Ponedeljek, 8. 6. 2026, 7.42
3 minute
Registracije novih avtomobilov v Sloveniji
Pet mesecev prodaje in registracij avtomobilov, kaj pravijo številke?
Zadnji mesec je na avtomobilskem trgu v Sloveniji prodajno najbolj izstopal uspeh kitajskega Leapmotorja.
V prvih petih mesecih so trgovci v Sloveniji registrirali 28 tisoč avtomobilov, kar je 14 odstotkov več kot lani. Maja je bilo registracij v Sloveniji celo 20 odstotkov več kot v istem mesecu lani.
Leapmotor v maju do svojega rekorda
Večjih pretresov na celotnem trgu tudi maja ni bilo, še najbolj pa izstopajo dosežki kitajske znamke Leapmotor. Ta je namreč registrirala 80 električnih malčkov T03 in 80 srednje velikih križancev B10, skupaj pa kar 185 vozil. Tako je bila najuspešnejša znamka na trgu električnih vozil, obenem pa tudi zanesljivo najuspešnejša med vsemi kitajskimi znamkami. Leapmotor je imel maja celo triodstotni tržni delež, na letni ravni pa se je prebil med prvih 20 znamk na bruto avtomobilskem trgu. Tam sta med kitajskimi znamkami že MG in Dongfeng.
V Revozu medtem že pripravljajo drugo delovno izmeno, saj je povpraševanje po novem twingu dovolj veliko. V Sloveniji so jih v zadnjih dveh mesecih registrirali 66. Kitajski BYD vsaj sodeč po registracijah še ni prišel do preboja na trg, kar pa se bo z novimi dobavami po pričakovanju spremenilo.
Registracije novih avtomobilov v Sloveniji (januar-maj 2026):
|2025
|2026
|
tržni delež (%)
|
VOLKSWAGEN
|
3861
|
4362
|
15.22
|
ŠKODA
|
2912
|
3062
|
10.68
|
RENAULT
|
2387
|
2420
|
8.44
|
TOYOTA
|
1398
|
1810
|
6.32
|
PEUGEOT
|
1298
|
1225
|
4.27
|
HYUNDAI
|
1539
|
1147
|
4.00
|
CITROEN
|
914
|
1119
|
3.90
|
FORD
|
1185
|
1098
|
3.83
|
DACIA
|
743
|
989
|
3.45
|
AUDI
|
893
|
858
|
2.99
|
KIA
|
1116
|
820
|
2.86
|
OPEL
|
628
|
804
|
2.81
|
BMW
|
721
|
799
|
2.79
|
MERCEDES-BENZ
|
670
|
766
|
2.67
|
MG
|
248
|
651
|
2.27
|
TESLA
|
314
|
638
|
2.23
|
NISSAN
|
450
|
556
|
1.94
|
DONGFENG
|
370
|
548
|
1.91
|
LEAPMOTOR
|
0
|
526
|
1.84
|
SEAT
|
284
|
469
|
1.64
vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija