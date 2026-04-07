Slovenke se pripravljajo na domače SP

Slovenska ženska reprezentanca se je zbrala v Ledeni dvorani Bled, kjer se bo do konca tedna pripravljala na domače svetovno prvenstvo IIHF divizije II-A, ki bo na Bledu potekalo prihodnji teden.

Na svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, bi morale nastopiti reprezentance Avstralije, Islandije, Kitajskega Tajpeja, Severne Koreje, Poljske in Slovenije, a Severna Koreja ne bo nastopila na Bledu. "Sodelovanje je odpovedala zaradi nepremostljivih logističnih težav," so zapisali pri Hokejski zvezi Slovenije.

Prvenstvo se bo začelo v ponedeljek, 13. aprila, končalo pa predvidoma v nedeljo, 19. aprila. Zmagovalka prvenstva bo napredovala v divizijo I-B svetovnega ženskega hokeja, zaradi odpovedi Severne Koreje pa nobena od ekip ne bo izpadla v nižji kakovostni razred.

Za zdaj veljavni razpored tekem se bo tako do začetka prvenstva zagotovo spremenil, saj bodo odpadle vse tekme severnokorejske reprezentance. IIHF že obravnava predlog spremembe razporeda tekem, ki bi bil prilagojen tekmovanju s petimi ekipami, odločitev pa bo znana v prihodnjih dneh.

Slovenke, ki jih vodi Boštjan Kos, bodo na domačem ledu nastopile po osemletnem premoru, ko je zadnje prvenstvo gostil Maribor, medtem ko je od zadnjega nastopa deklet na Bledu minilo desetletje.

Slovenska izbrana vrsta bo v sklopu priprav, ki potekajo na Bledu, opravila osem treningov na ledu, v petek, 10. aprila, pa bo odigrala tudi pripravljalno tekmo z Avstralijo, ki se bo začela ob 17.15.

Aktualni razpored tekem: Ponedeljek, 13. april 12:30 Avstralija – Kitajski Tajpej

16:00 Poljska – Severna Koreja

19:30 Islandija – Slovenija Torek, 14. april 12:30 Severna Koreja – Avstralija

16:00 Poljska – Islandija

21:00 Slovenija – Kitajski Tajpej Četrtek, 16. april 12:30 Poljska – Avstralija

17:30 Islandija – Kitajski Tajpej

21:00 Slovenija – Severna Koreja Petek, 17. april 12:30 Kitajski Tajpej – Poljska

16:00 Severna Koreja. – Islandija

19:30 Avstralija – Slovenija Nedelja, 19. april 12:30 Kitajski Tajpej – Severna Koreja

16:00 Islandija – Avstralija

19:30 Slovenija – Poljska