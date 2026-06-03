Mercedes-Benz GLC: električni SUV, zaradi katerega se vam ni treba prilagajati

Novi električni Mercedes-Benz GLC prinaša drugačen pogled na električno mobilnost. Bolj umirjen, bolj prestižen in predvsem bolj življenjski.

Električna mobilnost postaja del vsakdana. A ključno vprašanje ostaja: ali lahko električni avtomobil ponudi enako mero udobja, prestiža in brezskrbnosti, kot smo je bili vajeni pri najboljših klasičnih modelih?

Pri Mercedes-Benzu so prepričani, da električna mobilnost ne pomeni odrekanja, temveč nadgradnjo uporabniške izkušnje. Novi električni GLC zato ni zasnovan kot futurističen tehnološki eksperiment, ampak kot avtomobil, ki se življenju sodobnega voznika prilagodi na povsem naraven način. Brez pretirane zapletenosti in brez občutka, da se mora voznik prilagajati tehnologiji.

Prav v tem se skriva njegova največja prednost. Novi GLC prinaša novo, bolj umirjeno in bolj življenjsko interpretacijo premium električne mobilnosti. Pri tem pa ostaja zvest vrednotam, zaradi katerih je Mercedes-Benz že desetletja sinonim za prestiž, varnost, udobje in zanesljivost.

Pri znamki Mercedes-Benz nadaljujejo filozofijo, ki temelji na ideji postopnega, premišljenega napredka. Ne gre za velike preobrate, temveč za izboljšave, ki jih voznik občuti v praksi: v večjem udobju, večji varnosti in bolj naravni uporabi tehnologije.

Foto: Mercedes-Benz AG

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Oblikovanje, ki ne kriči po pozornosti

Novi GLC na prvi pogled deluje samozavestno, a hkrati zelo umirjeno in prav zato tako hitro pusti močan vtis. V času, ko številni električni SUV stavijo na agresivne linije, futuristične detajle in skoraj konceptno estetiko, GLC ostaja zvest ideji brezčasne elegance, ki se izraža skozi ohranjene proporce športnega terenca in tekoče linije, ki ustvarjajo občutek prefinjenosti brez potrebe po dokazovanju.

Posebna pozornost je bila namenjena tudi aerodinamiki, kjer mehkejše linije in prečiščene površine avtomobilu dajejo skoraj lebdeč občutek lahkotnosti, zaradi katerega kljub svoji prostornosti deluje elegantno, dinamično in zelo naravno samozavestno. Prav ta kombinacija elegance in umirjene samozavesti je tudi razlog, da številni mediji novi GLC opisujejo kot enega najbolj estetsko uravnoteženih električnih SUV ta hip.

Videz dodatno zaznamuje nova osvetljena maska, ki bo v prihodnjih letih postala eden ključnih vizualnih podpisov električnih modelov znamke Mercedes-Benz in hkrati simbol nove, izrazito prepoznavne avtomobilske identitete.

​​​​​​​ AIRMATIC z zračnim vzmetenjem – prefinjeno prilagajanje cesti, ki GLC daje mirno, stabilno in zelo uglajeno vožnjo. Foto: Mercedes-Benz AG

Kabina, v kateri se tempo dneva upočasni

Če zunanjost deluje uglajeno, notranjost navduši še bolj. Novi GLC ni zasnovan le kot vozniški prostor, temveč kot ambient, v katerem se potnik preprosto dobro počuti. Pri zasnovi vozila je bilo namreč veliko pozornosti namenjene občutku bivanja v kabini, kjer se tehnologija in materiali prepletajo v izjemno vozniško izkušnjo.

V središču te izkušnje je novi MBUX Hyperscreen, največja digitalna steklena površina, ki jo je Mercedes-Benz doslej vgradil v serijski model. Skoraj meter širok zaslon elegantno povezuje voznikov in sovoznikov del in ustvarja občutek tehnološke dovršenosti, ki pa nikoli ne deluje hladno. Vzdušje dopolnjuje ambientalna osvetlitev, ki se nežno razteza prek armaturne plošče, vratnih oblog in panoramske strehe SKY CONTROL, kjer 162 osvetljenih zvezd ponoči ustvari skoraj magično atmosfero. Steklena streha pa s prilagodljivo prosojnostjo omogoča, da se notranjost v trenutku spremeni iz svetle in odprte v bolj intimno in umirjeno.

Materiali sledijo isti filozofiji. Mehke površine, kovinski detajli, ambientalni efekti in natančna izdelava dajejo občutek sodobnega luksuza, ki ni več vezan le na klasično razkošje, ampak tudi na digitalno dovršenost in trajnostno naravnanost. Prvič je na voljo tudi certificirana veganska notranjost, ki jo Mercedes-Benz ponuja kot prvi avtomobilski proizvajalec na svetu.

MBUX Hyperscreen – digitalna kabina, ki intuitivno povezuje voznika in sopotnika v eno izkušnjo. Foto: Mercedes-Benz AG

Tehnologija, ki ne želi prevladati nad človekom

Veliko sodobnih avtomobilov želi voznika navdušiti s količino tehnologije. Novi GLC pa tehnologijo uporablja nekoliko drugače, z željo, da bi bila čim bolj neopazna in intuitivna.

Srce vozila je novi operacijski sistem MB.OS, ki povezuje navigacijo, informativno razvedrilni sistem, polnjenje, udobje in asistenčne sisteme v enotno digitalno izkušnjo. Sistem se uči navad voznika, si zapomni rutine in predlaga rešitve glede na vsakodnevne potrebe. Številni svetovni in evropski avtomobilski novinarji sistem opisujejo kot “najbolj človeško delujočega asistenta”, saj razume kontekst, dodatna vprašanja in realne situacije na poti. V praksi to pomeni sproščeno uporabniško izkušnjo, kjer tehnologija ne zahteva pozornosti, ampak jo vrača vozniku.

Pomemben del te izkušnje predstavljajo tudi napredni asistenčni sistemi, ki s pomočjo desetih kamer, petih radarjev in dvanajstih ultrazvočnih senzorjev ves čas spremljajo okolico vozila ter pomagajo pri manevriranju, menjavi voznih pasov in vožnji v gostem prometu.

Električna mobilnost brez občutka kompromisa

Novi GLC električno mobilnost približa tudi voznikom, ki so bili do zdaj nekoliko zadržani – predvsem zaradi dosega in občutka stalnega načrtovanja poti. Z do 715 kilometri dosega (WLTP) poskrbi, da daljša potovanja postanejo sproščena in naravno vključena v vsakdan, brez občutka omejitev ali dodatne organizacije. Kot poudarjajo prvi mednarodni testi, avtomobil ne zahteva spremembe navad, temveč se zelo naravno vklopi v obstoječi življenjski ritem, kjer električna vožnja deluje preprosto, intuitivno in predvsem brez stresa.

​​​​​​​Novi električni GLC združuje prepoznaven dizajn Mercedes-Benz, napredno tehnologijo EQ in vrhunsko notranjost, ki odraža prestiž in inovativnost ter je prilagojena vsakodnevnim potrebam voznikov. Foto: Mercedes-Benz AG

To izkušnjo dodatno nadgradi 800-voltna arhitektura, ki omogoča izjemno hitro polnjenje – v približno desetih minutah do okoli 300 kilometrov dodatnega dosega – zaradi česar postanek na polnilnici postane kratek, skoraj neopazen del poti, podoben običajnemu odmoru za kavo. Dolge relacije tako ne zahtevajo več stalnega prilagajanja urnika ali razmišljanja o naslednjem polnjenju, saj inteligentni navigacijski sistem Electric Intelligence v ozadju samodejno izračuna optimalne postanke glede na promet, pot, vreme in razpoložljivost polnilnic ter vozniku preprosto pusti občutek lahkotne, neprekinjene vožnje.

Udobje, zaradi katerega pot postane del doživetja

Novi GLC prinaša tisti tip udobja, ki ga ne opaziš takoj, ampak ga začneš ceniti z vsako prevoženo minuto. Mercedes-Benz je pri njem uporabil številne tehnologije iz višjih razredov, predvsem zračno vzmetenje AIRMATIC in krmiljenje zadnjih koles, kar se v praksi občuti zelo naravno: avto je v mestu presenetljivo okreten, na avtocesti pa umirjen in stabilen.

Uporabniki in novinarji v prvih vožnjah posebej izpostavljajo občutek lahkotnosti, ki ga GLC ustvarja med vožnjo. Ne poskuša biti športen za vsako ceno, temveč daje prednost udobju in sproščenosti. Vožnja je tiha in mirna, neravnine skoraj izginejo, potniška kabina pa tudi pri višjih hitrostih ostaja izjemno izolirana od zunanjega sveta. Ta občutek dopolnjujejo ergonomični sedeži z AGR certifikatom in sistem ENERGIZING COMFORT, ki z nežno kombinacijo svetlobe, zvoka in masažnih programov kabino spremeni v prostor, kjer se vožnja približa občutku wellness izkušnje. In prav ta celovit pristop k udobju je tisto, kar novi GLC po mnenju številnih uporabnikov loči od klasičnih SUV.

GLC že vrsto let ostaja najbolje prodajan model znamke Mercedes-Benz in ena ključnih referenc v premium SUV segmentu. Foto: Mercedes-Benz AG

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