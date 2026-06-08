Tragedija na Hrvaškem: Slovenec prebil zaščitno ograjo na mostu, zapeljal v morje in umrl

V soboto zvečer se je na cesti pri mostu Antenal blizu Novigrada zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 52-letni slovenski voznik.

52-letni voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami je pripeljal v desni nepregledni ovinek na mostu Antenal in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Trčil je v zaščitno ograjo na mostu, jo prebil in končal v morju. V prometni nesreči je izgubil življenje.

Nesreča se je zgodila v soboto, okoli 23. ure, cesta pa je bila zaprta skoraj do 3. ure, poroča Glas Istre.

Truplo pokojnika so odpeljali v puljsko bolnišnico, kjer bodo opravili obdukcijo. Policija okoliščine tragične prometne nesreče še ugotavlja.