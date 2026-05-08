Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
8. 5. 2026,
18.58

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
noad smrt

Petek, 8. 5. 2026, 18.58

7 minut

(1972–2026)

Veliko prezgodaj se je poslovil trener Primož Praprotnik

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Primož Praprotnik | Primož Praprotnik (1972–2026)

Primož Praprotnik (1972–2026)

V 54. letu starosti se je poslovil Primož Praprotnik, dolgoletni trener in izjemen človek, ki je s svojim delom, znanjem in predanostjo pustil globok pečat v športnem okolju ter med vsemi, ki so ga poznali, so sporočili iz Atletskega društva Žak Ljubljana.

"Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dolgoletni trener in izjemen človek, Primož Praprotnik. S svojim znanjem, predanostjo in srčnostjo je pustil neizbrisen pečat v našem društvu in med vsemi, ki smo ga poznali," so pri AD Žak Ljubljana zapisali ob slovesu.

Praprotnik je v svojem dolgoletnem trenerskem delu pomembno prispeval k razvoju športnikov in društva, v katerem je deloval. Tisti, ki so z njim sodelovali, se ga bodo spominjali po mirnosti, strokovnosti in človeški toplini, predvsem pa po iskrenem odnosu do ljudi in športa.

"Hvaležni bomo za vse trenutke, ki smo jih lahko delili z njim, njegov spomin pa bo ostal z nami za vedno," so še dodali.

Primož Praprotnik je brat znanega tekaškega trenerja in velikega navduševalca za tek Urbana Praprotnika.

Preberite še:

Bojan Magazin
Sportal Žalostna vest iz Jesenic
noad smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.