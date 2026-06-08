Kako nakupovati pametneje in prihraniti več? V Lidlu se splača.

V času, ko so cene pomemben dejavnik pri skoraj vsakem nakupu, si večina želi predvsem eno: dobro razmerje med kakovostjo in ceno. Pri vsakodnevnih nakupih hrane, izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego zato ni vseeno, kje nakupujemo in kako načrtujemo svoje nakupe. Dobra novica je, da ni treba čakati na posebne akcije ali loviti kratkotrajnih popustov. V Lidlu stavijo na preprost princip: ugodne cene vsak dan. Prav zato njihov slogan Splača se ni zgolj obljuba, ampak način nakupovanja, ki kupcem omogoča, da za svoj denar dobijo več.

Vedno ugodne cene za vsakodnevne nakupe

Številni nakupujejo glede na akcijske ponudbe, vendar lahko to pogosto pomeni obisk več različnih trgovin. Lidl zato kupcem ponuja drugačen pristop – ugodne cene vse leto.

To pomeni, da lahko potrebščine za vsak dan kupujete takrat, ko vam ustreza, ne glede na dan v tednu. Brez čakanja na posebne akcije in brez občutka, da ste zamudili priložnost za prihranek.

Foto: Shutterstock Prav ta predvidljivost je za številne kupce pomembna prednost, saj omogoča lažje načrtovanje gospodinjskih stroškov in večji nadzor nad porabo. Po ugodne nakupe v Lidl tako ni le slogan, ampak praktična rešitev za vse, ki želijo nakupovati pametno in denarnici prijazno.

Svežina in kakovost, ki ju pričakujemo

Pri ugodnih cenah se pogosto pojavi vprašanje kakovosti. Med potrošniki vse bolj narašča ozaveščenost glede sestavin in izdelkov, ki jih uživajo. In sodobni kupci pričakujejo oboje – dostopne cene in kakovostne izdelke, čemur posebno pozornost namenjajo tudi v Lidlu.

Med priljubljenimi izbirami kupcev so izdelki blagovne znamke Solevita, ki ponuja sveže sadje, zelenjavo in pripravljene solatne mešanice za hitre in uravnotežene obroke.

Ljubitelji prigrizkov pogosto posežejo po izdelkih blagovne znamke Alesto, ki vključuje oreščke, suho sadje in druge okusne prigrizke za vsak trenutek dneva.

Za zajtrk, malico ali hitro večerjo pa so priročna izbira tudi izdelki blagovne znamke Dulano, ki ponuja različne mesne izdelke za vsakodnevno uporabo.

Pomemben del nakupovalne izkušnje predstavlja tudi Lidlova sveža pekarna. Sveže pečeni kruh, žemlje, rogljički in druge pekovske dobrote so vsak dan na voljo za vse, ki cenijo okus in svežino.

Na Lidlovih policah bodo kupci našli tudi pestro ponudbo modnih izdelkov in drugih dodatkov.

Prihranki tudi pri izdelkih za dom in osebno nego

Pametno nakupovanje ni povezano le s hrano. Velik del gospodinjskega proračuna namenimo tudi čistilom in izdelkom za osebno nego.

Foto: Lidl Slovenija

Med priljubljenimi Lidlovimi blagovnimi znamkami izstopa Cien, ki ponuja širok izbor izdelkov za nego kože in telesa, v poletnih mesecih pa tudi sončne kreme za zaščito pred soncem. Za čisto in urejeno gospodinjstvo poskrbijo izdelki blagovne znamke W5, ki vključujejo različna čistila za vsakodnevno uporabo.

Tudi pri teh izdelkih velja enako načelo: kakovostni izdelki po ugodnih cenah, zaradi katerih se nakupovanje resnično splača.

Dober nakup se začne doma

Eden najučinkovitejših načinov za prihranek je priprava nakupovalnega seznama. Čeprav se sliši preprosto, lahko premišljeno načrtovanje močno vpliva na končni znesek na računu.

Pred odhodom v trgovino je smiselno preveriti, kaj že imamo doma, načrtovati nekaj obrokov za prihodnje dni in zapisati izdelke, ki jih res potrebujemo. Tako se izognemo impulzivnim nakupom, zmanjšamo količino zavržene hrane in bolje obvladujemo družinski proračun.

Ste vedeli da ...



V Sloveniji smo samo v letu 2024 zavrgli več kot 168 tisoč ton hrane, kar pomeni povprečno 79 kilogramov na prebivalca. To je podatek, ki ga je objavil slovenski statistični urad. Številke vzbujajo skrb, predvsem zato, ker bi velik del odpadne hrane še vedno lahko pojedli.

Zato načrtujmo pametno, tudi pri nakupih v Lidlu!

Še posebej učinkovito je, če seznam sestavimo na osnovi izdelkov, ki jih redno uporabljamo. Sveže sadje in zelenjava, pekovski izdelki, mesnine, mlečni izdelki, čistila in izdelki za osebno nego so namreč osnova večine gospodinjstev. Ko vemo, da so njihove cene ugodne vsak dan, načrtovanje postane še lažje.

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Pet preprostih pravil za učinkovitejši nakup



Če želite iz svojega proračuna iztisniti največ, se splača upoštevati nekaj preprostih pravil:



1. Pred nakupom pripravite seznam.

2. Preverite zaloge doma in kupujte premišljeno.

3. Načrtujte obroke za nekaj dni vnaprej.

4. Izkoristite ugodnosti aplikacije Lidl Plus.

5. Izbirajte izdelke z dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno.



Majhne navade lahko čez mesec ustvarijo opazno razliko in prihranek v denarnici.

Lidl Plus: še ugodneje pri vsakem nakupu

Če želite prihraniti še več, je tu Lidl Plus – brezplačna aplikacija, ki kupcem prinaša dodatne ugodnosti in popuste. Aplikacija omogoča dostop do različnih ugodnosti, ki lahko nakup naredijo še prijaznejši do vašega proračuna.

Med najbolj priljubljenimi funkcijami so:

Super bonus 10 odstotkov , ki omogoča dodatne prihranke pri izbranih nakupih,

, ki omogoča dodatne prihranke pri izbranih nakupih, Kupon Plus , s katerim lahko izkoristite dodatne ugodnosti,

, s katerim lahko izkoristite dodatne ugodnosti, Srečka Plus oziroma Kolo sreče , ki uporabnikom prinaša različna presenečenja in ugodnosti,

, ki uporabnikom prinaša različna presenečenja in ugodnosti, personalizirani kuponi, prilagojeni vašim nakupovalnim navadam.

Prav zaradi teh dodatnih ugodnosti številni kupci Lidl Plus uporabljajo pri vsakem obisku trgovine. Še bolj ugodno z Lidl Plus tako ni le obljuba, ampak praktičen način za dodatne prihranke pri izdelkih, ki jih tako ali tako kupujemo vsak teden.

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V Lidlu se splača

Kupci danes iščejo več kot le nizko ceno. Želijo si kakovostne izdelke, svežo ponudbo in občutek, da so za svoj denar dobili največ.

Prav zato Lidl gradi svojo ponudbo na kombinaciji ugodnih cen, kakovosti in svežine. Ob podpori aplikacije Lidl Plus pa je lahko vsak nakup še ugodnejši. Ne glede na to, ali nakupujete za en dan ali za ves teden, velja preprosto pravilo: v Lidlu se splača!

Foto: Lidl Slovenija