Tehtala je 106 kilogramov, danes pa navdušuje s preobrazbo #foto

Ko številka na tehtnici preseže sto kilogramov, samozavest pogosto izgine še hitreje kot energija. Barbara Rezman je bila ena izmed mnogih žensk, ki so ob skrbi za družino, službo in vsakodnevne obveznosti sebe vedno znova postavljale na zadnje mesto. Potem pa je prišel trenutek, ko je rekla dovolj in naredila korak, ki ji je spremenil življenje.

Foto: Osebni arhiv Danes pravi, da ne gre več le za kilograme ali številko konfekcije. Gre za občutek, ko se zjutraj zbudiš brez utrujenosti, ko se brez zadržkov pogledaš v ogledalo in ko imaš končno dovolj energije za življenje, ki si ga želiš živeti. Prav zato je njena zgodba tako iskrena – ker ni popolna, ampak resnična.

V intervjuju odkrito govori o boju z odvečnimi kilogrami, padcih, trenutkih dvoma in o tem, kako ji je Fit akademija pomagala ustvariti navade, ki jih lahko ohrani dolgoročno. Njena preobrazba ni nastala čez noč, a prav v tem je njena največja moč in dokaz, da lahko spremembo doseže vsak, ki je pripravljen narediti prvi korak.

Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Kaj je botrovalo temu?

Nikoli v življenju nisem bila suhica, vedno sem imela nekaj kilogramov preveč. Do nosečnosti sem ves čas imela aktiven življenjski slog, potem pa se je začelo. V času, ko je bil sin majhen, sem imela poleg redne službe še svoj gostinski lokal, sodelovala sem pri najrazličnejših projektih … Bila sem deloholik.

Pozabila sem nase. Živela sem za delo, sina in družino. Nase nisem gledala. Kilogrami pa so se nabirali. Eksplodirali pa so, ko sem, zaradi želje po še enem otroku šla v postopek umetne oploditve, ker na naraven način ni šlo. Umetni hormoni, nezdrav življenjski slog so tehtnico ustavili pri 106 kilogramih.

Foto: Osebni arhiv Ste se zaradi odvečnih kilogramov soočali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

Če pošteno priznam, takrat nisem imela občutka, da česa ne zmorem. Seveda nisem bila toliko gibčna, hitra, vzdržljiva, kot so bili drugi, vendar šele zdaj vidim, kakšna je razlika. Predvsem imam več življenjske energije. Nisem več neprestano utrujena, zaspana in lena. Tako da, če pogledam danes nazaj, ja, sem se srečevala z omejitvami, vendar jih nisem prepoznala.

Kako bi opisali svoje počutje in življenjski slog, preden ste se odločili za Fit akademijo?

Živela sem iz dneva v dan. Slaba energija, utrujenost, pomanjkanje motivacije so bili stalnica. Občutek sem imela, da sem v začaranem krogu. Služba – dom – služba in veliko slabe volje vmes.

Kaj je bil tisti trenutek ali razlog, zaradi katerega ste se odločili, da je čas za spremembo?

V sebi sem ves čas hrepenela po spremembi, ki pa se zaradi pomanjkanja neke notranje energije ali motivacije ni nikoli zgodila. Tehtnica je bila vedno moj sovražnik, zato nikoli nisem niti vedela, koliko tehtam.

Pred dvema letoma sem imela zdravniški pregled za službo in sem tam stopila na tehtnico. Ko so mi povedali številko, me je spreletel srh, občutila sem sram, žalost, jezo. Vse ob enem. In takrat je verjetno naredilo tisti klik, ko sem se zavedela, da je čas, da naredim nekaj zase in svoje zdravje.

Ste pred Fit akademijo že poskušali z drugimi programi ali načini spremembe navad? Kako so se ti končali?

Z nekimi drugimi programi niti nisem poskušala, z raznimi dietami in podobno pa sem. Glede na to, da je bila končna številka 106 kilogramov, vam je verjetno jasno, kako so se končali … Tri kilograme dol, pet nazaj in tako tja do 106 kg.

Foto: Osebni arhiv Kaj vam je bilo na začetku najtežje in kako ste se s tem spoprijeli?

Najtežje je bilo spremeniti negativno energijo, ki me je držala v začaranem krogu. Samo želja ni dovolj, da spremeniš življenjski slog. Vsi na začetku pričakujemo hitre rezultate, in ko se le-ti ne zgodijo v 14 dneh obupamo. In tu pride na vrsto sprememba, ki se mora zgoditi v glavi. Da takrat nadaljuješ in vztrajaš in greš naprej.

Ste v določenem trenutku razmišljali o tem, da bi obupali? Kaj vas je takrat zadržalo?

Na poti sem imela tudi nekaj izzivov. Na začetku te poti sem se srečala s poškodbo – strgana sprednja križna vez, ki ji je sledila operacija, in šestmesečno okrevanje, z marsikatero omejitvijo, kar se gibanja tiče. In ker se nisem hotela zrediti, gibati se nisem smela, sem se držala prehrane. Ko sem videla, da kilogrami kar kopnijo in so to začeli opažati tudi drugi v moji okolici, mi je dalo toliko motivacije. Poleg vsega pa je sama rehabilitacija totalno spremenila moj pogled na svet, naredila me je bolj močno osebo.

Kaj vam je bilo pri Fit akademiji najbolj všeč oziroma kaj vas je najbolj pozitivno presenetilo?

Sama struktura programa je vrhunsko zasnovana, tako prehrana kot vadbe. Vsak lahko najde nekaj zase.

Foto: Osebni arhiv Kako pomembna vam je bila prehrana in vnaprej pripravljeni jedilniki pri spremembi vaših navad?

V teoriji sem ves čas vedela, da je prehrana 80 odstotkov uspeha. Vendar dokler nisem začela hrane dejansko tehtati, se mi niti sanjalo ni, koliko preveč pojem v enem dnevu. Pred Fit akademijo sem bila dokaj izbirčne sorte, jedla zelo enolično. Ko sem receptom dala priložnost, se je zgodil prelomni trenutek. Recepti so uravnoteženo sestavljeni, količinsko usmerjeni, kar je za nekoga, ki se na začetku lovi, ključnega pomena.

Predvsem pa so jedilniki v FA pripravljeni tako, da se jih lahko držiš na dolgi rok. Ni omejevanja le na denimo riž in pustega piščanca. Takega načina prehranjevanja na dolgi rok nihče ne bi zdržal. To, da v receptih najdeš od palačink do burgerjev, je res "next level".

Kakšno vlogo je pri vaši izkušnji imela motivacijska skupnost?

Predvsem me je naučila, da ima vsak kdaj slab dan in da zaradi enega dneva, ko ti ne gre po načrtu, ne bo konec sveta. Patricia temu pravi balance. In dejansko je to tisto, kar potrebujemo.

Ali ste si pred udeležbo postavili določene cilje? Katere?

V program sem vstopala brez velikih pričakovanj, cilj je bil shujšati. Koliko in do kdaj pa na začetku res nisem razmišljala.

Danes se moja teža giblje me 68 in 70 kilogrami. Tako, da lahko rečem, da je cilj vsekakor dosežen. S to težo se počutim dobro v svoji koži, saj je glede na mojo konstitucijo in višino nekje v idealnih okvirjih. Težo vzdržujem že nekaj časa in poglavitni cilj je bolj psihološki. Da se spet kaj ne zalomi in da se spet ne zredim. Delam na oblikovanju postave, kar pa je vsekakor dolgoročni cilj.

Katere spremembe ste najprej opazili – v počutju, energiji ali telesu?

Najprej se je poznalo na energiji, ki jo je bilo občutno več, predvsem nisem bila več ves čas utrujena. Potem pa se je temu pridružila še lahkotnost gibanja. Ne znam razložiti, ampak šla sem na sprehod in je bilo vse dosti lažje. Kasneje se je seveda začelo poznati tudi na oblačilih.

Je pa trajalo kar nekaj časa, da sem fizično sama na sebi opazila spremembo. Če se ne bi fotografirala prej, bi rekla, da se ni zgodilo nič.

Kako so se spremembe poznale v vašem vsakdanu?

Spremembe so bile velike. Prvič sem sebe postavila na prvo mesto in s tem se je spremenilo marsikaj. Brez slabe vesti si sedaj vzamem čas zase. Sem bolj dobre volje, kar na koncu vpliva na odnose z ljudmi okoli mene.

Naj se sliši bolj samovšečno, vendar ljudje me sprašujejo, kako mi je uspelo. Iskreno povem, da se je to zgodilo s pomočjo Fit akademije. Vsakemu nejevernemu Tomažku pa rečem, naj sam poskusi, če ne verjame.

Je bila kakšna sprememba, ki vas je osebno najbolj presenetila?

Najbolj me je presenetila sprememba v mojem razmišljanju. Nisem pričakovala, da se bom poleg fizičnih sprememb tako bolje počutila tudi psihično. Imam več samozavesti, boljšo voljo in precej manj se obremenjujem. Lažje obvladujem stres in na splošno imam bolj pozitiven odnos do sebe in sveta okoli sebe.

Foto: Osebni arhiv Kako ste se počutili ob zaključku programa in kaj se je spremenilo po njem?

Fit akademija je program, ki ima svoj začetek in svoj konec. Vendar jaz sedaj te poti ne vidim kot konec, ampak gre za nov način življenja, ki nima roka trajanja. Zdrave navade niso več projekt, ampak del mojega vsakdana. Na prehrano, gibanje in sebe gledam drugače. Tega ne delam več zaradi izgube kilogramov, ampak zato, ker se bolje počutim in ker je to postal moj novi življenjski slog.

Naučila sem se, kako organizirati prehrano, gibanje in čas zase tako, da je vse skupaj izvedljivo tudi ob vsakodnevnih obveznostih. Razmišljam trajnostno in brez ekstremov. Ne iščem hitrih rešitev, ampak gradim navade, ki jih lahko dolgoročno ohranjam.

Kako danes gledate na skrb zase v primerjavi z obdobjem pred programom?

Na skrb zase danes gledam popolnoma drugače. Prej sem to postavljala nekam v ozadje. Zdaj razumem, da skrb zase ni luksuz, ampak osnova za dobro počutje, energijo in kakovostno življenje. Ko poskrbim zase – fizično in psihično – sem boljša verzija sebe tako pri delu, doma in v odnosih z drugimi.

Komu bi Fit akademijo najbolj priporočili?

Program je primeren tako za ženske kot moške. Program ni namenjen samo hujšanju, program omogoča tudi oblikovanje postave kot tudi grajenje mišične mase. Tako da program je primeren za vse, ne samo za tiste, ki si želijo izgubiti odvečne kilograme.

Zato če razmišljate o prijavi, pa še vedno oklevate – najtežji korak je začeti. Pomembno je, da si daste priložnost. Tudi sama nisem vedela, koliko se lahko spremeni, ne samo fizično, ampak predvsem v glavi in v vsakodnevnem počutju.

Ko začneš vlagati vase, ugotoviš, da si zaslužiš počutiti bolje.

