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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
7.42

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
Prodaja avtomobilov

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 7.42

3 minute

Registracije novih avtomobilov v Sloveniji

Pet mesecev prodaje in registracij avtomobilov, kaj pravijo številke?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Leapmotor B10 | Foto Emil Frey Slovenija

Foto: Emil Frey Slovenija

Zadnji mesec je na avtomobilskem trgu v Sloveniji prodajno najbolj izstopal uspeh kitajskega Leapmotorja.

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V prvih petih mesecih so trgovci v Sloveniji registrirali 28 tisoč avtomobilov, kar je 14 odstotkov več kot lani. Maja je bilo registracij v Sloveniji celo 20 odstotkov več kot v istem mesecu lani. 

Leapmotor v maju do svojega rekorda

Večjih pretresov na celotnem trgu tudi maja ni bilo, še najbolj pa izstopajo dosežki kitajske znamke Leapmotor. Ta je namreč registrirala 80 električnih malčkov T03 in 80 srednje velikih križancev B10, skupaj pa kar 185 vozil. Tako je bila najuspešnejša znamka na trgu električnih vozil, obenem pa tudi zanesljivo najuspešnejša med vsemi kitajskimi znamkami. Leapmotor je imel maja celo triodstotni tržni delež, na letni ravni pa se je prebil med prvih 20 znamk na bruto avtomobilskem trgu. Tam sta med kitajskimi znamkami že MG in Dongfeng. 

V Revozu medtem že pripravljajo drugo delovno izmeno, saj je povpraševanje po novem twingu dovolj veliko. V Sloveniji so jih v zadnjih dveh mesecih registrirali 66. Kitajski BYD vsaj sodeč po registracijah še ni prišel do preboja na trg, kar pa se bo z novimi dobavami po pričakovanju spremenilo. 

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Registracije novih avtomobilov v Sloveniji (januar-maj 2026):

2025 2026

tržni delež (%)

VOLKSWAGEN

3861

4362

15.22

ŠKODA

2912

3062

10.68

RENAULT

2387

2420

8.44

TOYOTA

1398

1810

6.32

PEUGEOT

1298

1225

4.27

HYUNDAI

1539

1147

4.00

CITROEN

914

1119

3.90

FORD

1185

1098

3.83

DACIA

743

989

3.45

AUDI

893

858

2.99

KIA

1116

820

2.86

OPEL

628

804

2.81

BMW

721

799

2.79

MERCEDES-BENZ

670

766

2.67

MG

248

651

2.27

TESLA

314

638

2.23

NISSAN

450

556

1.94

DONGFENG

370

548

1.91

LEAPMOTOR

0

526

1.84

SEAT

284

469

1.64

vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija

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