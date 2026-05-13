Sreda,
13. 5. 2026,
11.36

slovenska hokejska reprezentanca Fribourg hokej SP v hokeju 2026

Spored svetovnega prvenstva v hokeju 2026 (Zürich in Fribourg)

Spored svetovnega prvenstva v hokeju

ameriška hokejska reprezentanca | Američani branijo naslov. | Foto Reuters

Švicarski mesti Zürich in Fribourg bosta med 15. in 31. majem prizorišči svetovnega hokejskega prvenstva. Slovenska hokejska reprezentanca bo igrala v skupini B, v kateri so še Češka, Norveška, Švedska, Slovaška, Kanada, Danska in Italija. Naslov prvakov branijo Američani, ki so v lanskem finalu premagali tokratne gostitelje Švicarje.

BCF arena
Edo Terglav
Skupini na SP*:

Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska.
Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

*prvi štirje iz skupine po predtekmovanju napredujejo v četrtfinale, zadnji iz vsake skupine izpade v divizijo I, skupino A.

Svetovno prvenstvo v hokeju

Predtekmovanje (Zürich, Fribourg)

Petek, 15. maj

Sobota, 16. maj

Nedelja, 17. maj

Ponedeljek, 18. maj

Torek, 19. maj

Sreda, 20. maj

Četrtek, 21. maj

Petek, 22. maj

Sobota, 23. maj

Nedelja, 24. maj

Ponedeljek, 25. maj

Torek, 26. maj

Lestvici:

Svetovno prvenstvo, zaključni boji

Četrtfinale (Zürich, Fribourg)

Četrtek, 28. maj

Polfinale (Zürich)

Sobota, 30. maj

Finale in tekma za tretje mesto (Zürich)

Nedelja, 31. maj

