Zaradi vzdrževanja bo zaprta primorska avtocesta

Prometnoinformacijski center sporoča, da bo s četrtka na petek primorska avtocesta zaprta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani.

Zaradi nadgradnje sistema nadzora ter vodenja prometa in vzdrževalnih del bo od četrtka, 4. junija, od 23. ure do petka, 5. junija, do 4. ure zaprta primorska avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal proti Ljubljani. Proti Kopru bodo polurne popolne zapore.

Obvoz bo v času del mogoč po vzporedni regionalni cesti med razcepom Srmin in priključkom Črni Kal.