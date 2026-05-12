A. T. K.

12. 5. 2026,
20.04

(1996 - 2026)

Tragedija: umrl je krilni center Memphis Grizzlies Brandon Clarke

Brandon Clarke | Umrl je košarkar Memhisa Brandon Clarke. | Foto Guliverimage

Umrl je košarkar Memhisa Brandon Clarke.

V 30. letu starosti je umrl krilni center Memphis Grizzlies Brandon Clarke, so sporočili iz njegove agencije Priority Sports. 203-centimetre visoko Kanadčan je v sezoni 2025/26 odigral le dve tekmi. Začetek sezone je izpustil zaradi okrevanja po poškodbi kolena, decembrska poškodba mečne mišice pa ga je nato od parketa oddaljila do konca sezone.

Grizliji so Clarka izbrali kot 21. na naboru lige NBA leta 2019, v svoji krstni sezoni pa se je uvrstil v najboljšo peterko novincev lige NBA. V sedmih sezonah pri Memphisu je v povprečju dosegal 10,2 točke in 5,5 skoka na tekmo.

Clarka so 1. aprila aretirali v okrožju Cross v Arkansasu. Po poročanju ameriških medijev so ga obtožili trgovine s prepovedano substanco, posedovanja prepovedane substance, bega z vozilom s prekoračeno hitrostjo in nepravilnega prehitevanja. Dan pozneje je bil izpuščen proti plačilu varščine.

Pred prihodom k Memphis Grizzlies je študentsko kariero preživel na univerzah San Jose State in Gonzaga. Skupaj z Jajem Morantom je bil igralec z najdaljšim stažem v moštvu iz Memphisa.

Novico so potrdili tudi pri ekipi Memphis Grizzlies, kjer so Clarka opisal kot izjemnega moštvenega kolega in človeka, ki je ogromno prispeval k organizaciji in skupnosti Memphisa.

Clarke je leta 2025 ustanovil fundacijo Brandon Clarke Foundation, katere namen je pomagati družinam, ki so jih prizadele tragedije, materam in drugim prebivalcem Memphisa.

