Van Aertu dirko pokvarila predrta guma, Govekar spet med najboljšimi

Na 58. izvedbi belgijske klasike Le Samyn se je zmage veselil domačin Jordi Meeus iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe, odlično pa se je odrezal tudi slovenski as Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je zasedel sedmo mesto. Na tej 204 kilometre dolgi dirki je sezono odprl Wout van Aert – veljal je za enega od glavnih favoritov za zmago, a mu jo je zagodla predrta guma.

Jordi Meeus je v zaključnem šprintu premagal rojaka Laurenza Rexa (Soudal Quick-Step) in Francoza Huga Hofstetterja (NSN), odlično pa se je spet odrezal slovenski as moštva Bahrain Victorious Matevž Govekar, ki je ciljno črto v Dourju prečkal v času zmagovalca na sedmem mestu.

Slovenske barve je branil še Žak Eržen (Bahrain Victorious) in zasedel 56. mesto, za zmagovalcem je zaostal minuto in 38 sekund. 20-letni Novomeščan, ki je bil na dirki v vlogi pomočnika, pa je bil vseeno 19 sekund hitrejši od belgijskega zvezdnika Wouta van Aerta, ki je na tej klasiki odprl sezono.

Član moštva Visma | Lease a bike je zaradi bolezni izpustil klasiko, ki bi morala biti prvotno njegova uvodna dirka sezone, danes pa tudi ni bil zadovoljen s 60. mestom. Njegove možnosti za zmago so splavale po vodi deset kilometrov pred ciljem zaradi predrte gume.

Van Aert bo konec tedna izzval Tadeja Pogačarja na spektakularni neoklasiki Strade Bianche.

