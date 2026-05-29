liga NHL NHL hokej Claude Lemieux smrt

Claude Lemieux (1965-2026)

Umrl je Claude Lemieux

Claude Lemieux | Claude Lemieux je umrl v 61. letu starosti. | Foto Reuters

Iz ZDA prihaja žalostna vest, da je v 61. letu starosti umrl štirikratni prvak lige NHL Claude Lemieux. Po poročanju ameriških medijev je storil samomor.

V začetku tedna je nekdanji dolgoletni NHL Claude Lemieux še obiskal tekmo konferenčnega finala med Montreal Canadiens in Carolina Hurricanes ter požel ovacije, v četrtek pa je v javnosti zaokrožila žalostna vest, da je umrl.

"Nacionalna hokejska liga žaluje ob smrti Clauda Lemieuxa, štirikratnega prvaka Stanleyjevega pokala in enega največjih igralcev velikih tekem v zgodovini hokeja," je v izjavi lige NHL dejal komisar Gary Bettman.

Foto: Reuters

Ameriški tabloid TMZ poroča, da je legendarni hokejist storil samomor. V skladišču trgovine s pohištvom na Floridi, ki je v lasti družine, pa naj bi ga našel sin.

Lemieux je v ligi NHL preživel 21 sezon, med drugim je igral za Montreal Canadiens, New Jersey Devils, Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, Dallas Stars, San Jose Sharks. Prvak lige NHL je postal s prvimi tremi. Veljal je za izjemnega napadalca, ki pa si je s svojim načinom igre ustvaril veliko sovražnikov, saj je mnogokrat igral na robu pravil oziroma jih celo prekoračil.

"Lemieux si je utrdil sloves v končnici in Stanleyjev pokal prvič osvojil kot novinec leta 1986, ko je v končnici za Montreal Canadiens dosegel deset golov. Leta 1995 je osvojil pokal Conn Smythe kot najkoristnejši igralec končnice, takrat je za New Jersey Devils dosegel 13 golov v 20 tekmah končnice. Bil je tudi sestavni del ekipe Colorada, s katero je prvak postal leta 1996, štiri leta pozneje pa z New Jersey Devils osvojil še četrti Stanleyjev pokal. Njegovih 234 odigranih tekem v končnici je šesto najvišje število v zgodovini lige NHL, njegovih 80 golov v končnici v karieri pa ga uvršča na deveto mesto. V zadnjih letih je kot agent igralcev zastopal nekatere najboljše zvezde v NHL. Iskreno sožalje Claudeovi ženi Deborah in njegovim štirim otrokom, Brendanu, Claudii, Michaelu in Christopherju," so še zapisali na uradni strani lige.

