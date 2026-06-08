Zadnji mesec je na avtomobilskem trgu v Sloveniji prodajno najbolj izstopal uspeh kitajskega Leapmotorja.

V prvih petih mesecih so trgovci v Sloveniji registrirali 28 tisoč avtomobilov, kar je 14 odstotkov več kot lani. Maja je bilo registracij v Sloveniji celo 20 odstotkov več kot v istem mesecu lani.

Leapmotor v maju do svojega rekorda

Večjih pretresov na celotnem trgu tudi maja ni bilo, še najbolj pa izstopajo dosežki kitajske znamke Leapmotor. Ta je namreč registrirala 80 električnih malčkov T03 in 80 srednje velikih križancev B10, skupaj pa kar 185 vozil. Tako je bila najuspešnejša znamka na trgu električnih vozil, obenem pa tudi zanesljivo najuspešnejša med vsemi kitajskimi znamkami. Leapmotor je imel maja celo triodstotni tržni delež, na letni ravni pa se je prebil med prvih 20 znamk na bruto avtomobilskem trgu. Tam sta med kitajskimi znamkami že MG in Dongfeng.

V Revozu medtem že pripravljajo drugo delovno izmeno, saj je povpraševanje po novem twingu dovolj veliko. V Sloveniji so jih v zadnjih dveh mesecih registrirali 66. Kitajski BYD vsaj sodeč po registracijah še ni prišel do preboja na trg, kar pa se bo z novimi dobavami po pričakovanju spremenilo.

Registracije novih avtomobilov v Sloveniji (januar-maj 2026):

2025 2026 tržni delež (%) VOLKSWAGEN 3861 4362 15.22 ŠKODA 2912 3062 10.68 RENAULT 2387 2420 8.44 TOYOTA 1398 1810 6.32 PEUGEOT 1298 1225 4.27 HYUNDAI 1539 1147 4.00 CITROEN 914 1119 3.90 FORD 1185 1098 3.83 DACIA 743 989 3.45 AUDI 893 858 2.99 KIA 1116 820 2.86 OPEL 628 804 2.81 BMW 721 799 2.79 MERCEDES-BENZ 670 766 2.67 MG 248 651 2.27 TESLA 314 638 2.23 NISSAN 450 556 1.94 DONGFENG 370 548 1.91 LEAPMOTOR 0 526 1.84 SEAT 284 469 1.64

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija