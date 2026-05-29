Petek, 29. 5. 2026, 18.30
Liga NHL, konferenčni finale, 29. maj
Carolina le še korak do velikega finala
V hokejski ligi NHL bi lahko v noči na soboto že dobili tudi drugega finalista. Predstavnik zahodne konference v boju za prestižni Stanleyjev pokal bo ekipa Vegas Golden Knights, ki je v konferenčnem finalu s 4:0 v zmagah odpihnila Colorado, v finalni seriji vzhodne konference pa Carolina Hurricanesi proti Montreal Canadiensom vodijo s 3:1 v zmagah. Peta tekma bo v soboto zjutraj po slovenskem času (2.00) v Raleighu.
Moštvu Carolina Hurricanes, ki je v končnici preskočilo Ottawo (4:0) in Philadelphio (4:0) zdaj manjka le še ena zmaga proti Montrealu in napredovalo bo v veliki finale lige NHL. Če Carolini uspe, se bo šele drugič v zgodovini uvrstila v finale, prvič je v njem zaigrala leta 2006 in tudi osvojila Stanleyjev pokal, ko je bila po sedmih tekmah boljša od Edmontona.
Montreal je s 24 naslovi prvaka daleč najuspešnejša ekipa v ligi NHL, ponoči pa se bodo Canadiens krčevito borili vsaj za podaljšanje finalne serije vzhodne konference.
Konferenčni finale lige NHL
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:4/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /3:1/
/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.