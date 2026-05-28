"Nimajo spoštovanja," se je med dvobojem na OP Francije pritoževal Novak Đoković, potem ko ni mogel servirati, saj so bili gledalci na osrednjem igrišču preveč glasni in so mu tudi žvižgali.

V zadnjih letih smo ničkolikokrat videli, kako je Novak Đoković prišel v spor z gledalci na tribunah. Nekaj podobnega smo videli tudi v sredo, ko je Srb igral proti domačinu Valentinu Royerju in ga na koncu tudi po štirih nizih premagal s 6:3, 6:2, 6:7 (7), 6:3.

😡 El enfado de Novak Djokovic cuando una parte de la grada le estaba interrumpiendo antes de realizar su saque#RolandGarros pic.twitter.com/APONTD0eUD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Na trenutke nezadovoljen z navijači

Seveda je bilo na osrednjem igrišču navijaško vzdušje, saj so francoski navijači navijali za domačega igralca. Včasih pa je bilo tako divje, da Đoković ni mogel servirati. Sodnik je moral gledalce pozvati, naj se umirijo in naj imajo spoštovanje do obeh igralcev. V tistem trenutku se je oglasil 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in pripomnil: "Nobenega spoštovanja nimajo."

🗣 "Lo vi quejarse un poco, estirarse... Pero bueno, así es Novak. Por lo general hace eso para intentar ver cómo reacciona el adversario" pic.twitter.com/lEPjbTVyXN https://t.co/hxXZC62GpG — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 27, 2026

"To dela, da vidi, kako se nasprotnik odzove"

Dvoboj se je na koncu končal po skoraj štirih urah, natančneje po treh urah in 47 minutah. Na novinarski konferenci pa je imel zanimiv komentar tudi Valentin Royer, ki očitno zelo dobro pozna poteze Đokovića, ki ima pogostokrat kakšne težave na igrišču. Velikokrat so se pojavili komentarji, da Nole hlini bolečine, kar je sam večkrat odločno zavrnil. "Videl sem ga, kako se je malo pritoževal, se raztezal … Ampak ja, to je Novak. To običajno počne, da vidi, kako se nasprotnik odzove."

Porabil je veliko energije

Novak Đoković po dvoboju tudi ni bil najbolj zadovoljen s svojo predstavo in dejal je, da je bilo daleč od tega, da bi bila to zanj le še ena rutinska zmaga.

"Ko igraš tri ure in pol dolg dvoboj na pesku, je to dolgo in zelo naporno. Vsaj po mojem mnenju. Tako da ja, danes (sreda, op. p.) sem porabil kar veliko energije, saj je bil zelo vroč dan. Razmere so bile zelo zahtevne," je povedal 39-letnik in priznal, da je sam kriv, da ni že v tretjem nizu izkoristil dveh zaključnih žog.

"Pri teh točkah sem bil preveč pasiven, on pa je izkoristil svoje priložnosti in imel podporo občinstva, ki jo je iskal. Očitno se je potem vse prevesilo na njegovo stran, vendar sem se v četrtem nizu uspel pobrati. Res je bilo zelo težko. Rezultat morda ne odraža prave slike. Bil je res izjemno zahteven dvoboj."

Foto: Guliverimage

Naslednji dvoboj je lahko še bolj divji

Novak Đoković je v uvodnih dveh krogih igral proti Francozoma in vsakokrat ga je čakalo peklensko vzdušje. Tudi sam je po dvoboju dejal, da upa, da se ne bo več srečal s francoskim igralcem. In res, v tretjem krogu ga ne čaka Francoz, ampak Brazilec Joao Fonseca, ki ima za seboj res glasne brazilske navijače. Ljubitelji tenisa pričakujejo pravi teniški spektakel in huronsko navijanje.

