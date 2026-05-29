Na ženskem delu teniškega OP Avstralije so se začeli dvoboji tretjega kroga. Zanesljivo sta se naprej uvrstili Iga Swiatek in Mira Andrejeva, je pa izpadla Julija Starodubceva, ki je pred tem pripravila senzacijo v drugem krogu, ko je izločila Jeleno Ribakino.

Iga Swiatek Foto: Reuters Pričakovali smo zanimiv poljski dvoboj med tretjo nosilno Igo Swiatek in nepostavljeno Magdo Linette. Iga Swiatek je bila velika favoritinja, saj je ena najboljših igralk na pesku, a je Magda Linette marca letos v Miamiju že dokazala, da lahko preseneti svojo rojakinjo, potem ko jo je premagala po treh nizih. Iga tokrat presenečenja ni dovolila, s 6:4 in 6:4 je zmagala po uri pol igre.

Podobno zanesljiva je bila mlada Rusinja Mira Andrejeva, ki letos potrjuje, da spada med najboljše teniške igralke na svetu. Marie Bouzkova proti njej ni imela pravih možnosti. Se je pa pariška zgodba v petek popoldne končala za Ukrajinko Julijo Starodubcevo, ki je pred tem senzacionalno izločila drugopostavljeno Jeleno Ribakino. Kitajka Xiyu Wang jo je premagala s 6:3 in 7:5.