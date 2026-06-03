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Avtor:
K. M.

Sreda,
3. 6. 2026,
9.22

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek
primorska avtocesta primorska avtocesta obvoz vzdrževanje

Sreda, 3. 6. 2026, 9.22

4 minute

Zaradi vzdrževanja bo zaprta primorska avtocesta

Avtor:
K. M.

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Primorska avtocesta | Avtocesta bo zaprta zaradi nadgradnje sistema. | Foto Prometno-informacijski center

Avtocesta bo zaprta zaradi nadgradnje sistema.

Foto: Prometno-informacijski center

Prometnoinformacijski center sporoča, da bo s četrtka na petek primorska avtocesta zaprta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani.

Zaradi nadgradnje sistema nadzora ter vodenja prometa in vzdrževalnih del bo od četrtka, 4. junija, od 23. ure do petka, 5. junija, do 4. ure zaprta primorska avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani. Proti Kopru bodo polurne popolne zapore.

Obvoz bo v času del mogoč po vzporedni regionalni cesti med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal. 

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