Italijanka Elisa Balsamo (Lidl-Trek) je utrdila vodstvo v skupnem seštevku kolesarske dirke po Italiji za ženske. Osemindvajsetletna kolesarka je spisala pravljico s tretjo etapno zmago zapovrstjo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je etapo končala na 27. mestu, v skupnem seštevku pa je 31. (+0:30).

Balsamo je navdušila s tretjo zmago v treh dneh danes s ciljem v Buji, kjer je po 156 kilometrih zmagala v sprintu in v zadnjih metrih prehitela Američanko Lily Williams.

"Resnično sem izkoristila prednost domačega terena," je priznala 28-letna vodja ekipe Lidl-Trek, ki je vozila po svojih trening poteh v Furlaniji - Julijski krajini. "Zelo dobro sem poznala cilj, sem si pripravila odličen predogled."

Svetovna prvakinja iz leta 2021 bo v torek skušala "kar najbolje izkoristiti rožnato majico", ki jo bo predvidoma izgubila na koncu četrte etape, 12,7-kilometrskega kronometra navkreber.

"Jutri sem bom še smejala. Moj cilj bo, da uživam v tej majici. Dala bom vse od sebe, vendar ne računajte preveč name," je povedala organizatorjem dirke.

Pričakuje se, da se bodo favoritinje za skupno zmago, vse v 30 sekundah zaostanka za Italijanko v skupni razvrstitvi, borile za etapno zmago.

V torkovi posamični vožnji na čas s štirikilometrskim odsekom s povprečnim naklonom nad 10 odstotki bi lahko bile razlike že precejšnje na etapi od Belluna z vzponom na Nevegal, kjer bo cilj četrte etape.

