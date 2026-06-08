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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

4 ure, 21 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Prodaja avtomobilov Toyota Volkswagen Škoda Renault

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 4.00

4 ure, 21 minut

Sedem let sprememb na avtomobilskem trgu v Sloveniji

Osem let, pretresi in novi obrazi: kdo od “starih” je dobil in izgubil?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Toyota yaris cross | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Katerim znamkam se je tržni delež od leta 2019 v Sloveniji najbolj spremenil in katere so zdaj že uspešne znamke, ki takrat na trgu sploh še niso obstajale?

Obdobje okrog let 2018 in 2019 velja za trenutno nedosegljivo po obsegu prodaje novih avtomobilov tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Čeprav so na letni izkupiček registraci vplivale tudi gibanja pri deležu izvoza v tujino, so razlike vseeno velike. Leta 2018 so v Sloveniji registrirali 74 tisoč novih avtomobilov, lani le še 57 tisoč. Ta nedvomen padec prodaje (tako skupaj z izvozom kot tudi brez njega) in prihod številnih novih znamk je zaostril položaj na trgu za tradicionalne proizvajalce.

Volkswagen tayron | Foto: Uroš Modlic Foto: Uroš Modlic

primerjava renault 5 dongfeng box citroen e-C3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Tržni deleži 2018-2026: Toyota največ pridobila, Renault največ izgubil

Zanimiv je pogled na gibanje tržnih deležev vodilnih znamk. Zelo stabilno v vodstvu ostaja Volkswagen, čeprav je v osmih letih izgubil dobro odsotno točko tržnega deleža. Največ je v tem obdobju pridobila Toyota in sicer kar 3,1 odstotne točke tržnega deleža, največ pa je med znamkami izgubil Renault - tržni delež te znamke se je od leta 2018 skoraj prepolovil. Zelo stabilna ostaja Škoda, ki je z Volkswagnom in Renaultom prodajno najuspešnejša znamka v Sloveniji. Pri padcu tržnega deleža izstopata še Fiat in Opel. 

Pomembna tema obdobja 2018-2026 je prihod novih znamk. Tesla se je na med uspešnejšimi znamkami pojavila šele leta 2020, MG kot prva izmed kitajskih znamk pa šele leta 2023. V zadnjih letih se je v prvo trideseterico znamk prebilo še več kitajskih znamk, nazadnje najbolj uspešno Dongfeng v lanskem in Leapmotor predvsem v letošnjem letu. Kitajske znamke, ki se trenutno uvrščajo med prvih 30 znamk v Sloveniji, imajo trenutno med osem in devet odstotkov tržnega deleža, skupaj z ostalimi pa se bližajo meji desetih odstotkov.

Če bi kitajskim znamkam dodali še Teslo, bi znamke, ki jih leta 2018 na trgu sploh še ni bilo, zdaj že imele več kot desetino trga.

Razlika v tržnem deležu (odstotne točke) 2018-2026:

 Razlika tržni delež  Povprečni tržni delež (%)

TOYOTA

3.1

5.1

ŠKODA

1.5

10.3

MERCEDES

0.8

2.2

BMW

0.7

2.5

AUDI

0.6

2.8

VOLVO

0.2

0.8

JEEP

0.2

0.8

FORD

0.1

3.3

DACIA

0.0

4.2

MAZDA

-0.4

1.5

CITROEN

-0.5

4.1

SUZUKI

-0.6

1.8

HYUNDAI

-0.6

5.4

KIA

-0.7

4.3

PEUGEOT

-0.8

5.2

NISSAN

-1.2

2.5

VOLKSWAGEN

-1.3

15.7

SEAT

-1.5

2.5

OPEL

-3.5

3.6

FIAT

-3.9

2.9

RENAULT

-6.2

11.5

Tržni deleži 2018-2026 (%):

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *

VOLKSWAGEN

16.6

16.6

16.1

15.9

15.9

14.9

14.9

15.2

15.2

ŠKODA

9.1

9.9

10.4

10.5

9.9

10.9

10.4

10.8

10.7

RENAULT

14.6

14.0

15.6

11.6

8.7

9.5

11.1

10.2

8.4

TOYOTA

3.2

3.6

3.5

4.2

6.4

6.8

6.4

5.6

6.3

PEUGEOT

5.1

5.4

6.0

6.2

5.4

5.0

5.6

4.4

4.3

HYUNDAI

4.61

4.64

6.3

6.7

6.9

4.8

5.2

5.7

4.0

CITROEN

4.37

4.50

4.2

4.6

4.6

3.8

3.5

3.4

3.9

FORD

3.72

2.76

2.3

3.5

3.0

2.6

3.1

4.6

3.8

DACIA

3.44

4.90

5.2

4.6

4.1

4.1

4.4

3.6

3.5

AUDI

2.41

1.76

1.9

2.7

3.0

3.7

3.6

3.5

3.0

KIA

3.55

3.04

4.6

5.4

6.2

5.1

4.3

4.1

2.9

OPEL

6.31

5.68

2.5

2.6

4.1

3.1

2.8

2.9

2.8

BMW

2.05

2.10

1.9

2.2

2.4

3.1

2.8

2.7

2.8

MERCEDES

1.91

1.82

1.8

1.7

2.5

2.9

2.2

2.4

2.7

MG

/

/

/

/

/

1.7

1.4

1.7

2.3

TESLA

/

/

0.2

0.5

0.8

2.8

1.6

1.7

2.2

NISSAN

3.12

3.64

4.5

2.8

1.5

1.2

1.8

1.7

1.9

DONGFENG

/

/

/

/

/

/

0.4

1.9

1.9

LEAPMOTOR

/

/

/

/

/

/

/

0.5

1.8

SEAT

3.15

3.35

3.0

3.1

2.6

2.4

1.7

1.2

1.6

SUZUKI

2.12

1.89

1.5

1.9

1.7

2.3

2.1

1.6

1.5

MAZDA

1.85

1.86

1.1

1.5

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

FIAT

5.19

4.49

3.2

3.5

3.0

2.3

2.3

0.7

1.3

CUPRA

/

/

/

0.4

0.9

1.3

1.0

1.3

1.1

OMODA

/

/

/

/

/

/

/

/

0.9

VOLVO

0.56

0.69

0.8

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.8

JEEP

0.56

0.61

0.5

1.1

1.7

0.6

0.7

1.0

0.8

JAECOO

/

/

/

/

/

/

/

/

0.8

GEELY

/

/

/

/

/

/

0.8

0.7

0.7

* - obdobje januar-maj 2026, vir: Sekcija vozil, Trgovinska zbornica Slovenija

Prodaja avtomobilov Toyota Volkswagen Škoda Renault
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