili. Opozorilne sirene so se oglasile v Jeruzalemu, Tel Avivu in drugih mestih v osrednjem Izraelu.

Prestrežena raketa nad Jeruzalemom Foto: Reuters

6.00 Iran s serijo raket nad Izrael, ta se je že maščeval

Iran je prvič od začetka veljavnosti premirja med Izraelom, Iranom in ZDA, ki so ga sprejeli aprila, nad Izrael izstrelil serijo raket. Večino raket naj bi prestregli, državljani pa so že prejeli obvestila, da lahko zapustijo zaklonišča. Po sporočilu, da se bodo maščevali za prvi iranski napad na Izrael od aprila, je izraelska vojska že izvedla napade na vojaške cilje v zahodnem in osrednjem Iranu. Znova so rakete izstrelili tudi v Iranu, poroča BBC.

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Eksplozije so med drugim zabeležili v Teheranu, Tabrizu, Isfaganu in Karaju. Ali je bil v napadih kdo poškodovan, še ni znano.

Pred tem je ameriški predsednik Donald Trump izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozval, naj se za napade ne maščuje, Iranu pa naj bi dejal: "Dovolj je." Po obljubi o maščevanju je Izrael napadel tudi cilje Hezbolaha v južnem Bejrutu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je dejala, da je izstrelitev serije raket nad Izrael šele "začetek celotedenskih neprekinjenih napadov". Premirje med Izraelom, Iranom in ZDA je sicer začelo veljati 8. aprila, to pa ni veljalo za dogajanje v Libanonu.