Torek, 7. 4. 2026, 13.02
Slovenke se pripravljajo na domače SP
Slovenska ženska reprezentanca se je zbrala v Ledeni dvorani Bled, kjer se bo do konca tedna pripravljala na domače svetovno prvenstvo IIHF divizije II-A, ki bo na Bledu potekalo prihodnji teden.
Na svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, bi morale nastopiti reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja, Severne Koreje, Poljske in Slovenije, a Severna Koreja ne bo nastopila na Bledu. "Sodelovanje je odpovedala zaradi nepremostljivih logističnih težav," so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.
Prvenstvo se bo začelo v ponedeljek, 13. aprila, končalo pa predvidoma v nedeljo, 19. aprila. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I-B svetovnega ženskega hokeja, zaradi odpovedi Severne Koreje pa nobena od ekip ne bo izpadla v nižji kakovostni razred.
Za zdaj veljavni razpored tekem se bo tako do začetka prvenstva zagotovo spremenil, saj bodo odpadle vse tekme severnokorejske reprezentance. IIHF že obravnava predlog spremembe razporeda tekem, ki bi bil prilagojen tekmovanju s petimi ekipami, odločitev pa bo znana v prihodnjih dneh.
Slovenke, ki jih vodi Boštjan Kos, bodo na domačem ledu nastopile po osemletnem premoru, ko je zadnje prvenstvo gostil Maribor, medtem ko je od zadnjega nastopa deklet na Bledu minilo desetletje.
Slovenska izbrana vrsta bo v sklopu priprav, ki potekajo na Bledu, opravila osem treningov na ledu, v petek, 10. aprila, pa bo odigrala tudi pripravljalno tekmo z Avstralijo, ki se bo začela ob 17.15.
Aktualni razpored tekem:
Ponedeljek, 13. april
12:30 Avstralija – Kitajski Tajpej
16:00 Poljska – Severna Koreja
19:30 Islandija – Slovenija
Torek, 14. april
12:30 Severna Koreja – Avstralija
16:00 Poljska – Islandija
21:00 Slovenija – Kitajski Tajpej
Četrtek, 16. april
12:30 Poljska – Avstralija
17:30 Islandija – Kitajski Tajpej
21:00 Slovenija – Severna Koreja
Petek, 17. april
12:30 Kitajski Tajpej – Poljska
16:00 Severna Koreja. – Islandija
19:30 Avstralija – Slovenija
Nedelja, 19. april
12:30 Kitajski Tajpej – Severna Koreja
16:00 Islandija – Avstralija
19:30 Slovenija – Poljska
Strokovni štab je določil seznam igralk, ki bo prihodnji teden zastopal slovenske barve na Bledu:
Vratarki: Tjaša Intihar (Slavija Jr/SLO), Ajda Jošt (Triglav Kranj/SLO), Jera VOVK* (Triglav Kranj/SLO)
Branilke: Kaja AVSENEK (Triglav Kranj/SLO), Tamara Tara BREZNIK (Olimpija Ljubljana/SLO), Lea BULJETA (Maribor/SLO), Lana ILIĆ (Maribor/SLO) Iris KARALIČ (Slavija Jr/SLO), Brina OMAN (Maribor/SLO), Nadja VAKARIČIČ (Triglav Kranj/SLO)
Napadalke: Maša ANKELE (Triglav Kranj/SLO), Julija BLAZINŠEK (Villach Ladyhawks/AUT), Sara CONFIDENTI (Neuberg Highlanders/AUT), Deja GLAVIČ (Triglav Kranj/SLO), Nina MAVER (Olimpija Ljubljana/SLO), Arwen NYLAANDER (Malmö Redhawks/SWE), Tina PAZLAR (KAC/AUT), Urša PAZLAR (Olimpija Ljubljana/SLO), Gaja PEZDIR (Neuberg Highlanders/AUT), Pia PREN (Olimpija Ljubljana/SLO), Lejla ROGELJ (Triglav Kranj/SLO), Manca STROPNIK (Maribor/SLO), Veronika TROBIŠ (Olimpija Ljubljana/SLO)
*samo priprave