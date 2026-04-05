Tadej Pogačar še tretjič osvojil Flandrijo!

Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) je še tretjič v karieri zmagal na Dirki po Flandriji. Tokrat je v cilj 278,2 kilometra dolge preizkušnje od Antwerpna do Oudenaardeja prišel s 34 sekundami prednosti pred nizozemskim asom Mathieuom van der Poelom (Alpecin - Premier Tech), tretje mesto pa je zasedel debitant na tem spomeniku Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe). Pogačar je v tej sezoni stoodstoten, zmagal je na vseh treh dirkah, ki se jih je udeležil, na Strade Bianche, Milano - Sanremo in zdaj še Dirki po Flandriji, na kateri je slavil že v letih 2023 in 2025. Odlično se je odrezal tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), ki je zasedel osmo mesto.

Tadej Pogačar se je s tretjo zmago vpisal v imeniten klub legend tega belgijskega spomenika, v katerem so še Mathieu van der Poel, Švicar Fabian Cancellara, Italijan Fiorenzo Magni ter Belgijci Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw in Tom Boonen.

"To je bila res nora dirka, ne vem niti, kaj naj rečem. Bilo je zelo težko od ne vem, katerega kilometra. Šlo je za igro čakanja, a ves čas je bilo treba pritiskati na polno. Vesel sem, da smo vsaj malce sodelovali," si je v cilju oddahnil Pogačar, ki je prvo selekcijo v glavnini naredil s pospeševanjem na drugem vzponu na Kwaremont 57 kilometrov pred ciljem, na zadnjem prečkanju tega tlakovanega klanca pa je zlomil še zadnjega od izzivalcev van der Poela in nato v zadnjih 15 kilometrih ohranil prednost pred Nizozemcem.

Skupaj sta se dobrih 50 kilometrov pred ciljem otresla tudi Remca Evenepoela, ki se je potem močno trudil ujeti priključek, se jima približal na nekaj sekund, nato pa mu je zmanjkalo moči. "Remca nisem želel nazaj, saj vsi vemo, kako vzdržljiv je, trudil sem se ohranjati razliko in k sreči je uspelo," je o taktiki proti belgijskemu debitantu povedal Pogačar.

Še tretjič v karieri je osvojil Flandrijo, to pa je bila njegova 12. zmaga na spomenikih oziroma petih največjih enodnevnih klasikah. Letos je prvič dobil dirko Milano - Sanremo, ima pa še tri zmage v Liegeu in pet zaporednih po Lombardiji. Manjka mu le še Pariz - Roubaix, na katerem bo tekmoval naslednjo nedeljo. "Ne dirkam veliko, ko pa dirkam, pa je vselej nekaj posebnega zmagati. Sezona se zame odvija popolno in to je odlična spodbuda tudi za naslednji teden, ko bom lahko na užival kockah Roubaixa," pravi. Letos je zmagal na vseh treh dirkah, ki se jih je udeležil. Najboljši je bil na Strade Bianche, pa nato v Sanremu in danes še v Flandriji.

Tadej Pogacar goes solo on the final time Oude Kwaremont! 🥵 #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/8ajV1ANV3Q — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026

Na večni lestvici zmagovalcev na spomenikih je Pogačar le še za Belgijcem Eddyjem Merckxom, ki jih je osvojil 19, za sabo pa je pustil še enega Belgijca Rogerja De Vlaemincka z 11.

Ob Pogačarju je na dirki nastopilo še pet Slovencev, svojo najboljšo uvrstitev v karieri po Flandriji pa je z osmim mestom in z zaostankom 4:30 minute zabeležil Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

V vlogi pomočnikov so nastopili še Matevž Govekar, Žak Eržen (oba Bahrain-Victorious) ter Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla). Mezgec in Eržen dirke nista končala, Tratnik je bil 50., Govekar pa 89.

Demi Vollering prvič Na ženski Dirki po Flandriji, 164-kilometrski preizkušnji s štartom in ciljem v Oudenaardeju, je zmagala nizozemska šampionka Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) z 42 sekundami prednosti pred Francozinjo Pauline Ferrand-Prevot (Visma | Lease a Bike), tretja pa je bila še ena Nizozemka Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) prav tako z 42 sekundami zaostanka. Vollering je v Flandriji slavila prvič v karieri, rekordno četrto zmago pa je na klasiki lovila domačinka Lotte Kopecky (SD Worx – Protime), ki pa se je tokrat morala zadovoljiti s četrtim mestom. Slovenskih kolesark ni bilo na štartu. From the descent of the Paterberg to the final meters. Congrats, @demivollering! 👏👏 #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/77SJjr7udo — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026

Dirka po Flandriji, potek: Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec 110. Dirke po Flandriji! Odlično se je odrezal tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), ki je končal med najboljšo deseterico. 10 km do cilja: Vse kaže, da bo Pogačarju uspelo še tretjič v karieri osvojiti Flandrijo, ima še 17 sekund prednosti pred van der Poelom. Ta se ne predaja, a mu naglo zmanjkuje časa in moči. 13 km do cilja: Najboljši kolesarji so opravili s klanci, Pogačar se zdaj proti cilju vozi z 19 sekundami prednosti pred Mathieuom van der Poelom, ki deluje že povsem izčrpan. Varno na tretjem mestu je debitant na tej dirki Remco Evenepoel z minuto in 10 sekundami zaostanka za vodilnim Slovencem. 14 km do cilja: Pogačar se približuje še zadnjemu vzponu dneva na Paterberg, proti van der Poelu pa je nekaj malega pridobil, zdaj vozi 13 sekund pred Nizozemcem. 16 km do cilja: Pogačar se je s Kwaremonta spustil s šestimi sekundami prednosti pred van der Poelom in 49 pred Evenepoelom. Medtem se je Wout van Aert otresel Pedersena in vozi dobre pol minute za Evenepoelom. 17 km do cilja: Pogačar si je privozil nekaj deset metrov prednosti, van der Poel se zagotovo še ni predal. 18 km do cilja: Pogačar in van der Poel sta še zadnjič na Kwaremontu. Pogačar se je takoj začel oddaljevati velikemu tekmecu. 25 km do cilja: Pogačar in van der Poel sta snela rokavice. Odločilno obračun za zmago bo na zadnji kombinaciji vzponov dneva Kwaremont - Paterberg. Evenepoel se bori za tretje mesto in vozi 24 sekund za vodilnima. Van Aert in Pedersen sta dobro minuto za čelom dirke. 🎁 Pogacar se quita los guantes y se los regala a un pequeño aficionado.#RVV26 pic.twitter.com/XAoOdhtEqf — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026 29 km do cilja: Na vzponu na Kruisberg Pogačar preizkuša van der Poela, ki pa za zdaj še ni pokazal šibkosti. Drugače je z Evenepoelom, ki na vsakem klancu izgubi še nekaj sekund. 30 km do cilja: Pogačar in van der Poel imata zdaj 21 sekund prednosti pred Evenepoelom in 1:09 pred van Aertom in Pedersenom. Skupina z Matejem Mohoričem vozi dobri dve minuti za vodilnima. 38 km do cilja: Pogi in MVDP sta se na Taaienberg pognala deset sekund pred Evenepoelom in 56 sekund pred dvojcem Pedersen - van Aert. Do konca dirke tekmovalce čakajo še štirje vzponi, na Kruisberg, Hotond ter za konec še dvojec Kwaremont - Paterberg. Mathieu pulling on Taaienberg, poor Remco is getting cooked again but they are still in his reach. If they stop a bit, he will catch them. Big If, I know.#RVV26 pic.twitter.com/nMt5KElNyz — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 5, 2026 42 km do cilja: Evenepoel se je zelo približal vodilnima, a ju nikakor ne uspe ujeti. V lovu je potrošil ogromno moči. Van Aert in Pedersen dobro sodelujeta, pa vseeno ostajata dobrih 50 sekund za čelom dirke. 46 km do cilja: Pogačar se je zapodil v klanec, van der Poel se ga drži kot klop, medtem pa je Evenepoel vse bolj oddaljen, Tudi van Aert in Pedersen se nista uspela resneje približati vodilnemu slovensko-nizozemskemu dvojcu. 49 km do cilja: Na ravnini se Evenepole močno trudi ujeti priključek z vodilnima, manjka mu osem sekund. Van Aert in Pedersen sta združila moči in sledita 37 sekund za Pogačarjem in van der Poelom. Bliža se naslednji klanec, Koppenberg. 51 km do cilja: Na Paterbergu je malce zaostal še Remco Evenepoel, ki je sicer poskušal prvi z napadom, videti je, da sta Pogačar in van der Poel danes v svoji ligi. Nekaj deset metrov za čelom dirke se bori van Aert, še malo za njim se ne predaja Pedersen. 55 km do cilja: Pogačar, Evenepoel in van der Poel so se oddaljili še van Aertu in Pedersenu. 56 km do cilja: Pogačarjevo pospeševanje ni delovalo kot njegov klasičen, neusmiljen napad, vseeno pa tempu Slovenca lahko sledijo le Evenepoel, van Aert, van der Poel in z nekaj težavami še Mads Pedersen. Matej Mohorič je izgubil stik in obtičal v skupini, ki je zdaj že 20 sekund za vodilnimi. LES FAVORIS SE RETROUVENT ENTRE EUX ! Tadej Pogacar emmène dans le Vieux Quaremont devant Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel fait l'effort pour revenir, Mads Pedersen semble un peu dans le dur. #RVV26 pic.twitter.com/Q0uWtOJgtd — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 5, 2026 57 km do cilja: Na vzponu na Kwaremont so vsi pogledovali proti Pogačarju in naposled je svetovni prvak le pospešil. Sledi mu Wout van Aert, preostali favoriti že malce izgubljajo stik. Foto: Guliverimage 60 km do cilja: Kolesarji se bližajo drugemu od treh vzponov na Kwaremont. V ospredju vztraja 23 kolesarjev z vsemi favoriti. Preostanek glavnine vozi 1:35 za njimi. #RVVmen - 🏁 58 Km



HERE WE GO FOR THE SECOND TIME!#RVV26 pic.twitter.com/I3OW75VW5o — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026 69 km do cilja: Vodilna skupina z glavnimi favoriti vozi dobri dve minuti pred glavnino, cesta pa je zdaj že suha. 76 km do cilja: Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Berg Ten Houte, Florian Vermeersch je spet navil tempo za Pogačarja, a je Slovenec kmalu kar sam zapeljal na čelo skupine. Evenepoel mu sledi kot senca. 78 km do cilja: V ospredju sta se zdaj združili skupini ubežnikov in favoritov, Pogačar se je takoj prebil v ospredje in že kaže namen napasti. Tesno se ga držijo Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel in Wout van Aert. Tudi Matej Mohorič je ves čas zraven. 80 km do cilja: Skupina favoritov je le še 12 sekund za ubežniki. 86 km do cilja: Ploha je mimo, a cesta je zdaj mokra in spolzka. 88 km do cilja: Močno je začelo deževati, kar bo zelo otežilo nadaljevanje dirke. Skupina favoritov s Pogačarjem in Mohoričem vozi 1:25 za ubežniki in kakšnih 50 sekund pred glavnino. Le temps se dégrade, la pluie fait son apparition à 90km de l'arrivée. Le groupe de 16 a 40" d'avance sur le peloton. L'échappée a toujours 1'40" de marge. #RVV26 pic.twitter.com/2HSDy15r8a — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 5, 2026 98 km do cilja: Skupina favoritov je ušla glavnini in zdaj lovi preostale ubežnike. Razlika mes skupinama v ospredju je le še dobri dve minuti. Ob Pogačarju so v skupini favoritov še van der Poel, van Aert, Evenepoel, Sheffield, Pedersen, Stuyven, Laporte, Trentin, Watson, Dewulf, Gogl, van Dijke, Pluimers, F. Vermeersch in G. Vermeersch ter Matej Mohorič. 102 km do cilja: Na vzponu na Molenberg je narekovanje tempa za Pogačarja prevzel Florian Vermeersch, oblikovala se je skupina favoritov, z nekaj težavami se ji je priključil tudi Wout van Aert. Zraven je tudi Matej Mohorič. Razpada tudi ubežna skupina, zdaj v ospredju vztraja le še dvanajst kolesarjev, njihova prednost pa je padla na 2:35. 103 km do cilja: Na čelo glavnine so se postavili Pogačarjevi in zdaj s tempom redčijo konkurenco. Nils Politt je zastavil strupen ritem. 105 km do cilja: Pred slabimi desetimi kilometri sta v glavnini dogajanje razburkala Francoza Axel Huens (Groupama) in Christoph Laporte (Visma), skupina je tako močno pospešila in se ubežnikom približala na 3:45. V obcestnem jarku je pristal neprevidni Nizozemec Arthur Kluckers (Tudor), ki nadaljuje z dirko. Eden od favoritov, Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X) je moral menjati kolo. #RVV26 🇧🇪🚴‍♂️

Arthur Kluckers 🇱🇺 pic.twitter.com/PsolB0DaQC — Boertje Pummel (@BoertjePummel) April 5, 2026 116 km do cilja: Klanci si zdaj sledijo eden za drugim, kolesarji so že opravili Eikenbergom in Wolenbergom, zdaj jih čaka še Molenberg. Na tlakovanih odsekih prihaja do padcev, na tleh sta se znašla tudi Pogačarjev kolega Benoit Cosnefroy, pa Connor Swift iz Ineosa, Floris van Tricht (NSN), okvaro kolesa je imel Gianni Vermeersch iz Red Bulla ... Prednost ubežne skupine se počasi topi in zdaj znaša 4:40. Benoit Cosnefroy (UAE Emirates-XRG) a connu un problème au pied de l'Eikenberg. Devant, Connor Swift (Ineos Grenadiers) est victime d'une vilaine chute.



4'40" d'avance pour l'échappée à 117km. #RVV26 pic.twitter.com/cFWhBQjwMB — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 5, 2026 134 km do cilja: Kolesarji so opravili s Kwaremontom, a ne brez težav. Glavnina se je na ozki tlakovani cesti močno raztegnila, na tleh se je znašel Francoz Clement Alleno, na čelu glavnine niso več samo Pogačarjevi pomočniki, pač pa si diktiranje tempa izmenjujejo ekipe Alpecin, Tudor, Ineos in Red Bull z Janom Tratnikom. Medtem je prednost ubežnikov padla malo pod pet minut. Small crash #RVV pic.twitter.com/JgMf08Vva2 — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) April 5, 2026 137 km do cilja: Kolesarji se zdaj prvič vzpenjajo na Oude Kwaremont (2,1 km/4,3 %) in dirka se začenja zares. Do cilja tekmovalce čaka še 15 vzponov in deset tlakovanih odsekov. V ospredju vztraja trinajsterica (Silvan Dillier, Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca van Boven, Dries de Pooter, Julius van den Berg, Edoardo Zamperini, Frederik Frison, Eric Antonio Fagundez, Jamaljamts Sainbayar, Victor Vercouillie in Hartthijs de Vries), ki ima še dobrih pet minut prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo nadzorujejo Pogačarjevi kolegi iz moštva UAE Emirates – XRG. The Men Elite leaders on their first ascent of the Oude Kwaremont. 🥰 #RVV26 #FLCS pic.twitter.com/XEwxrf3ey5 — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 5, 2026 146 km do cilja: Ubežniki so pet minut pred glavnino s Pogačarjem. Pred njimi je prvi vzpon od treh vzponov na Kwaremont (2 kilometra, 100 višincev).



186 km do cilja: Razlika med ubežniki in glavnino je ostala dobrih pet minut. Še 15 km do prvega odseka tlakovcev.



206 km do cilja: Začelo je deževati.



210 km do cilja: Glavnina s Pogačarjem zaostaja že pet minut. Ubežnikom so pomagale tudi Belgijske železnice, saj je morala glavnina čakati na enem od železniških prehodov. Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante...



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



Una de las imágenes de #RVV26. pic.twitter.com/IfsKBu6ZC6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

221 km do cilja: Odstopil je Jarread Drizners (Red Bull).



226 km do cilja: V glavnin zdaj vleče Nills Politt (UAE).



"Favorit je zelo jasen. Niso štirje, je en sam. Tadej je razred nad vsemi ostalimi. Ko je tu dvakrat zmagal, ni imel nihče odgovora zanj, ko je napadel na Kwaremontu. Zelo težko ga bo premagati. A to je dirkanje, tako da nikoli ne veš," je pred štartom dejal Van der Poel, ki zase pravi, da bo napadal, če bo le imel prave noge.



Še 230 km do cilja: Ubežniki imajo dve minuti prednosti. V glavnini je padel Florian Deuphin, a se je že vrnil nazaj na začelje kolesarjev.



235 km do cilja: Napad dvanajsterice je uspel. Zdaj ima v begu že minuto in pol prednosti. Med ubežniki ni nobenega Pogijevega ekipnega kolega, je pa sotekmovalec Van der Poela iz Alpecina, Silvan Dillier. Jasno sporočilo iz Alpecina.



250 km do cilja: Poskusi napadov si sledijo, dvanajsterica kolesarjev si je zdaj privozila 15 sekund prednosti.



272 km do cilja: Prvi neuspeli napadi, prva predrta zračnica (Fabian Lienhard).



10.20: Uradni začetek dirke, pred kolesarji je 278 kilometrov.



Precej hladna nedelja je na severu Belgije, na štartu so imeli 12 stopinj, popoldne naj bi bilo do 15. Za zdaj je oblačno, a je napovedanih nekaj kapelj dežja v času, ko bodo med 120. in 160. kilometrom.



Ob 10. uri so kolesarji pognali pedale v Antwerpnu, 20 minut čez pa začnejo zares dirkati. Se je pa že na štartni črti zgodil prvi padec. Na tleh je bil Pogačarjev ekipni kolega Rui Oliveira. Pot mu je presekal eden od tekmecev. Le Tour des Flandres commence mal pour Rui Oliveira (UAE Emirates-XRG), avec une chute dès les premiers mètres du fictif. #RVV26 pic.twitter.com/NBsgnMqNbm — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 5, 2026

Pred štartom dirke

Mathieu van der Poel bi s četrto zmago postal absolutni rekorder Flandrije, za zdaj pa ostaja v elitnem klubu kolesarskih legend, ki imajo na najslavnejši belgijski dirki po tri zmage. Ob Nizozemcu, šampionu Flandrije v letih 2020, 22 in 24, so tam še Švicar Fabian Cancellara, Italijan Fiorenzo Magni ter Belgijci Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw in Tom Boonen.

Tadej Pogačar Foto: Guliverimage Svojo tretjo zmago na tem spomeniku lovi letos še nepremagani Tadej Pogačar. 27-letni Gorenjec je letos dobil Strade Bianche in 21. marca še Milano – Sanremo. Flandrija je njegova tretja dirka sezone, aprila pa ima v načrtu še dva spomenika, 12. 4. Pariz – Roubaix in 26. 4. Liege – Bastogne – Liege. Šele nato se bo lotil etapnih dirk.

Na Flandriji Pogačar dirka četrtič, v prvem poskusu leta 2022 je zasedel četrto mesto, v letih 2023 in lani je slavil po samostojnih napadih. Čeprav gre zopet pričakovati njegov dvoboj z van der Poelom (Alpecin-PremierTech), pa imajo visoke in drzne načrte zagotovo tudi Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), Francoz Romain Gregoire (Groupama – FDJ United), Američan Magnus Sheffield (Ineos Gredadiers), Belgijec Jasper Stuyven (Lidl–Trek), Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Italijan Matteo Trentin (Tudor Pro) … Predvsem pa domačin Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki bo na tem spomeniku debitiral.

Evenepoelova prisotnost na dirki lahko vpliva tudi na taktiko dirkanja, je priznal Pogačar, saj je svetovni in olimpijski prvak v vožnji na čas napad sposoben sprožiti tudi na ravnih odsekih trase. Evenepoel bo imel ob sebi še prekaljenega slovenskega asa Jana Tratnika, enega od šestih slovenskih kolesarjev na letošnji Flandriji. Poleg Pogačarja in Tratnika je tu še trojček Bahrain – Victoriousa z Matejem Mohoričem, Matevžem Govekarjem in Žakom Erženom, še enim debitantom na prestižni dirki. Luka Mezgec bo dirkal za Jayco AlUlo.

Pogačar lahko računa na pomoč odlične ekipe UAE Emirates – XRG, v kateri so Portugalca Rui Oliveira in Antonio Morgado, Danec Mikkel Bjerg, Francoz Benoit Cosnefroy, Nemec Nils Politt in prekaljeni Belgijec Florian Vermeersch.

Kolesarje čaka 278 peklenskih kilometrov s številnimi tlakovanimi odseki in številnimi kratkimi, a strmimi klanci. Skupno bo 2.250 metrov vzpenjanja, odločilni trenutki dirke pa se bodo najverjetneje zgodili na zadnjem, tretjem prečkanju slovitega vzpona na Oude Kwaremont, kjer se tradicionalno obeta pravi navijaški spektakel. Sledi še 13 tlakovanih odsekov, vključno z dvakratnim prečkanjem kombinacije Oude Kwaremont–Paterberg, približno 50 in slabih 20 kilometrov pred ciljem, ter vmesnimi slovitimi klanci, kot so Molenberg, Koppenberg in Taaienberg.