Po Sinnerju izpadel še Đoković! Po petih urah ga je izločil 19-letnik!

Na odprtem teniškem turnirju Francije je 24 ur po prvem nosilcu Janniku Sinnerju izpadel še tretjepostavljeni Novak Đoković. V petih nizih ga je po skoraj petih urah izločil 20 let mlajši Brazilec Joao Fonseca, 30. na lestvici ATP. Srb je dobil prva dva niza, v zadnjih dveh pa je igral s skrajnimi močni. V Parizu še naprej vztraja vročina. Brazilec je do največjega uspeha v karieri prišel z izidom 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 in 7:5.

Brazilec Joao Fonseca se še nikoli prej ni prebil v četrti krog turnirja za grand slam. Foto: Reuters V moški konkurenci se je kot prvi med najboljših 16 prebil Rus Andrej Rubljov. Enajsti nosilec je bil boljši od Portugalca Nuna Borgesa s 7:5, 7:6 in 7:6. Zatem je izpadel osmopostavljeni Avstralec Alex De Minaur, ki je s 6:0 dobil prvi niz, naslednji tri pa Čeh Jakub Menšík s 6:2, 6:2 in 6:3.

V popoldanskih urah je bil na igrišču Srb Novak Đoković in to kar štiri ure in 57 minut. Prva dva niza je dobil s 6:4, tretjega pa njegov nasprotnik Brazilec Joao Fonseca. Devetnajstletnik je nato z dvema brejkoma srbskega zvezdnika premagal tudi v četrtem nizu (7:5). Foseca je bil neverjetno miren, Đoković pa vse bolj utrujen, rdeč v obraz, obremenjeval se je ob vsakem zapravljenem udarcu.

Novak Đoković se je poslovil od Rolanda Garrosa. Foto: Reuters V Parizu še kar vztrajajo visoke temperature, ki so v četrtek povsem zdelale prvega nosilna Italijana Jannika Sinnerja, ki je po težavah s krči izgubil. In izpadel je tudi Đoković. Zmagovalec rekordnih 24 grand slamov je v petem nizu sicer povedel s 3:1, a je z novima dvema brejkoma Fonseca naredil veliki preobrat. Enostavno je imel več moči. "Samo užival sem," so bile njegove prve besede po največji zmagi v karieri. Še nikoli prej se ni na nobenem grand slamu uvrstil v četrti krog.

Tudi Novak Đoković ni imun pred vročino. Takole se je hladil z ledom. Foto: Reuters