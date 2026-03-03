Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
3. 3. 2026,
19.00

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Belgija Red Bull - BORA - hansgrohe Jordi Meeus Bahrain Victorious Žak Eržen Matevž Govekar

Torek, 3. 3. 2026, 19.00

37 minut

Klasika Samyn 2026

Van Aertu dirko pokvarila predrta guma, Govekar spet med najboljšimi

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Jordi Meeus | Jordi Meeus je zmagovalec belgijske klasike Samyn. | Foto Guliverimage

Jordi Meeus je zmagovalec belgijske klasike Samyn.

Foto: Guliverimage

Na 58. izvedbi belgijske klasike Le Samyn se je zmage veselil domačin Jordi Meeus iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, odlično pa se je odrezal tudi slovenski as Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je zasedel sedmo mesto. Na tej 204 kilometre dolgi dirki je sezono odprl Wout van Aert – veljal je za enega od glavnih favoritov za zmago, a mu jo je zagodla predrta guma.

Kuurne 2026
Sportal Matevž Govekar po izjemni predstavi v Belgiji tudi o zdravstvenem preplahu v začetku leta

Jordi Meeus je v zaključnem šprintu premagal rojaka Laurenza Rexa (Soudal Quick-Step) in Francoza Huga Hofstetterja (NSN), odlično pa se je spet odrezal slovenski as moštva Bahrain Victorious Matevž Govekar, ki je ciljno črto v Dourju prečkal v času zmagovalca na sedmem mestu.

Slovenske barve je branil še Žak Eržen (Bahrain Victorious) in zasedel 56. mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 38 sekund. 20-letni Novomeščan, ki je bil na dirki v vlogi pomočnika, pa je bil vseeno 19 sekund hitrejši od belgijskega zvezdnika Wouta van Aerta, ki je na tej klasiki odprl sezono.

Član moštva Visma | Lease a bike je zaradi bolezni izpustil klasiko, ki bi morala biti prvotno njegova uvodna dirka sezone, danes pa tudi ni bil zadovoljen s 60. mestom. Njegove možnosti za zmago so splavale po vodi deset kilometrov pred ciljem zaradi predrte gume.

Van Aert bo konec tedna izzval Tadeja Pogačarja na spektakularni neoklasiki Strade Bianche.

Results powered by FirstCycling.com

Belgija Red Bull - BORA - hansgrohe Jordi Meeus Bahrain Victorious Žak Eržen Matevž Govekar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.