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Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
7. 6. 2026,
14.42

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Združeni narodi Slovenija Varnostni svet ZN Johann Wadephul Izrael Gaza Palestina Nicolas Maduro vojna proti Iranu ZDA Donald Trump

Nedelja, 7. 6. 2026, 14.42

1 ura, 5 minut

Iz Nemčije prihaja sporočilo za Slovenijo. Ni prijetno.

Avtor:
A. Ž.

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Nemčija Berlin parlament | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po ZDA, Kitajski in Japonski je Nemčija največja donatorica glede na članarino. Če vključimo proračun za mirovne misije in prostovoljne prispevke, se uvrsti na drugo mesto. A kljub temu je Nemčiji ta teden spektakularno spodletelo na volitvah za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Za primerjavo: Sloveniji je 6. junija leta 2023 uspela zmaga na volitvah za nestalno članico Varnostnega sveta (sedež v tem vplivnem organu Združenih narodov je imela naša država med 1. januarjem 2024 in 31. decembrom 2025).

Zaradi sramotnega neuspeha v Združenih narodih v Nemčiji mediji in politiki že od srede naprej iščejo krivca. Nemški zunanji minister Johann Wadephul (CDU), ki je celo premišljeval o odstopu, je kot glavnega krivca za nemški neuspeh označil Rusko federacijo in njeno protinemško lobiranje zaradi nemške podpore Ukrajini. A glede na to, da Sloveniji na volitvah leta 2023 proukrajinska politika ni škodila, Rusija verjetno ni glavni krivec za nemški poraz.

Je proizraelska politika škodila Nemčiji?

Verjetno je torej pravi razlog nemškega neuspeha stališče Nemčijo do izraelskega obleganja Gaze in do izraelsko-ameriški vojne proti Iranu. O tem piše več medijev, med drugim švicarski medij Watson.

Janez Ekart
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Nemčija je sicer v zadnjem času malce bolj kritična do Izraela, a še vedno ne podpira sankcije proti tej države, in sicer zaradi svoje zgodovinske odgovornosti za obstoj Izraela.

Nemčija naj bi bila tudi premalo kritična do ameriškega ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Od leta 1987 naprej je bila Nemčija v Varnostni svet izvoljena na vsakih osem let

Na volitvah za nestalni sedež v Varnostnem svetu je Nemčija v sredo prejela le 104 glasove. Za izvolitev bi bila potrebna dvotretjinska večina oziroma vsaj 127 glasov.

Od leta 1987 je bila Nemčija, ena gospodarsko najmočnejših držav na svetu, v ta Varnostni svet izvoljena vsakih osem let. Ta niz je zdaj končan, piše Deutsche Welle.

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