Veliko prezgodaj se je poslovil trener Primož Praprotnik

V 54. letu starosti se je poslovil Primož Praprotnik, dolgoletni trener in izjemen človek, ki je s svojim delom, znanjem in predanostjo pustil globok pečat v športnem okolju ter med vsemi, ki so ga poznali, so sporočili iz Atletskega društva Žak Ljubljana.

"Z žalostjo sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dolgoletni trener in izjemen človek, Primož Praprotnik. S svojim znanjem, predanostjo in srčnostjo je pustil neizbrisen pečat v našem društvu in med vsemi, ki smo ga poznali," so pri AD Žak Ljubljana zapisali ob slovesu.

Praprotnik je v svojem dolgoletnem trenerskem delu pomembno prispeval k razvoju športnikov in društva, v katerem je deloval. Tisti, ki so z njim sodelovali, se ga bodo spominjali po mirnosti, strokovnosti in človeški toplini, predvsem pa po iskrenem odnosu do ljudi in športa.

"Hvaležni bomo za vse trenutke, ki smo jih lahko delili z njim, njegov spomin pa bo ostal z nami za vedno," so še dodali.

Primož Praprotnik je brat znanega tekaškega trenerja in velikega navduševalca za tek Urbana Praprotnika.

