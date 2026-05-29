Petek, 29. 5. 2026, 11.33

Huda nesreča v Velenju: porušil se je gradbeni oder, poškodovanih več delavcev

Velenje | Po poročanju Radia Velenje se je porušil gradbeni oder. | Foto Radio Velenje/FB

Po poročanju Radia Velenje se je porušil gradbeni oder.

V industrijski coni Stara vas se je na gradbišču nove stavbe porušil gradbeni oder. Poškodovanih je več delavcev, poroča Radio Velenje.

Nekaj po 10. uri se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča, je razvidno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Po poročanju Radia Velenje se je na gradbišču nove stavbe v industrijski coni Stara vas porušil gradbeni oder.

Po informacijah N1 je poškodovanih najmanj pet delavcev, kakšne naj bi bile poškodbe, za zdaj še ni znano. Dnevnik medtem poroča, da naj bi bila najmanj dva človeka v kritičnem stanju.

Na kraju so posredovali reševalci, gasilci in policisti, ki so zavarovali območje ter pomagali pri oskrbi poškodovanih.

Uradnih informacij policije še ni. 

