Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
29. 5. 2026,
18.30

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
liga NHL končnica Carolina Hurricanes Montreal Canadiens Stanleyjev pokal

Petek, 29. 5. 2026, 18.30

47 minut

Liga NHL, konferenčni finale, 29. maj

Carolina le še korak do velikega finala

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens | Foto Reuters

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bi lahko v noči na soboto že dobili tudi drugega finalista. Predstavnik zahodne konference v boju za prestižni Stanleyjev pokal bo ekipa Vegas Golden Knights, ki je v konferenčnem finalu s 4:0 v zmagah odpihnila Colorado, v finalni seriji vzhodne konference pa Carolina Hurricanesi proti Montreal Canadiensom vodijo s 3:1 v zmagah. Peta tekma bo v soboto zjutraj po slovenskem času (2.00) v Raleighu.

Vegas Golden Knights
Sportal Nič ne bo s čudežnim preobratom: Vegas z metlo v finale

Moštvu Carolina Hurricanes, ki je v končnici preskočilo Ottawo (4:0) in Philadelphio (4:0) zdaj manjka le še ena zmaga proti Montrealu in napredovalo bo v veliki finale lige NHL. Če Carolini uspe, se bo šele drugič v zgodovini uvrstila v finale, prvič je v njem zaigrala leta 2006 in tudi osvojila Stanleyjev pokal, ko je bila po sedmih tekmah boljša od Edmontona.

Montreal je s 24 naslovi prvaka daleč najuspešnejša ekipa v ligi NHL, ponoči pa se bodo Canadiens krčevito borili vsaj za podaljšanje finalne serije vzhodne konference.

Liga NHL, konferenčni finale, 29. maj

Konferenčni finale lige NHL

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Vegas Golden Knights (4) /0:4/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Montreal Canadiens (4) /3:1/

/ / – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1.

Preberite še:

Claude Lemieux
Sportal Umrl je Claude Lemieux
Jevgenij Malkin
Sportal Ruski zvezdnik bo še eno sezono igral za Pittsburgh
Tinus Luc Koblar
Sportal Tinus Luc Koblar še naprej navdušuje na SP, Norvežani tako visoko v skupini še niso bili
Carolina Hurricanes
Sportal Carolina v gosteh do vodstva
liga NHL končnica Carolina Hurricanes Montreal Canadiens Stanleyjev pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.