Avtor:
D.K.

Petek,
22. 5. 2026,
19.28

Osveženo pred

1 dan, 5 ur

Maturanti razredničarki za slovo podarili avtomobil

Zadar | Foto Instagram/nas.zadar

Iz Zadra prihaja ena najbolj ganljivih zgodb letošnjega zaključka pouka. Maturanti tamkajšnje Tehniške šole so svoji razredničarki Nini pripravili presenečenje, ki ga zagotovo ne bo nikoli pozabila. Za slovo so ji v zahvalo podarili kar avtomobil.

Zadnji dan šole je za maturante običajno poln čustev, objemov, fotografij in slovesa od profesorjev, ki so jih spremljali skozi srednješolska leta. A maturanti Tehniške šole v Zadru so se odločili, da bo njihovo slovo od razredničarke nekaj povsem posebnega, poročajo hrvaški mediji.

Svoji razredničarki Nini so namreč pripravili veliko presenečenje in ji za konec skupne šolske poti podarili avtomobil. Posnetek trenutka, ko je učiteljica izvedela, kaj so ji pripravili dijaki, se je hitro razširil po družbenih omrežjih in ganil številne uporabnike.

Na posnetku, ki ga je objavila stran Naš Zadar, je razredničarka ob pogledu na darilo vidno presenečena in ganjena. Maturanti so jo ob tem pozdravili z aplavzom in veseljem, čustev pa ni mogla skriti niti sama. Kot so zapisali hrvaški mediji, so “tekle tudi solze”.

Hrvaški portal Dalmacija News je zgodbo opisal kot eno najlepših zgodb letošnje norijade, tradicionalnega praznovanja ob koncu srednje šole. Ob objavi posnetka so na družbenih omrežjih zapisali, da gre za “najlepšo zgodbo dneva” in čestitali dijakom za gesto.

Dogodek je sprožil številne odzive. Uporabniki družbenih omrežij so v komentarjih hvalili tako dijake kot njihovo razredničarko, mnogi pa so poudarili, da takšna zahvala veliko pove o odnosu, ki ga je učiteljica zgradila z učenci. Eden od komentatorjev je zapisal, da moraš biti kot profesor, mentor in opora nekaj posebnega, če te dijaki ob koncu šolanja obdarijo na tak način.

"Predstavljajte si, kakšen učitelj, mentor, oseba, psiholog, podpornik in prijatelj morate biti, ko vas otroci na tak način ljubijo, spoštujejo in vam zahvaljujejo! Pohvale razredničarki in tem čudovitim otrokom," se je glasil eden izmed številnih komentarjev.

Čeprav so darila razrednikom ob koncu šolskega leta pogosta, je avtomobil vendarle presenečenje, ki ga ne dobi vsak učitelj. Zadarski maturanti so s svojo gesto pokazali, da so leta v šolskih klopeh pustila močan pečat. Ne le pri njih, ampak tudi pri razredničarki, ki jih je spremljala na poti do mature.

Za Nino bo tako zadnji dan z razredom ostal veliko več kot le običajno slovo od generacije. Postal je trenutek, ki ga je videla vsa Hrvaška in dokaz, da lahko odnos med učiteljem in dijaki včasih preraste šolske okvirje.

