Nadaljuje se srdit boj za končnico, San Jose Sharks lovijo Kralje

Redni del sezone v najmočnejši hokejski ligi na svetu se počasi, a vztrajno bliža h koncu. Tako v zahodni kot vzhodni konferenci potekajo hude bitke za zadnja mesta v konferenčnem četrtfinalu. Zanj se še vedno bori Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki po sezoni končuje kariero. Kralje je na zadnjem mestu, ki še prinaša končnico, v torek prehitel Nashville Predators. Ta ima na računu točko več, a tudi tekmo več. Kopitarjevi so trenutno deveti, ponoči pa jih lahko ujame San Jose Sharks. Ta je s tekmo manj in dvema točkama manj tik za Kralji. Odpisani New York Rangers gosti ekipo z vrha vzhoda Buffalo Sabres, Toronto pa pričakuje Washington Capitals.