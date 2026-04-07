Pe. M.

7. 4. 2026,
13.02

1 ura, 27 minut

hokej svetovno prvenstvo risinje slovenska ženska hokejska reprezentanca

Slovenke se pripravljajo na domače SP

Pe. M.

slovenska ženska hokejska reprezentanca | Slovenke se pripravljajo na domače svetovno prvenstvo. | Foto Hokejska zveza Slovenije

Slovenke se pripravljajo na domače svetovno prvenstvo.

Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenska ženska reprezentanca se je zbrala v Ledeni dvorani Bled, kjer se bo do konca tedna pripravljala na domače svetovno prvenstvo IIHF divizije II-A, ki bo na Bledu potekalo prihodnji teden.

Na svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, bi morale nastopiti reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja, Severne Koreje, Poljske in Slovenije, a Severna Koreja ne bo nastopila na Bledu. "Sodelovanje je odpovedala zaradi nepremostljivih logističnih težav," so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

Prvenstvo se bo začelo v ponedeljek, 13. aprila, končalo pa predvidoma v nedeljo, 19. aprila. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I-B svetovnega ženskega hokeja, zaradi odpovedi Severne Koreje pa nobena od ekip ne bo izpadla v nižji kakovostni razred.

Za zdaj veljavni razpored tekem se bo tako do začetka prvenstva zagotovo spremenil, saj bodo odpadle vse tekme severnokorejske reprezentance. IIHF že obravnava predlog spremembe razporeda tekem, ki bi bil prilagojen tekmovanju s petimi ekipami, odločitev pa bo znana v prihodnjih dneh.

Slovenke, ki jih vodi Boštjan Kos, bodo na domačem ledu nastopile po osemletnem premoru, ko je zadnje prvenstvo gostil Maribor, medtem ko je od zadnjega nastopa deklet na Bledu minilo desetletje. 

Slovenska izbrana vrsta bo v sklopu priprav, ki potekajo na Bledu, opravila osem treningov na ledu, v petek, 10. aprila, pa bo odigrala tudi pripravljalno tekmo z Avstralijo, ki se bo začela ob 17.15.

Aktualni razpored tekem:

Ponedeljek, 13. april 

12:30 Avstralija – Kitajski Tajpej 
16:00 Poljska – Severna Koreja
19:30 Islandija – Slovenija

Torek, 14. april 

12:30 Severna Koreja – Avstralija
16:00 Poljska – Islandija 
21:00 Slovenija – Kitajski Tajpej 

Četrtek, 16. april

12:30 Poljska – Avstralija 
17:30 Islandija – Kitajski Tajpej 
21:00 Slovenija – Severna Koreja

Petek, 17. april

12:30 Kitajski Tajpej – Poljska 
16:00 Severna Koreja. – Islandija
19:30 Avstralija – Slovenija 

Nedelja, 19. april

12:30 Kitajski Tajpej – Severna Koreja
16:00 Islandija – Avstralija 
19:30 Slovenija – Poljska 

Strokovni štab je določil seznam igralk, ki bo prihodnji teden zastopal slovenske barve na Bledu:

Vratarki: Tjaša Intihar (Slavija Jr/SLO), Ajda Jošt (Triglav Kranj/SLO), Jera VOVK* (Triglav Kranj/SLO)

Branilke: Kaja AVSENEK (Triglav Kranj/SLO), Tamara Tara BREZNIK (Olimpija Ljubljana/SLO), Lea BULJETA (Maribor/SLO), Lana ILIĆ (Maribor/SLO) Iris KARALIČ (Slavija Jr/SLO), Brina OMAN (Maribor/SLO), Nadja VAKARIČIČ (Triglav Kranj/SLO)

Napadalke: Maša ANKELE (Triglav Kranj/SLO), Julija BLAZINŠEK (Villach Ladyhawks/AUT), Sara CONFIDENTI (Neuberg Highlanders/AUT), Deja GLAVIČ (Triglav Kranj/SLO), Nina MAVER (Olimpija Ljubljana/SLO), Arwen NYLAANDER (Malmö Redhawks/SWE), Tina PAZLAR (KAC/AUT), Urša PAZLAR (Olimpija Ljubljana/SLO), Gaja PEZDIR (Neuberg Highlanders/AUT), Pia PREN (Olimpija Ljubljana/SLO), Lejla ROGELJ (Triglav Kranj/SLO), Manca STROPNIK (Maribor/SLO), Veronika TROBIŠ (Olimpija Ljubljana/SLO)

*samo priprave

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.