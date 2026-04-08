STA

Sreda,
8. 4. 2026,
23.14

košarka Kansai Helios Domžale ABA 2

Liga Aba 2, polfinale, prva tekma

Domžalčani izgubili prvo polfinalno tekmo lige Aba 2

Široki : Kansai Helios | Domžalčani so polfinale začeli s porazom. | Foto Široki TT Kabeli/Antonio Slišković

Foto: Široki TT Kabeli/Antonio Slišković

Košarkarji domžalskega Kansai Heliosa so v prvi polfinalni tekmi lige Aba 2 na gostovanju pri Širokem Brijegu izgubili z 82:92 (12:14, 36:45, 61:66). Ekipi igrata na dve zmagi, druga tekma bo v torek v Domžalah.

Domžalčani so redni del regionalnega tekmovanja končali na petem mestu, na osmih tekmah so zbrali šest zmag in dva poraza. Takšen izkupiček je imelo še kar nekaj ekip, na vrhu lestvice pa je s sedmimi zmagami in le enim porazom končala prav bosanska zasedba.

V četrtfinalu je nato Kansai Helios v dveh tekmah izločil Vojvodino, Široki Brijeg je bil z 2:0 v zmagah boljši od Jahorine. Za domžalsko zasedbo se je bosanska ekipa danes izkazala za pretrd oreh.

V prvi četrtini obe ekipi nista bili strelsko učinkoviti, nato pa so Domžalčani v drugi povedli za šest točk pri 20:14. Do polčasa je domača ekipa ujela goste in tudi naredila razliko ter pobegnila na +13 (45:32), ob odmoru je vodila za devet.

V nadaljevanju so Domžalčani znova strnili svoje vrste in izenačili izid, a so še do konca tretje četrtine domači spet povedli za pet točk. Sredi zadnje četrtine so se Domžalčani še enkrat približali na tri točke zaostanka, a bližje niso več prišli in Široki je tekmo varno pripeljal do konca.

Jan Zemljič je v domžalski zasedbi zbral 18 točk in osem asistenc, 13 točk je dodal Alen Malovčić. Pri domačih je 21 točk vpisal D'Mitrik Trice, 19 jih je pristavil Josip Čović, 18 pa Jalyn McCreary.

Druga tekma bo v torek, 14. aprila, v Domžalah, morebitna tretja pa v torek, 21. aprila, vnovič v Širokem Brijegu v BiH. Finalna serija, prav tako na dve zmagi, se bo začela v sredo, 29. aprila.

Michigan Wolverines
Sportal Čakali so več kot 35 let
KK Krka, Lovro Urbiha
Sportal Novomeščani v Šenčurju do zanesljive zmage
