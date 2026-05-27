RAAC avtomobili odprl najsodobnejši salon Omoda in Jaecoo v Sloveniji

Avtomobilski trg se v zadnjih letih spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Kupci vse bolj iščejo vozila, ki združujejo sodobno tehnologijo, varnost, privlačen dizajn in vsakodnevno praktičnost, hkrati pa pričakujejo tudi dostopno podporo, kakovosten servis ter strokovno svetovanje v svoji bližini. Prav zato ima odpiranje novih prodajno-servisnih centrov vse pomembnejšo vlogo, še posebej v regijah, ki želijo kupcem omogočiti neposreden dostop do najnovejših modelov in storitev.

Eden takšnih korakov naprej se je zgodil 21. maja 2026 v Murski Soboti, kjer je podjetje RAAC avtomobili d.o.o. uradno odprlo nov salon in servisni center znamk Omoda in Jaecoo. Otvoritev Avto centra Sobota na Kroški ulici 58 je zbrala številne obiskovalce iz Prekmurja in širše regije ter zaznamovala pomemben trenutek v razvoju sodobne avtomobilske ponudbe v severovzhodni Sloveniji.

Program otvoritve je potekal skozi ves dan in je bil zasnovan za različne generacije obiskovalcev. Vrata novega salona so se odprla ob 9. uri, s kavo dobrodošlice in ogledom novih vozil, nato pa so se v dopoldanskem času odvijale testne vožnje modelov Jaecoo in Omoda. Opoldne je sledila poslovna malica z lokalnimi podjetniki in poslovnimi partnerji iz regije.

V nadaljevanju dneva je potekala tudi okrogla miza z avtomobilskimi strokovnjaki in uvozniki. Ivica Krilčič, Aftersales Director za Slovenijo in Hrvaško, ter Kristjan Andjelković, Country Director za Slovenijo, sta spregovorila o razvoju kitajskih vozil na evropskem trgu, aktualnih novostih in viziji znamk za prihodnost.

Osrednji del programa je potekal ob 16.30, ko sta direktor podjetja Branko Vitasović in prokurist Jure Miklavc z nagovorom in simboličnim prerezom rdečega traku uradno odprla vrata najsodobnejšega salona Omoda in Jaecoo v Sloveniji. Večerni del dogajanja se je nadaljeval v bolj sproščenem vzdušju, s stand up nastopoma Davida Gorinška in Tina Vodopivca, žrebanjem nagradne igre, DJ nastopom in druženjem.

Otvoritev s humanitarno noto

Ob predstavitvi novega prostora in vozil je imel dogodek tudi pomembno humanitarno dimenzijo. Za vsako testno vožnjo z vozilom Jaecoo ali Omoda, opravljeno na dan otvoritve, je RAAC avtomobili doniral pet evrov. Skupno zbrani znesek 1.000 evrov je v celoti namenjen Društvu Viljem Julijan za dečka Tea.

"Verjamemo, da se zaupanje gradi z dejanji," je poudaril direktor Branko Vitasović. "Veseli smo, da smo lahko ta dan naredili nekaj dobrega za skupnost, ki nam je domača."

Nov standard za kupce iz Prekmurja in okolice

Z odprtjem salona v Murski Soboti so kupci iz Prekmurja in okolice dobili neposreden dostop do vozil, servisnih storitev in strokovnega svetovanja znamk Omoda in Jaecoo. S tem se dodatno širi prodajno-servisna mreža, ki v Sloveniji že vključuje centre v Kopru, Ljubljani, Celju in Trebnjem, do konca leta pa je načrtovano odprtje še dveh novih centrov. Vsi centri bodo delovali po enotnih standardih znamk OMODA in JAECOO.

OMODA & JAECOO je leta 2025 na evropskem trgu dosegel močno rast ter postal najhitreje rastoča avtomobilska znamka. Rast prodaje in širitev prodajno-servisne mreže v Sloveniji potrjujeta vse večje zanimanje kupcev za vozila, ki povezujejo sodobno tehnologijo, dizajn in praktičnost vsakodnevne uporabe.

Novi salon v Murski Soboti tako ne predstavlja le še ene prodajne lokacije, temveč prostor, kjer lahko kupci iz prve roke spoznajo modele Omoda in Jaecoo, jih preizkusijo v vožnji ter na enem mestu dobijo podporo strokovne ekipe.

Naročnik oglasne vsebine je GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC d.o.o.