Petek, 29. 5. 2026, 14.02
Policija: Smrt 73-letnega kolesarja ni bila posledica prometne nesreče
Z novomeške policijske uprave so sporočili, da smrt 73-letnega kolesarja, ki se je tragično ponesrečil 19. aprila na območju Semiča, ni bila posledica prometne nesreče. Zadevo zato obravnavajo kot prometni dogodek.
Kolesarska nesreča, v kateri je življenje izgubil 73-letni kolesar, se je zgodila 19. aprila okoli 15.30. Kolesar je pri zavijanju levo izgubil oblast nad kolesom, padel in umrl na kraju nesreče.