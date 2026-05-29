Huda prometna nesreča: 46-letni voznik umrl, sopotnik huje poškodovan

S celjske policijske uprave so sporočili, da je v prometni nesreči, ki se je nekaj čez 13. uro zgodila na glavni cesti med Dravogradom in Radljami ob Dravi, umrl 46-letni voznik kombiniranega vozila. Hudo poškodovan je tudi sopotnik v vozilu.

Po dozdajšnjih podatkih je voznik kombiniranega vozila iz neznanega razloga zapeljal čez levo smerno vozišče na travnik in trčil v drevo. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Sopotnik v vozilu se je v prometni nesreči hudo poškodoval.

"To je letošnja osma smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Lani v enakem obdobju je na cestah PU Celje umrlo pet ljudi," so sporočili.