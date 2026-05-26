Podnebna tveganja kot del poslovnih odločitev

Vročinski valovi, neurja, poplave in obdobja suše danes vse bolj vplivajo tudi na delovanje industrije. Podjetja zato vse več pozornosti namenjajo vprašanju, kako podnebne spremembe vplivajo na njihovo dolgoročno stabilnost in odpornost.

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija so zato izvedli obsežno analizo podnebnih tveganj, s katero so želeli razumeti, kako lahko podnebne spremembe vplivajo na njihove zaposlene, proizvodne procese, infrastrukturo in dolgoročno poslovanje. Kot poudarjajo v podjetju, namen analize ni bil zgolj izpolnjevanje regulatornih zahtev, temveč predvsem priprava na razmere, ki vse bolj spreminjajo pogoje delovanja industrije.

"Podnebna tveganja danes niso več abstrakten okoljski izziv, ampak postajajo zelo konkretno poslovno vprašanje. Podjetja morajo razumeti, kako lahko vremenski ekstremi in spremembe na trgu vplivajo na njihovo delovanje, če želijo dolgoročno ohraniti zanesljivo in stabilno poslovanje," pojasnjuje dr. Radmila Wollrab, direktorica trajnostnega razvoja skupine KANSAI HELIOS.

Ko vreme vpliva na proizvodnjo

V industrijskem okolju imajo lahko podnebni vplivi neposredne posledice za delovne procese in proizvodnjo. Daljša obdobja visokih temperatur vplivajo na delovne pogoje zaposlenih, zmanjšujejo koncentracijo in povečujejo tveganje za napake v procesih. Hkrati ekstremne temperature dodatno obremenjujejo proizvodno opremo, povečujejo potrebo po vzdrževanju ter tveganje za okvare in nepredvidene zaustavitve.

Močna neurja, obilne padavine ali poplave lahko povzročijo poškodbe objektov in infrastrukture, otežijo transport ter povzročijo motnje v dobavnih verigah. Poseben izziv je tudi razpoložljivost vode, ki je v številnih industrijskih procesih ključni vir.

Gre za tako imenovana fizična podnebna tveganja, ki neposredno vplivajo na ljudi, sredstva in proizvodne procese. Dr. Wollrab poudarja, da to niso več zgolj hipotetični scenariji, saj so se nekateri v zadnjih letih že uresničili.

Tveganja niso povezana le z vremenom

Analiza v podjetju KANSAI HELIOS Slovenija pa je pokazala, da podnebna tveganja niso omejena zgolj na vremenske vplive. Vse pomembnejša postajajo tudi tako imenovana prehodna tveganja, ki nastajajo zaradi odziva družbe, zakonodaje in trgov na podnebne spremembe.

Sem spadajo predvsem zakonodajne spremembe, zahteve kupcev po bolj trajnostnih izdelkih, višje cene energije, omejitve pri določenih surovinah in hitrejše uvajanje novih tehnologij. Takšna tveganja lahko na poslovanje vplivajo enako intenzivno kot vremenski dogodki, pogosto pa tudi bistveno hitreje.

"Ko pogledamo fizična in prehodna tveganja skupaj, ugotovimo, da gre v osnovi za isto vprašanje – kako zagotoviti dolgoročno zanesljivo delovanje podjetja v okolju, ki postaja vedno manj predvidljivo," poudarja dr. Wollrab.

Analiza ni cilj – je začetek

V podjetju KANSAI HELIOS Slovenija zato analize podnebnih tveganj ne razumejo kot enkratne naloge, temveč kot del širšega sistema upravljanja tveganj in trajnostnega razvoja. Ključna vrednost tovrstnih analiz je predvsem v tem, da omogočajo pravočasno načrtovanje ukrepov in bolj premišljeno sprejemanje odločitev.

Na podlagi ugotovitev že pripravljajo prilagoditve, povezane z učinkovitejšim upravljanjem vode, izboljšanjem hlajenja, prilagoditvami infrastrukture in nadgradnjo načrtov za izredne razmere. Cilj je povečati odpornost procesov in zmanjšati možnost motenj v delovanju podjetja.

Pomemben vidik pri tem je tudi sodelovanje znotraj skupine KANSAI HELIOS, saj se s podobnimi izzivi spoprijemajo tudi druge družbe v različnih državah – v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in drugod. Izmenjava izkušenj in dobrih praks tako postaja pomemben del prilagajanja industrije na podnebne spremembe.

Podnebje kot del poslovne strategije

V podjetju poudarjajo, da podnebna odpornost postaja eden ključnih dejavnikov dolgoročno stabilnega poslovanja. Sposobnost pravočasnega prepoznavanja tveganj in prilagajanja procesov bo vse bolj vplivala na konkurenčnost, stabilnost in odpornost industrije.

"Bistvo ni v tem, da se podjetja odzivajo šele, ko se težave pojavijo, ampak da tveganja prepoznajo in razumejo dovolj zgodaj ter ukrepajo pravočasno. Prav to omogoča dolgoročno stabilnost poslovanja," sklene dr. Wollrab.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje KANSAI HELIOS Slovenija.