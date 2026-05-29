Petek, 29. 5. 2026, 21.34

Najbolj sočutni ljudje se rodijo v teh nebesnih znamenjih

Ob nekaterih ljudeh nam ni treba nikoli izbirati besed ali jim pojasnjevati vsake podrobnosti, saj preprosto vedo, kako se počutimo. Takšna empatija je značilna predvsem za tri znake horoskopa.

Ribi

Ribe so poosebljena empatija. Pogosto vpijajo čustva iz svoje okolice in zato hitro občutijo žalost, živčnost ali stres drugih ljudi, ki jim nato samodejno zagotavljajo toplino in razumevanje. Ljudi ne obsojajo, ampak skušajo razumeti, zakaj je kdo slabe volje ali naporen. Njihovo sočutje je nežno in intuitivno. Znajo izreči prave besede v pravem trenutku, tudi če nimajo uporabnega nasveta. Ob njih se ljudje počutijo varno, ker od njih dobijo tisto, kar najbolj potrebujejo: občutek, da so slišani.

Rak

Raki svoje sočutje kažejo skozi skrb in prisotnost. Ne poslušajo le zato, da bi odgovorili, ampak hočejo resnično razumeti. Opazijo, če se je kdo umaknil, če je komu težko ali potrebuje podporo, pogosto pa se oglasijo, še preden jih kdo prosi za to. Njihova toplina izvira iz iskrene želje, da bi se drugi počutili zaščitene. Imajo tudi dober spomin za to, kdaj je bilo komu hudo, kaj je koga prizadelo in s čim lahko pomagajo, zato se njihova podpora vedno zdi zelo osebna.

Tehtnica

Tehtnice vedno razumejo obe plati zgodbe. Imajo prirojen talent za to, da se postavijo v čevlje drugih in opazijo vse odtenke – kdo je prizadet, kdo se brani in kdo se je le slabo odzval. Zaradi tega pogosto gladijo spore, mirijo povišane glasove in ljudem pomagajo, da spet slišijo drug drugega, namesto da bi se le prepirali. Njihova empatija se običajno kaže skozi taktnost in komunikacijo, zato jih ljudje doživljajo kot nekoga, ob komer lahko zadihajo in najdejo mirno rešitev.

Preverite svoj današnji horoskop.

