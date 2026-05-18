Odgovorno upravljanje – temelj učinkovitosti in trajnostne rasti v Hisense Europe

V Hisense Europe upravljanje ni le formalna obveznost, temveč strateški dejavnik dolgoročnega ustvarjanja vrednosti. Temelji na načelih preglednosti, integritete in odgovornosti, pri čemer je trajnost globoko vpeta v procese odločanja na vseh ravneh organizacije. Cilj je graditi zaupanje, odgovorno upravljati tveganja in ustvarjati dolgoročno vrednost za vse deležnike.

Strukturiran in pregleden pristop

Ta zaveza se jasno odraža v poročilu o trajnosti, ki sledi strukturiranemu pristopu, temelječemu na konceptu analize dvojne pomembnosti. Z oceno vpliva trajnostnosti na finančno poslovanje ter na družbo in okolje Hisense Europe zagotavlja celovit in uravnotežen pogled na svoje poslovanje. Takšen pristop ni le usklajen z razvijajočimi se regulativnimi pričakovanji, temveč tudi krepi zaupanje med deležniki z doslednim in preglednim razkritjem informacij.

Od strategije do merljivih ukrepov

Odličnost upravljanja v skupini Hisense Europe dodatno podpirajo jasno opredeljene strateške smernice in merljivi ključni kazalniki uspešnosti. Ti omogočajo sistematično spremljanje napredka v vseh podjetjih znotraj skupine, s posebnim poudarkom na proizvodnih subjektih, kjer je okoljski in družbeni odtis največji. Operativni cilji zajemajo širok spekter prednostnih nalog, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, izboljšano energetsko učinkovitostjo, večjo krožnostjo izdelkov in okrepljeno trajnostjo v celotni dobavni verigi.

Digitalizacija in strožji nadzor dobaviteljev

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja vlagajo v nove mehanizme upravljanja in digitalne zmogljivosti. Napredni sistemi trajnostnega poročanja, izboljšana kakovost podatkov o dobaviteljih in večja avtomatizacija procesov poročanja krepijo tako natančnost kot učinkovitost. Hkrati izboljšani postopki skrbnega pregleda, večji nadzor dobavne verige in vključevanje klavzul o trajnosti v odnose z dobavitelji kažejo na proaktiven pristop k upravljanju tveganj in odgovornosti.

"Trajnost razumemo kot neločljivo povezavo z dolgoročno konkurenčnostjo in odgovornim upravljanjem virov," poudarja Boštjan Pečnik, izvršni podpredsednik uprave. "V kompleksnem in negotovem tržnem okolju je ohranjanje uravnoteženega pristopa med okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi vidiki bistvenega pomena. Naš napredek v letu 2025 potrjuje, da trajnost ni le zaveza, temveč operativna realnost našega poslovanja."

Krepitev notranjih zmogljivosti

V Hisense Europe nenehno krepijo notranje zmogljivosti. Ciljno usmerjeno usposabljanje zaposlenih, okrepljene vodstvene kompetence in nadgrajeni notranji nadzor prispevajo k bolj informiranemu in odgovornemu odločanju. Razvoj sistema upravljanja trajnostnosti, izboljšanje notranjih kontrol in upravljanja tveganj ESG ter nadgradnja sistema spremljanja uspešnosti s ključnimi kazalniki pa zagotavljajo, da strukture upravljanja ostanejo agilne in pripravljene na prihodnost.

Neodvisno preverjanje in globalna usklajenost

Transparentnost ostaja temelj vseh prizadevanj. Poročilo o trajnostnem razvoju je bilo zunanje preverjeno v skladu s standardom ISSA 5000, medtem ko so bili popisi toplogrednih plinov neodvisno potrjeni v skladu s standardi ISO 14064. Dodatno verodostojnost zagotavljata dolgoletno sodelovanje v sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ter članstvo v Globalnem dogovoru Združenih narodov (United Nations Global Compact), kar odraža usklajenost s svetovno priznanimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji.

Čeprav ti dosežki pomenijo pomemben napredek, jih v Hisense Europe vidijo kot del nenehne poti. S krepitvijo struktur upravljanja in vključevanjem etičnih praks v vsakodnevno poslovanje gradijo trdne temelje za trajnostno rast – takšno, ki zagotavlja trajno vrednost za njihovo poslovanje, deležnike in širšo družbo.

Kot je poudarila Urška Butolen, vodja korporativnega upravljanja trajnosti: "Transparentna komunikacija z deležniki je ena naših ključnih prednostnih nalog. S prostovoljno razširitvijo postopkov preverjanja in razširitvijo obsega našega poročanja o ogljičnem odtisu presegamo običajne prakse v industriji in postavljamo nova merila za odgovornost. Posebnost letošnjega letnega poročila je tudi prva integracija z EMAS izjavo, ki je bila dodatno neodvisno verificirana, kar še krepi transparentnost in verodostojnost poročanja"

Njihova trajnostna prizadevanja so podkrepljena s pridobljeni certifikati (SA8000 za družbeno odgovornost, ISO 14001 za sistem okoljskega ravnanja, ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo, ISO 450001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter vključenost v shemo za okoljevarstveno vodenje EMAS), leta 2025 pa so bila mednarodno priznana s platinasto medaljo EcoVadis, ki Gorenje uvršča med en odstotek najboljših na svetu. Dodatna potrditev je tudi četrta zaporedna pridobitev slovenskega certifikata Green Star. Hisense Europe je trajnost ena ključnih strateških prioritet. Razumejo jo kot pozitivno odgovorno upravljanje virov in ustvarjanje dolgoročne vrednosti.

