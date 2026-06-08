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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
13.22

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča Hrvaška

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 13.22

1 ura, 7 minut

Tragedija na Hrvaškem: Slovenec prebil zaščitno ograjo na mostu, zapeljal v morje in umrl

Avtor:
R. K.

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Novigrad | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

V soboto zvečer se je na cesti pri mostu Antenal blizu Novigrada zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 52-letni slovenski voznik.

52-letni voznik avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami je pripeljal v desni nepregledni ovinek na mostu Antenal in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. Trčil je v zaščitno ograjo na mostu, jo prebil in končal v morju. V prometni nesreči je izgubil življenje. 

Nesreča se je zgodila v soboto, okoli 23. ure, cesta pa je bila zaprta skoraj do 3. ure, poroča Glas Istre. 

Truplo pokojnika so odpeljali v puljsko bolnišnico, kjer bodo opravili obdukcijo. Policija okoliščine tragične prometne nesreče še ugotavlja. 

prometna nesreča Hrvaška
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