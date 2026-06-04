Nova stanovanjska soseska na Gorenjskem: takšne lokacije in projekti danes izstopajo

V zadnjih letih se je Gorenjska utrdila kot ena najbolj zaželenih regij za bivanje v Sloveniji. Kombinacija narave, bližine Ljubljane, dobre prometne povezanosti in višje kakovosti življenja privablja vse več mladih družin, parov in posameznikov, ki si želijo umika iz urbanega vrveža, ne da bi se pri tem odpovedali dostopnosti do službe, šol in druge infrastrukture.

Prav veliko zanimanje je ustvarilo tudi nov izziv: kakovostnih novogradenj na Gorenjskem primanjkuje. Ponudba sodobnih stanovanjskih projektov že nekaj časa zaostaja za povpraševanjem, kar se odraža tako v hitri prodaji novih projektov kot tudi v visokih cenah nepremičnin. Zadnji javno dostopni podatki1 geodetske uprave kažejo, da slovenski nepremičninski trg ostaja aktiven, ponudba kakovostnih novogradenj pa na najbolj iskanih lokacijah še vedno težko sledi povpraševanju.

Radovljica Foto: Shutterstock

Kupci danes ne iščejo več zgolj dodatnih kvadratnih metrov, temveč predvsem premišljeno zasnovane domove, ki združujejo energetsko učinkovitost, funkcionalne tlorise, nizke stroške bivanja in kakovostno bivalno okolje. Projekti, ki uspešno povezujejo sodobno gradnjo, mirno lokacijo in dobro dostopnost, so zato vse redkejši in pogosto razprodani še pred zaključkom gradnje.

Na omejeno ponudbo vpliva več dejavnikov, od pomanjkanja zazidljivih zemljišč in dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor do višjih stroškov gradnje in vse višjih pričakovanj kupcev.

Kaj danes kupci pričakujejo od kakovostne novogradnje?

Kupci so pri nakupu nepremičnine danes precej bolj premišljeni kot pred leti. Če je bilo nekoč v ospredju predvsem vprašanje lokacije in velikosti stanovanja, danes vse več ljudi zanima tudi, kako bo nepremičnina vplivala na kakovost bivanja in stroške življenja na dolgi rok.

Vedno večji poudarek je na energetski učinkovitosti, funkcionalnih tlorisih, kakovostnih materialih ter premišljeni zasnovi soseske. Pomembno vlogo igrajo nizki stroški ogrevanja, dobra zvočna izolacija, naravna svetloba, zasebni zunanji prostori in urejena okolica. Kupci danes ne iščejo več zgolj stanovanja, temveč celovito bivalno izkušnjo.

Dodatno težavo na trgu predstavlja tudi dejstvo, da se številni novogradbeni projekti prodajajo zgolj do podaljšane gradbene faze, kar kupcem pogosto pomeni dodatne stroške, organizacijo izvajalcev in precej negotovosti pri zaključevanju doma.

Kupci morajo pri številnih novogradnjah zaključevanje doma organizirati sami. Foto: Shutterstock

V tem kontekstu postajajo vse bolj cenjeni projekti "ključ v roke", ki kupcem omogočajo hitrejšo in precej bolj brezskrbno vselitev.

Nova soseska pri Radovljici združuje naravo in dobro dostopnost

Na prav takšne potrebe sodobnih kupcev odgovarja nova soseska Gorenjski Gaj v naselju Zapuže pri Radovljici. Projekt združuje tiste elemente, ki jih kupci danes pri izbiri doma postavljajo v ospredje: mirno lokacijo v objemu narave, sodobno arhitekturo, kakovostno gradnjo in dobro prometno dostopnost.

Soseska bo obsegala 14 stanovanjskih enot v sedmih objektih, zasnovanih po sistemu "ključ v roke", kar pomeni, da bodo kupci lahko vseljeni brez dodatnih gradbenih posegov in usklajevanja izvajalcev.

Velika prednost projekta Gorenjski Gaj je tudi njegova lokacija. Naselje Zapuže pri Radovljici ponuja ravnovesje med mirnim življenjem v objemu narave in hitrim dostopom do večjih središč. Avtocestni priključek Lesce je oddaljen le nekaj minut, Ljubljana približno pol ure vožnje, v neposredni bližini pa so tudi Radovljica, Bled, Bohinj in številne možnosti za aktiven prosti čas.

V bližini so vrtec, šola, trgovine, zdravstveni dom, železniška in avtobusna postaja, kar dodatno prispeva k udobnemu vsakdanu. Projekt vključuje tudi novo komunalno infrastrukturo in urejene dostopne površine, kar prispeva k bolj funkcionalnemu in urejenemu bivalnemu okolju.

Projekt vključuje 14 sodobnih stanovanjskih enot, zasnovanih po sistemu "ključ v roke". Foto: Svet Real

Sodobni domovi za vse, ki iščejo več prostora

Projekt Gorenjski Gaj je zasnovan z mislijo na ljudi, ki si želijo več kot le novega stanovanja. V ospredju je ideja sodobnega bivanja, ki združuje udobje, funkcionalnost in neposreden stik z naravo. Vsaka enota je načrtovana tako, da omogoča čim več naravne svetlobe, odprtosti in zasebnosti, hkrati pa ohranja občutek povezanosti z okolico.

Velik poudarek pri projektu namenjajo kakovosti bivanja. Enote so zasnovane z odprtimi in svetlimi bivalnimi prostori, ki se prek steklenih površin povezujejo z zasebnimi vrtovi. Kupcem bodo na voljo štirisobne stanovanjske enote velikosti od 101,3 kvadratnega metra naprej, zasnovane predvsem za družine in vse, ki iščejo več prostora, funkcionalnosti in udobja. Projekt zaznamuje brezkompromisna trajnost gradnje. Objekti bodo grajeni po sistemu klasične gradnje z opečno strukturo, ki zagotavlja dobro toplotno akumulacijo in visoko konstrukcijsko trdnost. Pomemben del sodobnega standarda pa predstavljajo energetsko učinkovite rešitve in skrbno izbrani materiali.

Pri gradnji so predvidene sodobne energetske rešitve, med drugim toplotna črpalka zrak-voda, talno ogrevanje, lokalna rekuperacija ter trislojna okna z visoko stopnjo toplotne in zvočne izolacije.

Oglejte si eno redkih novih sosesk na Gorenjskem V času, ko številni investitorji kupcem stanovanja predajajo v podaljšani gradbeni fazi, postajajo projekti "ključ v roke" vse bolj iskani. Kupcem omogočajo precej bolj preprosto in brezskrbno vselitev, brez dodatnega usklajevanja izvajalcev, nepredvidenih stroškov in dolgotrajnega zaključevanja doma. Sodobna zasnova soseske, energetsko učinkovita gradnja, premišljeni tlorisi in dobra prometna povezanost so kombinacija, ki jo kupci danes na nepremičninskem trgu vse težje najdejo. Prav zato projekti, kot je Gorenjski Gaj, izstopajo kot ena redkih priložnosti za nakup novega doma na Gorenjskem, ki združuje kakovostno bivanje, funkcionalnost in stik z naravo. Ekskluzivno prodajo projekta Gorenjski Gaj vodi nepremičninska agencija Svet Real d.o.o. Več informacij lahko najdete na njihovi spletni strani www.svet.si ali telefonski številki 01/230 70 70. Več informacij o projektu in razpoložljivih stanovanjskih enotah je na voljo na spletni strani www.gorenjskigaj.si .