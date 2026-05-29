Rumeni, zadebeljeni nohti? To so lahko prvi znaki glivic.

Dokler stopala skrivamo v nogavicah in zaprtih čevljih, marsikdo sprememb na nohtih sploh ne opazi ali pa jih preprosto ignorira. Nato pridejo toplejši dnevi, sandali, obisk bazena ali termin za pedikuro in nenadoma postane jasno, da z nohti nekaj ni v redu.

Ko sezona sandalov razkrije več, kot bi si želeli

Rumenkast noht, zadebelitev, krušenje ali sprememba oblike so lahko prvi znaki glivične okužbe nohtov. Ker glivice v začetni fazi običajno ne povzročajo bolečin, veliko ljudi z zdravljenjem odlaša ali težavo zgolj prikriva z lakom za nohte.

A pri glivičnih okužbah čas igra pomembno vlogo. Dlje ko čakamo, večja je možnost, da se okužba razširi in zdravljenje še podaljša.

Ali ste vedeli? Glivična okužba nohta lahko vztraja tudi takrat, ko je noht na prvi pogled že videti zdrav.

Onihomikoza je ena najpogostejših bolezni nohtov pri odraslih.

Glivice se lahko razširijo tudi na druge nohte, kožo stopal ali celo na druge ljudi.

Zdravljenje pogosto traja več mesecev, saj mora okuženi del nohta postopoma izrasti.

Onihomikoza: zapleteno ime za zelo pogosto težavo

Glivični okužbi nohtov strokovno rečemo onihomikoza. Gre za pogosto okužbo, ki se največkrat pojavi na nohtih stopal, saj glivicam posebej ustreza toplo, vlažno in zaprto okolje v čevljih.

Prvi znaki so lahko precej neopazni:

noht postane rumenkast ali belkast,

začne se zadebeljevati,

krušiti,

spreminjati obliko,

pri nekaterih pa se začne tudi ločevati od podlage.

Ker se spremembe razvijajo počasi, veliko ljudi težavo opazi šele, ko okužba napreduje.

Kaj se zgodi, ko se glivice naselijo v noht?

Glivice obožujejo toplo, vlažno in zaprto okolje. Ko se naselijo pod noht, si ustvarijo idealne pogoje za razmnoževanje. Okužba se lahko postopoma širi globlje v noht in na okoliško kožo, zato jo je sčasoma težje odstraniti.

Težava ni le estetska. Če okužbe ne zdravimo, se lahko razširi na druge nohte ali druge dele stopala. Ker so glivice nalezljive, obstaja tudi možnost prenosa na druge ljudi, predvsem prek skupnih površin, obuval, brisač ali pripomočkov za nego nohtov.

Zdravljenje glivic ni video s TikToka

Če smo navajeni hitrih rešitev in instant rezultatov, nas glivice hitro prizemljijo. Zdravljenje onihomikoze namreč ne poteka kot video na TikToku, hitro in v nekaj sekundah.

Nohti rastejo počasi, zato mora okuženi del postopoma izrasti, preden lahko ponovno vidimo zdrav noht. Prav zato zdravljenje zahteva čas, disciplino in precej potrpežljivosti. Glivic na nohtih ni mogoče odpraviti čez noč, zato ni mogoče zagotoviti, da bodo nohti že do poletja popolnoma zdravi in brez vidnih sprememb. Lahko pa pravočasno ukrepanje pomembno zmanjša širjenje okužbe in izboljša možnosti za uspešno zdravljenje.

Kdaj zadostuje lokalno zdravljenje in kdaj ne več?

Pri blagih do zmernih glivičnih okužbah, ko je prizadet manjši del nohta ali le en noht ali dva, se pogosto uporablja lokalno zdravljenje v obliki zdravilnih lakov za nohte.

Kadar pa je prizadetih več nohtov, je okužba zelo razširjena ali sega globlje v noht, je lahko potrebno tudi sistemsko zdravljenje s tabletami, ki pa jih predpiše zdravnik.

Prav zato je pomembno, da okužbo prepoznamo čim prej, saj je v zgodnji fazi zdravljenje običajno enostavnejše in bolj obvladljivo.

Rešitev za lokalno zdravljenje: Exoter®

Pri lokalnem zdravljenju blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov je na voljo tudi zdravilni lak za nohte Exoter®, ki vsebuje terbinafin. To je protiglivična učinkovina, ki deluje proti širokemu spektru dermatofitnih glivic.

Terbinafin deluje fungicidno, kar pomeni, da glivice uničuje. Pri uporabi v zdravilnem laku deluje neposredno v nohtu, na mestu okužbe, kjer se učinkovina kopiči.

Ena od prednosti zdravila Exoter® je preprosta uporaba:

pred nanosom nohtov ni treba piliti,

lak se posuši v približno 30 sekundah,

prve štiri tedne se nanaša enkrat dnevno,

od petega tedna pa le še enkrat tedensko.

Exoter® proti glivicam deluje še do 24 tednov po končanem zdravljenju, zato je pri uporabi pomembno predvsem dosledno upoštevanje navodil.

Majhne navade, ki glivicam otežijo življenje Stopala ohranjajte čista in suha.

Vsak dan zamenjajte nogavice, ki naj bodo po možnosti iz naravnih materialov.

Ne nosite pretesnih čevljev in obutev redno zračite.

Obutev in copate občasno razkužite.

Na bazenih in v garderobah vedno nosite natikače.

Ne uporabljajte skupnih pilic, škarjic ali brisač.

Če je mogoče, izmenično nosite več parov čevljev.

Kaj je ključ do uspeha pri zdravljenju?

Pri zdravljenju glivic na nohtih ni bližnjic. Ključ do uspeha so:

pravilna diagnoza,

pravočasen začetek zdravljenja,

vztrajnost,

disciplina

in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov.

Velika napaka je, da zdravljenje prekinemo takoj, ko je noht videti bolje. Takrat je namreč okužba lahko še vedno prisotna v globljih plasteh nohta, zato se težava hitro ponovi.

Kdaj po nasvet k farmacevtu ali zdravniku?

Če je prizadetih več nohtov, če se okužba hitro širi ali če se glivice pogosto ponavljajo, je priporočljivo poiskati strokovni nasvet.

Posebej previdni morajo biti ljudje s sladkorno boleznijo, boleznimi ožilja ali oslabljenim imunskim sistemom, saj lahko pri njih glivične okužbe povzročijo dodatne zaplete.

Farmacevt lahko svetuje glede pravilne uporabe lokalnih zdravil, zdravnik ali dermatolog pa lahko pri zahtevnejših oblikah predpiše tudi sistemsko zdravljenje.

Zdravi nohti se ne zgodijo čez noč Pri glivicah na nohtih sta ključni predvsem potrpežljivost in vztrajnost. Lokalna zdravljenja, kot je Exoter®, so lahko pri blagih do zmernih okužbah pomembna podpora na poti do bolj zdravih nohtov. Navsezadnje se naslednja sezona odprtih čevljev začne že danes.

