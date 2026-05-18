Decathlon Slovenija praznuje desetletje inovacij, povezovanja in vrhunske kakovosti

Zgodba, ki se je začela leta 2016 z odprtjem prve trgovine v ljubljanskem BTC-ju, je danes prerasla v izjemen uspeh, ki ga je mogoče čutiti po vsej Sloveniji. Pod sloganom "Deset let na tvoji športni poti" Decathlon Slovenija obeležuje desetletje, v katerem je šport postal dostopen prav vsem. Ob tej priložnosti so se v podjetju odločili skupnosti zahvaliti na najboljši možen način: z veliko nagradno igro in športnim spektaklom, namenjenim vsem generacijam športnic in športnikov.

Kar se je pred desetletjem začelo s pogumnim vstopom na trg z le eno ekipo, je danes preraslo v močno mrežo šestih privlačnih trgovin (Ljubljana BTC, Ljubljana Rudnik, Maribor, Celje, Koper in Murska Sobota). Ponudbo dopolnjujeta sodobna spletna trgovina in mobilna aplikacija, ki povezujeta športnike iz vseh kotičkov države.

Naša moč so ljudje: ne gre le za službo, temveč za način življenja

Žiga Jazbec Foto: Decathlon Decathlon ni le športna trgovina. Je skupnost aktivnih ljudi, ki resnično živijo šport.

Kultura temelji na pristni strasti, vizijo podjetja pa soustvarjajo posamezniki, ki so v ekipi že od samih začetkov.

S svojimi bogatimi izkušnjami sooblikujejo okolje, v katerem je vsak zaposleni ambasador aktivnega življenjskega sloga.

Žiga Jazbec, področni vodja, ki razvoj spremlja od prvega delovnega dne, pojasnjuje to posebno energijo: "Nismo le sodelavci, smo soigralci. Decathlon nam nudi dinamično okolje, v katerem se cenijo pobude, start-up miselnost in nenehen razvoj.

Tukaj ne gradite le kariere, temveč živite svoj življenjski slog. Vitalnost, ki jo dobimo z delom v športu, neposredno prenašamo na naše kupce."

Najugodnejša kvaliteta: zasnovano za šport, dostopno vsem

V času, ko življenjski stroški narekujejo pravila, Decathlon trdno vztraja, da mora šport ostati zlahka dostopen vsaki družini. Pri konceptu najugodnejše kvalitete ne gre le za slogan, temveč za obljubo celotne oskrbovalne verige.

Kaj se pravzaprav skriva za njihovo kakovostjo?

Za razliko od standardnih trgovin Decathlon v celoti nadzoruje življenjski cikel svojih izdelkov.

Anže Špenko Foto: Decathlon Vsak artikel v trgovini je rezultat dela strokovnih ekip, ki v laboratorijih in na terenu testirajo trpežnost ter varnost izdelkov, kar zagotavlja vrhunsko zasnovano opremo z dolgo življenjsko dobo.

Anže Špenko, vodja veleprodaje, poudarja pomen učinkovitosti: "Veseli me, ko vidim, kako rastemo in napredujemo na vseh področjih, od logistike do organizacije. Vedno smo osredotočeni na funkcionalnost.

Z lastnim upravljanjem oskrbovalne verige izločimo nepotrebne posrednike in marže. Tako zagotovimo, da kupec prejme natanko tisto, kar potrebuje za šport: vrhunsko kakovost neposredno iz naših tovarn v svoje roke."

Garancija in strokovna podpora: servis, ki sledi vašemu tempu

Zaupanje v lastne oblikovalce in inženirje omogoča Decathlonu ponudbo garancij, ki presegajo uveljavljene standarde na trgu.

Skrb za opremo se tako ne ustavi pri blagajni, saj ekipe v profesionalnih servisih skrbijo, da izdelki ostajajo v vrhunskem stanju še vrsto let po nakupu.

Doživljenjska garancija na okvirje koles.

na okvirje koles. Deset let garancije na njihove zdaj že kultne nahrbtnike in šotore.

na njihove zdaj že kultne nahrbtnike in šotore. Najmanj dve leti garancije na vse ostale izdelke.

Programa Druga priložnost in Odkup športne opreme

Daša Potočnik Foto: Decathlon Ob praznovanju desetletnice Decathlonov pogled ostaja usmerjen k trajnostni prihodnosti in odgovornemu odnosu do okolja.

Inovacije, kot sta šotor 2 Seconds in maska Easybreath, so revolucionirale kampiranje in potapljanje, nove storitve pa danes spreminjajo način, na katerega dojemamo življenjski krog športne opreme.

Daša Potočnik, komercialna direktorica, izpostavlja pomen krožnega gospodarstva: "Postali smo destinacija za vse, od začetnikov do profesionalcev, hkrati pa smo vodilni tudi na področju trajnosti. Uvedli smo storitve, kot sta izposoja opreme in prodaja rabljenih izdelkov na policah z oznako "Druga priložnost".

S storitvijo odkupa rabljenih koles jim vdahnemo novo življenje in poskrbimo, da vrhunski izdelki krožijo znotraj skupnosti. To je naša vizija za prihodnje desetletje – spoj inovacij in odgovornosti."

Veliko rojstnodnevno praznovanje in nagradna igra



Da bi se skupnosti zahvalili za desetletje zvestobe, v Decathlonu pripravljajo praznovanje, ki ga ne smete zamuditi:



Velika nagradna igra (od 20. do 29. maja): Vsak nakup z Decathlonovo kartico zvestobe (v trgovini, na spletu ali prek aplikacije) je vstopnica za žrebanje za eno izmed desetih legendarnih nagrad: od SUP-ov in kajakov do električnih skirojev, koles in trampolinov.



Športni spektakel (30. maja): Pridružite se ekipi v njihovi prvi trgovini v ljubljanskem BTC-ju na velikem finalu praznovanja s športnimi izzivi, presenečenji in vzdušjem, ki slavi desetletje gibanja. Več informacij o vseh aktivnostih, nagradah in posebnih ponudbah najdete na spletni strani decathlon.si.

Decathlon Slovenija – že deset let vaš najzvestejši soigralec. Pridružite se praznovanju in se vidimo na igrišču!

Naročnik oglasne vsebine je Decathlon Ljubljana d.o.o.